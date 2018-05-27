HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

AK Parti'nin Balıkesir Mitingi

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2018 21:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (3) - "24 Haziran eski yönetim sistemiyle birlikte eski devir siyasetinin ve siyasetçilerinin de tarihe karıştığı gün olacaktır" - "(Muharrem İnce'nin FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin iddiaları) Eğer samimiysen, eğer dürüstsen Milli İstihbarat Teşkilatımıza başvur. Sana bu bilgiyi aktaran kim, Amerika mı, Amerika'nın yetkilileri mi... Söyle, açıkla. Yalan söylüyor, yok böyle bir şey. Sen kimsin ki Amerika'nın yetkili mercileri sana böyle bir bilgiyi verecek" - "Ülkenin ana muhalefet partisi, ilkokul müsameresi kıvamında oyunlarla yönetiliyor"

BALIKESİR (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "24 Haziran, eski yönetim sistemiyle birlikte eski devir siyasetinin ve siyasetçilerinin de tarihe karıştığı gün olacaktır." dedi.

Erdoğan, partisinin Balıkesir Stadyumu'nda düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, ana muhalefet partisinin tutumunu eleştirdi.

"Ülkenin ana muhalefet partisi, ilkokul müsameresi kıvamında oyunlarla yönetiliyor." diyen Erdoğan, Balıkesirlilerden 24 Haziran'da tercihlerini güçlü Meclis'ten, güçlü Hükümet'ten, güçlü Türkiye'den yana kullanmalarını istedi.

"Hanım kardeşlerim kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Gençler, lise, üniversite arkadaşlarınızın tamamına bu bilmediklerini anlatmaya var mıyız? Ana kademe, süratle şu kalan günlerde her yeri dolaşmaya var mıyız?" diye soran Erdoğan, "evet" karşılığını alınca, "Balıkesir'den patlama bekliyoruz." dedi.

"Gökten ne yağar ki yer kabul etmez" diye güzel bir sözün olduğunu hatırlatan Erdoğan, referanslarının geçen 16 yılda yaptıkları olduğunu bildirdi.

Erdoğan, bununla yetinmeyip gelecek 5 yıl için binlerce proje arasından seçip beyannamelerine aldıkları 146 projeyle milletin karşısına çıktıklarını, eğitimden sağlığa, kültürden spora, ulaştırmadan savunma sanayine, şehircilikten tarıma kadar her alanda Türkiye'yi 2023 hedefleriyle buluşturacak projeleri 25 Haziran'dan başlayarak, titizlikle hayata geçireceklerini vurguladı.

Bu projelerin bir kısmının hazırlıklarının tamamlandığını, sadece uygulamasının kaldığını belirten Erdoğan, bir kısmının hazırlıklarına ise şimdiden başladıklarını kaydetti.

"Türkiye öyle atarak tutarak, yalan yanlış bir sürü şeyi arka arkaya sıralayarak yönetilebilecek bir ülke değildir." diyen Erdoğan, ülkenin ekonomisinden, maliyesinden, kamu kuruluşlarından, özel sektörden haberi olmayanların yaptıkları şovların sadece kendilerini gülünç duruma düşürdüğünü belirtti.

- "Amerika'dan arayıp işletmişler"

Yerli marka otomobil projesinin ne olduğuna dair hiçbir fikri olmayan bir zatın çıkıp, "Ben, bu projeyi iptal ettireceğim." dediğini aktaran Erdoğan, "Sebep olarak da benimle ilgili ne diyor? '20 yıl geride kalmış bir proje' diyor. Halbuki bu işi takip eden bakanlığımıza veya projede yer alan firmalardan birine gitse, yerli marka otomobil projesinin geleceğin teknolojisine göre tasarlandığını öğrenecek. Ama onun derdi zaten bu değil. Çünkü bunlar sadece yıkmayı bilir, yasaklamayı, engellemeyi bilir. Yapmaktan, ön açmaktan hiç anlamazlar." diye konuştu.

