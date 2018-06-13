AK Parti'nin Bayburt mitingi

BAYBURT (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Biz, diğer adaylar, partiler gibi hayal tacirliği yapmıyoruz. Yaptıklarımızı konuşuyoruz. Zaten onların hayalleri, bizim yaptıklarımıza erişemez." dedi.

Başbakan Yıldırım, partisince Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleştirilen mitingde yaptığı konuşmada, dün açılılan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) Türkiye'yi çok önemli bir noktaya getirdiğini belirtti.

Ovit Tüneli'nin yapımının tamamlandığını ve bu iki eserin toplam uzunluğunun 28 kilometre olduğunu aktaran Yıldırım, "Türkiye bir kilometre tünel yapamazken, 15 yılda 400 kilometre tünel yaptı. Bizim tünellerimiz 400 kilometreyi buldu ama bunların yalanlarının uzunluğu 500 kilometreyi geçti. Burada bizi geçtiler, doğrusunu söylemek lazım." diye konuştu.

Bayburt'a 15 Temmuz Şehitler, Kaleardı Şehir parklarının yapıldığını anımsatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Şimdi en büyük müjdeyi veriyorum. Askeriyenin çıktığı şurada büyük bir arazi var değil mi? Orayı da millet bahçesi, şehir parkı yapıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Bir kısmını üniversite kullanacak, büyük bir kısmını da Bayburt'un piknik alanı, yeşillik bir bahçeye dönüştüreceğiz. Biliyorsunuz burada bir askeri birlik var. Bu askeri birlikte yaklaşık bin tane asker var. Şimdi bu birliği yükseltiyoruz, tugay yapıyoruz. Nüfusunu da 3 bin 500'e çıkartıyoruz. Bu, Bayburt'un ekonomisi demek, bu, Bayburt'un geleceği demek. Arpalı'da inşaatlar başladı bunun için. Böylece ciddi bir şekilde ekonomiye katkı olacak."