AK Parti'nin Bolu mitingi

BOLU (AA) - Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Ormancılık faaliyetleriyle önümüzdeki dönemde köylülerimize Türkiye genelinde 8 milyar ilave gelir sağlayacağız." dedi.

Başbakan Yıldırım, partisince Bolu Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Yedigöller Bölgesi'nin en önemli sorunlarından biri olan yolları yaparak turizmin gelişmesine katkı sağladıklarını belirten Başbakan Yıldırım, inşaatı hızla devam eden Tekke Barajı'nın tamamlanmasıyla 155 bin dönüm araziyi su, bolluk ve bereketle buluşturacaklarını, bu barajın ayrıca Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa ilçelerine de içme suyu sağlayacağını kaydetti.

Bolu çevre yolu inşaatının birinci kısmının yapıldığını, ikinci kısmının da yapımına başlanacağını aktaran Yıldırım, orman köylüsünün de yanında olduklarını, Bolu'da 2002'ye göre ormanlık alanın yüzde 58'den yüzde 65'e çıktığını bildirdi.

Başbakan Yıldırım, "Bolu'nun orman varlığı güzelliğine güzellik kattık. 16 yılda yaptığımız doğrudan desteklerle Türkiye genelinde orman köylüsüne 14,5 milyar liralık kaynak aktardık. Bolu köylüsü de bundan nasibini aldı, 600 milyonluk destek verdik. 2018, 2019 yıllarında orman köylüsüne desteklerimiz devam edecek." diye konuştu.