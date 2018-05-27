AK Parti'nin Balıkesir mitingi

BALIKESİR (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Menderes'i asanlar ilmeği sadece onun boynuna değil tüm milletimizin iradesine de geçirdiler. İşte o zaman da yine bunların arkasında CHP zihniyeti vardı." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Balıkesir Stadyumu'nda düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, "Yeni dönemde bozgunculara, terörist sevicilere, ülkesini dışarıda kötüleyenlere, sadece takoz olmayı siyaset sananlara yer yok." diye konuştu. Yeni dönemin millete söyleyecek sözü olanın, sunacak projesi olanın dönemi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık dönem milleti değerleriyle, tarihiyle, kültürüyle, beklentileriyle dalga geçenlerin değil, bunlara saygı duyanların olduğu dönemdir. Artık dönem millete hizmet edebilecek siyasetçilerin, kadroların dönemidir." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünün kendileri için anlamlı bir gün olduğunu belirterek, şunları söyledi: "27 Mayıs, yani Türk demokrasinin kara günlerinden biri. Bundan tam 58 yıl önce bugün milletin oylarıyla iş başına gelen bir hükümet darbeyle devrildi. Darbeciler sadece milli iradeyi çiğneyip geçmekle kalmadılar, tarihimizin en utanç verici cinayetine de imza attılar. Türkiye'nin Başbakanı, tamamı uydurma, tamamı deli saçması iddialarla idam sehpasına çıkartıldı. Menderes'i asanlar ilmeği sadece onun boynuna değil tüm milletimizin iradesine de geçirdiler. İşte o zaman da yine bunların arkasında CHP zihniyeti vardı."

Merhum Başbakan Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu rahmetle yad eden Erdoğan, "Şehit Başbakan Menderes ve aziz arkadaşlarının aziz hatıraları demokrasimize niçin daha çok sahip çıkmamız gerektiğinin cevapları olarak milletimizin vicdanında ve kalbinde yaşamayı sürdürecektir. Türkiye'de darbeler asla rastgele yapılmaz, hepsinin bir sebebi vardır, hatta hepsinin sebebi aynıdır. Türkiye ne zaman demokraside ve ekonomide atağa kalksa hemen önce zemini hazırlanıyor ardından bir darbeyle, muhtırayla önü kesiliyor." değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, Menderes'in idamının ardından 1970'te, 1980'de, 1997'de bunun yaşandığını belirterek, "AK Parti döneminde de 27 Nisan 2007'de elektronik muhtırayla başlayan, 17-25 Aralık'ta emniyet-yargı darbe girişimiyle süren ve 15 Temmuz'da darbe girişimiyle kanlı bir şekilde zirveye ulaşan benzer sıkıntılara maruz kaldık. Ama artık devir eski devir değil. 15 Temmuz'da ne oldu? F16'larla saldırdılar, helikopterlerle saldırdılar, tanklarla, toplarla saldırdılar ama benim milletim onların önünde eğilmedi. 'Ne dedi?' İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür." diye konuştu.

