AK Parti'nin Bayraklı mitingi

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Cumhur İttifakı 15 Temmuz ruhunu yansıtır. Bu ittifak Yenikapı ruhunu yansıtır. Cumhur İttifakı Türkiye'nin beka meselesidir." dedi. Yıldırım, partisinin Bayraklı Sevgi Yolu'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, 15 yıldır Türkiye'ye hizmet için gece gündüz demeden koşturduklarını, şehirleri kalkındırmaya, vatandaşların yüzünü güldürmeye çalıştıklarını söyledi. Hiçbir şehri ihmal etmediklerini kaydeden Başbakan Yıldırım, İzmir'i ihmal edenin Türkiye'yi ihmal etmiş olacağını ifade etti. İzmir'e çok önemli, büyük yatırımlar yaptıklarını, kenti her bakımdan geliştirmek, kalkındırmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını, 16 yılda İzmir'e 66 katrilyon yatırım yaptıklarını ifade eden Yıldırım, "35 İzmir 35 proje de tüm hızıyla devam ediyor. Bugüne kadar 35 projeden 9 tanesini bitirdik, 17 tanesine başladık, diğerlerinin de hazırlık çalışmaları devam ediyor. AK Parti yapar, onlar konuşur. AK Parti sözünün eridir, AK Parti söz verirse sözünün altında kalmaz, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır." dedi.

Yıldırım, İzmir'e 15 yılda 9 bin 250 derslik yaptıklarını, daha önceki 80 yıldaki 14 bin derslik sayısının yüzde 70'ine 15 senede ulaştıklarını, kentteki yurtlardaki 9 bin 700 olan yatak kapasitesini 16 bine çıkardıklarını, yapılan yeni yurtlarla beraber yakın zamanda bu sayının 30 bine çıkacağını kaydetti. İzmir'in sağlıkta 15 yılda çok önemli mesafeler aldığını bildiren Yıldırım, şöyle konuştu: "31 tane hastane yaptık İzmir'e, 2 tane ağız diş sağlığı, 74 tane de birinci basamak sağlık tesisini yaptık, hizmete verdik. Bayraklı'ya modern şehir hastanesi yapıyoruz. 2 bin 60 yataklı inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Hastanemiz bir yandan sağlık hizmeti sunacak, diğer yandan da binlerce kardeşimize aş, iş kapısı olacak. Bin 200 yataklı Tınaztepe Sağlık Kampüsü, Dikili, Kiraz Devlet Hastaneleri de yapılıyor, proje aşamasında." Yıldırım, bazı ilçelerde hastane inşaatlarının devam ettiğini, Aliağa ve Atatürk Devlet Hastanelerini de büyüttüklerini belirtti. İzmir'de 2002'ye kadar 400 kilometre bölünmüş yol yapıldığını hatırlatan Yıldırım, bunu 835 kilometreye çıkardıklarını, İzmir'i çevre illerle bölünmüş yollarla bağladıklarını söyledi.

Yıldırım, Adnan Menderes Havalimanını Türkiye'nin en modern havalimanı haline getirdiklerini, İZBAN projesini Selçuk'a kadar uzattıklarını, Aliağa ile Bergama arasındaki hattın inşaatına başladıklarını söyledi. - Kente ikinci havalimanı Dünyanın en uzun raylı sistemini İzmir'e kazandırdıklarını, ihalesi yapılan Alaçatı Havalimanı ile İzmir'in ikinci havalimanına kavuşacağını belirten Başbakan Yıldırım, İzmir-İstanbul otoyolu inşaatının hızla devam ettiğini, 1 yıl sonra tamamlanacağını kaydetti. Yıldırım, Avrupa'nın en modern lojistik merkezini Kemalpaşa'da kurduklarını, söz verdikleri gibi yat limanları ve balıkçı barınaklarını da yaptıklarını söyledi. Sabuncubeli tünellerini açtıklarını hatırlatan Yıldırım, şöyle konuştu: "400 yıllık hayal gerçeğe döndü. Şimdi ona da diyorlar ki 'paralı olacak', paralı mıydı, bedava bedava. İzmir-Manisa arasındaki seyahat 15 dakikaya indi. Üretimin, ihracatın baş şehri Ege bu tünellerle beraber İstanbul'a, Bursa'ya, Avrupa'ya bağlanıyor. Bir kez daha İzmir'e, Manisa'ya hayırlı olsun Sabuncubeli tünelleri. Belediye başkanı merak etmiş, 'Sabuncu tünellerinin fiyatı açıklanmadı' demiş, açıklıyorum, 536 milyon, senin sahile yaptığın tramvayın yarısı kadar, yarısı bedeli kadar."

Yıldırım, İzmir'e 16 yılda 17 bin 600 konut yaptıklarını, Gördes Barajı ile ilin 50 yıllık içme suyu problemini çözdüklerini belirterek, "Yiğitler, Ödemiş, Rahmanlı barajının da yer aldığı 13 barajın yapımı devam ediyor. 2 bin 500 yıldan sonra Efes'e deniz geliyor deniz, antik limanın inşaatına başladık, bu da bizim sözümüzdü." dedi. Başbakan Yıldırım, İzmir'de 10 olan organize sanayi bölgesini 13'e çıkardıklarını, bu sanayi sitelerinde 90 bin 240 kişinin evine ekmek götürdüğünü, halihazırda 7 organize sanayi projesinin yapımının devam ettiğini, bunlar bittiğinde çalışan sayısının 150 bin daha artacağını kaydetti. İzmir'in kültür ve turizm demek olduğunu, 2002'de 23 olan mavi bayraklı plaj sayısının 51'e çıktığını, İzmir'in stadyumlarının yapıldığını ifade eden Yıldırım, "Göztepe Stadyumu, Alsancak Stadı yapılıyor. Karşıyaka, stadınızı belediye engelliyor haberiniz olsun. İhalesini çoktan yaptık ancak bir türlü yapamıyoruz. Onun için 24 Haziran'da siz gereğini yaparsanız Karşıyaka'nın, 100 yılık kulübümüzün, Atatürk'ün kurduğu kulübün stadını da yapmış olacağız." ifadelerini kullandı.