Türkiye'ye otomotiv ihracatından giren rakamın 30 milyar doların üzerinde olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Ben ne diyeyim? Bunların ismini anmak bile bana zor geliyor. Bilmiyorlar. Bunlara 5 tane koyun verin, kaybedip gelirler. En çok da gönül yıkmayı bilirler. İşlerine gelmeyince önlerine çıkana bağırır, çağırır, hakaret eder, sonra da hiçbir şey yokmuş gibi sırıtarak yollarına giderler. Aynı kişiyi Amerika'dan telefonla arayıp işletmişler. Ondan da haberi yok. Çok enteresan. Söylediği tüm bilgiler, tüm rakamlar yanlış. Bak yine söylüyorum bu meydandan, eğer samimiysen, eğer dürüstsen Milli İstihbarat Teşkilatımıza başvur. Sana bu bilgiyi aktaran kim, Amerika mı, Amerika'nın yetkilileri mi? Söyle, açıkla. Yalan söylüyor. Yok böyle bir şey. Sen kimsin ki Amerika'nın yetkili mercileri sana böyle bir bilgiyi verecek? Hayatları böyle."

- "Hayatı yalan üzerine kurulu"

"Türkiye'yi yönetmeye talipler ama internetten buldukları yalanlarla, iftiralarla dolu haberler üzerinden seçim kampanyası yürütüyorlar. Ve bizim FETÖ ile ilgili Amerika'ya verdiğimiz 85 koli ile ilgili 'gazete küpürleri' diyor. Zavallı." diyen Erdoğan, Adalet Bakanlığı'nın bütün resmi tutanaklarının o kolilerin içinde olduğunu vurguladı.

Erdoğan, bu resmi tutanakların yanında gazete küpürlerinin de bulunduğunu belirterek, "Adamların hayatı yalan üzerine kurulu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu görüşlerini paylaştı:

"Bir yanda genel başkanlık koltuğunda oturan aslı, diğer yanda sahaya sürdükleri karikatürü gece gündüz aynı yalanları tekrarlayıp duruyorlar. İnşallah yeni dönemin ülkemize en büyük kazanımlarından biri de işte bu köhne siyaset anlayışını kökünden kazıyıp atmak olacak. Yarın akşam inşallah Show Tv'de genişçe bazı şeyleri belgeleriyle de açıklayacağım. Cumhurbaşkanı olarak ülkeyi yönetmeye talip olan hiç kimse öyle boş atıp, dolu tutma hesabıyla milletimizin karşısına çıkamaz. Çünkü artık yüzde 15'le, yüzde 20 ile ülkeyi yönetme imkanı tamamen ortadan kalkıyor. Halkın en az yüzde 50'sinin desteğini almak öyle kolay olmayacak. 24 Haziran eski yönetim sistemiyle birlikte eski devir siyasetinin ve siyasetçilerinin de tarihe karıştığı gün olacaktır."

(Sürecek)

PARTNERYıl: 1913! Dehşete düşüren o an...Yıl: 1913! Dehşete düşüren o an...
Erdoğan: Hedefi, vizyonu olmayanlara hiçbir şey emanet edilmez (2)Erdoğan: Hedefi, vizyonu olmayanlara hiçbir şey emanet edilmez (2)
Yıldırım: Bazıları ölümden kaçanlara bile tahammül edemiyor (2)Yıldırım: Bazıları ölümden kaçanlara bile tahammül edemiyor (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 haziran Balıkesir Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan miting

En Çok Okunan Haberler

Telefonunu tamire verdi, hayatının şokunu yaşadı! Böyle sapıklık görülmedi

Telefonunu tamire verdi, hayatının şokunu yaşadı! Böyle sapıklık görülmedi

Meral Akşener'e Aydın'da büyük şok! Miting alanını görünce...

Meral Akşener'e Aydın'da büyük şok! Miting alanını görünce...

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Erdoğan'ın minik kıza sorduğu soru Isparta mitingine damga vurdu

Erdoğan'ın minik kıza sorduğu soru Isparta mitingine damga vurdu

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

İlginizi Çekebilir

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı

Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız

Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız

Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

Selahattin Demirtaş'a bir şok daha!

Selahattin Demirtaş'a bir şok daha!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye FETÖ cevabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye FETÖ cevabı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı

Selahattin Demirtaş'tan çok konuşulacak mesajlar

Selahattin Demirtaş'tan çok konuşulacak mesajlar

Muharrem İnce'nin Beyaz Saray önüde çekilen fotoğrafı yeniden gündem oldu

Muharrem İnce'nin Beyaz Saray önüde çekilen fotoğrafı yeniden gündem oldu

Bakan İsmet Yılmaz gözyaşlarını tutamadı

Bakan İsmet Yılmaz gözyaşlarını tutamadı

Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti

Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.