Vatandaşların "Dik dur, eğilme, bu millet seninle" şeklindeki tezahüratları üzerine Erdoğan, "Kardeşlerim, şunu unutmayın. Bugüne kadar bu kardeşiniz ve bizler beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Rabbimizin huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz. Bunu böyle bilin." karşılığını verdi. İçeriden yıkılamayan Türkiye'yi dışardan kuşatma çabalarını da aynı projenin bir çabası olarak gördüğüne dikkati çeken Erdoğan, "Bizim dönemimizde geçmişten farklı olarak teşebbüse geçtiler ama neticeye ulaşamadılar. Milletimizle birlikte, sizlerle birlikte bu teşebbüslerin hepsini de bozguna uğrattık. Artık şu gerçeği görmemiz lazım. Madem bu sistem sürekli darbe, muhtıra, vesayet üretiyor, öyleyse değiştirmemiz lazım. Bunu da yerli ve milli bir anlayışla gerçekleştirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu. - "Mesele Türkiye'nin ülkesi ve milletiyle birliği, beraberliği, geleceği meselesidir" Türkiye'nin bugünlere durduk yere gelmediğini, bunun bir geçmişinin bulunduğunu ifade eden Erdoğan, "Bu arayışın birkaç asırlık bir mazisi var. Yakın dönemde de 2007 yılında başlamış bir süreç var. Her biri ayrı ayrı üzerinde düşünülmesi, tartışılması, araştırılması gereken nice hadiseleri ardı ardına yaşadık. Birileri konuyu hep şahsileştirmeye çalışsa da inanın bana mesele Ahmet, Mehmet meselesi değil, mesele Türkiye'nin ülkesi ve milletiyle birliği, beraberliği, geleceği meselesidir." diye konuştu.

Rabia işareti yaparak, vatandaşlarla "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" ifadelerini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu dört ilkeye sıkı sıkı sahip çıkmadan geleceğimize güvenle bakamayız. Türkiye'nin başında dolanan kara bulutları ancak bu şekilde dağıtabiliriz ama bunun için de ne yapacağız? Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Kardeşlerim, unutmayın, hepimiz toptan, sımsıkı Allah'ın ipine sarılarak bir olacağız ve bunu başardığımız anda bizi kimse yıkamaz. Ama gel görki bakıyorsun Müslüman Müslüman kanı emiyor. İşte Yunus'un dediği gibi, biz yaratılanı yaratandan ötürü seveceğiz, buna dikkat edeceğiz." "Şimdi yeni bir yolun başlangıcındayken erdem, irade ve cesaretle Türkiye şahlanacak diyoruz." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti: "Yeni yönetim sistemimizi milletimizin bu şahlanışını kolaylaştıracak en önemli imkan olarak görüyoruz. Geçtiğimiz 16 yılda yaşadıklarımızdan elde ettiğimiz tecrübeler ışığında yeni yönetim sistemimizin imkanlarını en iyi şekilde kullanarak ülkemizi hedeflerine ulaştırmak istiyoruz. Bunun için 24 Haziran'da bizi hem cumhurbaşkanlığında hem de Meclis'te en güçlü şekilde desteklemenizi istiyoruz.

Biliyorsunuz, seçimlere Cumhur İttifakı ile gidiyoruz. Bunun için yerli ve milli siyaset ülkemizi demokraside ve ekonomide güçlendirecektir. Partimize adını verdiğimiz adalet ve kalkınma kavramları siyasetimizin ruhunu ifade ediyor. Bugüne kadar attığımız adımlarla siyaseti normalleştirmeyi, milletimizin arasındaki kardeşliği yüceltmeyi, ülkemizi her alanda muasır medeniyet seviyesinin üzerine taşımayı hedefledik. En zor şartlarda dahi demokrasiden, hukuk devletinden, milli iradenin üstünlüğü anlayışından taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. AK Parti'nin 16 yıllık iktidarında tek bir Allah'ın kulu çıkıp bireysel özgürlüğünün sınırlandığını, haklarının elinden alındığını, zulme maruz kaldığını söyleyemez." "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" dediklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara, "Balıkesir, milletimizin birliğini, dirliğini daim kılmak için 24 Haziran'da güçlü Meclis çağrımıza destek veriyor musunuz? Bayrağımızın göklerde hep dalgalanması, ezanlarımızın semalarda hep yankılanması için güçlü hükümet çağrımıza destek veriyor musunuz? Devletimizin hep payidar olması, yurdumuzda güven ve huzur içinde ilelebet yaşayabilmesi için güçlü Türkiye çağrımıza destek veriyor musunuz? Öyleyse vakit birlik vakti diyor muyuz? Vakit Balıkesir'den yükselen bu sesle Türkiye vakti diyor muyuz?" diye sordu.