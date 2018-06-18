AK Parti'nin Bayraklı mitingi

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Piyasadaki adaylar hiç terör konusuna giriyorlar mı? Giremezler. Sen cumhurbaşkanı adayı olacaksın, koşa koşa Edirne'ye gideceksin, Edirne'de hapiste terörü destekleyen birine ziyarette bulunacaksın. Ondan sonra da diyeceksin ki 'ben hepinizin cumhurbaşkanıyım'. Peki o şehitler, o 53 kişi, Kobani olaylarında 15 yaşındaki Yasin Börü'nün hesabını kim verecek?" dedi.

Yıldırım, partisinin Bayraklı Sevgi Yolu'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, kentsel dönüşüm konusunun en fazla İzmir'i ilgilendirdiğini, Bayraklı Tepekule'de 600 konutluk projeyle ilgili bir sıkıntı olduğunu, bu sorunu da çözeceklerinin belirtti.

2015 seçimlerinde İzmir'i gezerken mutlaka imarla, tapuyla, mülkiyetle ilgili, elektrik, doğalgaz, su ile ilgili sorunları çözeceklerini söylediklerini hatırlatan Yıldırım, "İmar barış yasasını geçirdik. Düşünebiliyor musunuz İzmir gibi dünya şehrinin binalarının yüzde 62'si imarsız, ruhsatsız, sağlıksız. Bu meseleyi kökünden çözmek için imar barışını çıkardık. CHP ne diyor, 'efendim biz düşünmüştük'. Siz sadece hayal edersiniz. AK Parti de hayalleri gerçeğe dönüştürür." ifadelerini kullandı.