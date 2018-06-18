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AK Parti'nin Bayraklı mitingi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2018 21:31 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım: (1) - "Türkiye'yi 3 kat büyüttük. İşimizi, aşımızı, ekmeğimizi büyüttük. Bugün işsizlik rakamları açıklandı. Türkiye işsizlikte yüzde 1,6 daha iyileştirme sağladı. Bir yılda 1 milyon 85 bin kardeşimize iş sağladık, aş sağladık"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'yi 3 kat büyüttüklerini belirterek, "İşimizi, aşımızı, ekmeğimizi büyüttük. Bugün işsizlik rakamları açıklandı. Türkiye işsizlikte yüzde 1,6 daha iyileştirme sağladı. Bir yılda 1 milyon 85 bin kardeşimize iş sağladık, aş sağladık." dedi.

Yıldırım, Bayraklı Sevgi Yolu'ndaki mitingde, Ege'nin incisi, güzel İzmir'in insanlarını, mitinge katılan ülkücüleri selamladığını, İzmir'in bütün ilçelerine, mahallelerine, köylerine selamlarını, sevgilerini gönderdiğini belirtti.

Milletin adamı, Türkiye sevdalısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamlarını İzmir'e getirdiğini kaydeden Yıldırım, "Geleceğe güvenle emin adımlarla yürüyoruz. Geleceğin aydınlık Türkiye'sini İzmir ile gerçekleştiriyoruz. İnançlıyız çünkü büyük Türkiye yürüyüşünde İzmir bizimle beraber." dedi.

Yıldırım, İzmir ve tüm Türkiye'nin coşkusu, muhabbeti ile çok daha büyük zaferlere imza atacaklarını, 24 Haziran'da yeni bir destan yazacaklarını, "milletin adamını" sistemin ilk cumhurbaşkanı yapacaklarını ifade etti.

- "Türkiye'yi 3 kat büyüttük"

İzmir'i adım adım dolaştıklarını, vatadaşlarla kucaklaştıklarını kaydeden Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bugün Bayraklı'dayız. Bayraklı yine her zamanki gibi bizi bağrına bastı. 16 yılda sizlerle beraber büyük işler başardık. Ülkemizi, İzmirimizi nereden nereye getirdiğimizi sizler biliyosunuz. Doğudan batıya kuzeyden güneye ülkemizi kalkındırdık. Türkiye'yi 3 kat büyüttük. İşimizi, aşımızı, ekmeğimizi büyüttük. Bugün işsizlik rakamları açıklandı. Türkiye işsizlikte yüzde 1,6 daha iyileştirme sağladı. Bir yılda 1 milyon 85 bin kardeşimize iş sağladık, aş sağladık. Dünyada devam eden 10 tane büyük projenin 6 tanesini Türkiye yaptı. Bu 6 projenin 2 tanesi de İzmir'e ait. Bir tanesi İzmir İstanbul Otoyolu, diğeri de İzmir Ankara hızlı treni, hayırlı uğurlu olsun ."

- "Mitingleri yapamayacaktı"

İzmir-İstanbul otoyolunun gelecek yıl hizmete açılacağını dile getiren Yıldırım, "Buradan İstanbul'a 3 saatin altında gideceksiniz. 2 saat 50 dakikada İstanbul'da olacaksınız. 10-11-12 saatlik yolculukları hatırlayın. Ömrümüz yollarda geçerdi. Osmangazi Köprüsü, Muharrem İnce Yalova'dan İstanbul'a gitmek için o köprüyü kullanıyor. Çünkü kolaylık, 6 dakikada geçiyor. Yalova'dan İstanbul'a 30 dakikada gidiyor. Yoksa İzmit'i dolaşacak, 3 saat yollarda geçecek, bu mitingleri yapamayacaktı. Bizim hizmetimiz herkese, 81 milyona, bütün yurdun her köşesine. Ülkemizi istiyoruz ki 2023'e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin de ötesine taşıyalım." diye konuştu.

(Sürecek)

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