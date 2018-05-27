AK Parti'nin Balıkesir Mitingi

BALIKESİR (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "24 Haziran, eski yönetim sistemiyle birlikte eski devir siyasetinin ve siyasetçilerinin de tarihe karıştığı gün olacaktır." dedi. Erdoğan, partisinin Balıkesir Stadyumu'nda düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, ana muhalefet partisinin tutumunu eleştirdi. "Ülkenin ana muhalefet partisi, ilkokul müsameresi kıvamında oyunlarla yönetiliyor." diyen Erdoğan, Balıkesirlilerden 24 Haziran'da tercihlerini güçlü Meclis'ten, güçlü Hükümet'ten, güçlü Türkiye'den yana kullanmalarını istedi. "Hanım kardeşlerim kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Gençler, lise, üniversite arkadaşlarınızın tamamına bu bilmediklerini anlatmaya var mıyız? Ana kademe, süratle şu kalan günlerde her yeri dolaşmaya var mıyız?" diye soran Erdoğan, "evet" karşılığını alınca, "Balıkesir'den patlama bekliyoruz." dedi. "Gökten ne yağar ki yer kabul etmez" diye güzel bir sözün olduğunu hatırlatan Erdoğan, referanslarının geçen 16 yılda yaptıkları olduğunu bildirdi.

Erdoğan, bununla yetinmeyip gelecek 5 yıl için binlerce proje arasından seçip beyannamelerine aldıkları 146 projeyle milletin karşısına çıktıklarını, eğitimden sağlığa, kültürden spora, ulaştırmadan savunma sanayine, şehircilikten tarıma kadar her alanda Türkiye'yi 2023 hedefleriyle buluşturacak projeleri 25 Haziran'dan başlayarak, titizlikle hayata geçireceklerini vurguladı. Bu projelerin bir kısmının hazırlıklarının tamamlandığını, sadece uygulamasının kaldığını belirten Erdoğan, bir kısmının hazırlıklarına ise şimdiden başladıklarını kaydetti. "Türkiye öyle atarak tutarak, yalan yanlış bir sürü şeyi arka arkaya sıralayarak yönetilebilecek bir ülke değildir." diyen Erdoğan, ülkenin ekonomisinden, maliyesinden, kamu kuruluşlarından, özel sektörden haberi olmayanların yaptıkları şovların sadece kendilerini gülünç duruma düşürdüğünü belirtti. - "Amerika'dan arayıp işletmişler" Yerli marka otomobil projesinin ne olduğuna dair hiçbir fikri olmayan bir zatın çıkıp, "Ben, bu projeyi iptal ettireceğim." dediğini aktaran Erdoğan, "Sebep olarak da benimle ilgili ne diyor? '20 yıl geride kalmış bir proje' diyor. Halbuki bu işi takip eden bakanlığımıza veya projede yer alan firmalardan birine gitse, yerli marka otomobil projesinin geleceğin teknolojisine göre tasarlandığını öğrenecek. Ama onun derdi zaten bu değil. Çünkü bunlar sadece yıkmayı bilir, yasaklamayı, engellemeyi bilir. Yapmaktan, ön açmaktan hiç anlamazlar." diye konuştu.

Türkiye'ye otomotiv ihracatından giren rakamın 30 milyar doların üzerinde olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları söyledi: "Ben ne diyeyim? Bunların ismini anmak bile bana zor geliyor. Bilmiyorlar. Bunlara 5 tane koyun verin, kaybedip gelirler. En çok da gönül yıkmayı bilirler. İşlerine gelmeyince önlerine çıkana bağırır, çağırır, hakaret eder, sonra da hiçbir şey yokmuş gibi sırıtarak yollarına giderler. Aynı kişiyi Amerika'dan telefonla arayıp işletmişler. Ondan da haberi yok. Çok enteresan. Söylediği tüm bilgiler, tüm rakamlar yanlış. Bak yine söylüyorum bu meydandan, eğer samimiysen, eğer dürüstsen Milli İstihbarat Teşkilatımıza başvur. Sana bu bilgiyi aktaran kim, Amerika mı, Amerika'nın yetkilileri mi? Söyle, açıkla. Yalan söylüyor. Yok böyle bir şey. Sen kimsin ki Amerika'nın yetkili mercileri sana böyle bir bilgiyi verecek? Hayatları böyle." - "Hayatı yalan üzerine kurulu" "Türkiye'yi yönetmeye talipler ama internetten buldukları yalanlarla, iftiralarla dolu haberler üzerinden seçim kampanyası yürütüyorlar. Ve bizim FETÖ ile ilgili Amerika'ya verdiğimiz 85 koli ile ilgili 'gazete küpürleri' diyor. Zavallı." diyen Erdoğan, Adalet Bakanlığı'nın bütün resmi tutanaklarının o kolilerin içinde olduğunu vurguladı.