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AK Parti'nin Bayburt mitingi

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2018 16:05 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım: (3) - "Biz, diğer adaylar, partiler gibi hayal tacirliği yapmıyoruz. Yaptıklarımızı konuşuyoruz. Zaten onların hayalleri, bizim yaptıklarımıza erişemez" - "Bizim tünellerimiz 400 kilometreyi buldu ama bunların yalanlarının uzunluğu 500 kilometreyi geçti. Burada bizi geçtiler, doğrusunu söylemek lazım"

BAYBURT (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Biz, diğer adaylar, partiler gibi hayal tacirliği yapmıyoruz. Yaptıklarımızı konuşuyoruz. Zaten onların hayalleri, bizim yaptıklarımıza erişemez." dedi.

Başbakan Yıldırım, partisince Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleştirilen mitingde yaptığı konuşmada, dün açılılan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) Türkiye'yi çok önemli bir noktaya getirdiğini belirtti.

Ovit Tüneli'nin yapımının tamamlandığını ve bu iki eserin toplam uzunluğunun 28 kilometre olduğunu aktaran Yıldırım, "Türkiye bir kilometre tünel yapamazken, 15 yılda 400 kilometre tünel yaptı. Bizim tünellerimiz 400 kilometreyi buldu ama bunların yalanlarının uzunluğu 500 kilometreyi geçti. Burada bizi geçtiler, doğrusunu söylemek lazım." diye konuştu.

Bayburt'a 15 Temmuz Şehitler, Kaleardı Şehir parklarının yapıldığını anımsatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Şimdi en büyük müjdeyi veriyorum. Askeriyenin çıktığı şurada büyük bir arazi var değil mi? Orayı da millet bahçesi, şehir parkı yapıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Bir kısmını üniversite kullanacak, büyük bir kısmını da Bayburt'un piknik alanı, yeşillik bir bahçeye dönüştüreceğiz. Biliyorsunuz burada bir askeri birlik var. Bu askeri birlikte yaklaşık bin tane asker var. Şimdi bu birliği yükseltiyoruz, tugay yapıyoruz. Nüfusunu da 3 bin 500'e çıkartıyoruz. Bu, Bayburt'un ekonomisi demek, bu, Bayburt'un geleceği demek. Arpalı'da inşaatlar başladı bunun için. Böylece ciddi bir şekilde ekonomiye katkı olacak."

- "Yıllık 2 milyon kapasitesi olacak"

Başbakan Yıldırım, Bayburt-Gümüşhane Salyazı Havalimanı'nın yapımının tamamlandığını ve yıllık 2 milyon yolcu kapasitesi olacağını belirterek, "Biz, diğer adaylar, partiler gibi hayal tacirliği yapmıyoruz. Yaptıklarımızı konuşuyoruz Bayburt, yaptıklarımızı konuşuyoruz. Zaten onların hayalleri bizim yaptıklarımıza erişemez." dedi.

Bayburt Üniversitesi'nin her alanda kapasitesinin büyüdüğüne işaret eden Yıldırım, "Babaerti Külliyesi de -üniversitenin- tüm hızıyla devam ediyor. Tamamlandığında Bayburt'a yakışan bir kampüs olacak. Yeni açtığımız yurtlarla öğrenci yurt kapasitesini 3 bin 400'e çıkardık. İki yıl içinde merkezde açacağımız yurtlarla kapasiteyi bin yatak daha artıracağız. Şimdi merkez devlet hastanesini yapıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. En kısa zamanda hizmete girecek. Aydıntepe, Demirözü'ne de birer hastane yapacağız. Siz bilirsiniz ki AK Parti söz verirse, mutlaka yapar. Çünkü yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır." diye konuştu.

- "6 bin metre olan iki tünel yapıyoruz"

Yıldırım, Bayburt'un çevre illere olan yol bağlantılarının yapıldığını ve yapımı devam eden projelerin bulunduğunu anımsatarak, "Bayburt-Çaykara yolunun yapımına devam ediyoruz. Erzurum-Bayburt yolu üzerinde 6 bin metre olan iki tane tüneli de yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki sene veya bir sonraki sene mutlaka açmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, TOKİ'nin Bayburt'a konut yapacağının da müjdesini verdi.

- Mitingden notlar

Alana girişinde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Başbakan Yıldırım, platformdan vatandaşları selamladı.

Parti bayraklarıyla süslenen miting alanı girişine, Bayburtlu olan 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in üniformalı fotoğrafının yer aldığı pankart asıldı. Pankartta "Bayburt'lu Metin'dir, Temel'i sağlamdır, apoletini sökemezsin." ifadeleri yer aldı.

Mitingde, Başbakan Yıldırım'a, Maliye Bakanı Naci Ağbal, milletvekilleri ve parti yöneticileri eşlik etti.

Yıldırım'ın planlanan valilik ziyareti ise programının yoğunluğu nedeniyle gerçekleşemedi.

(Bitti)

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