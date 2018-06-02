AK Parti'nin Bolu mitingi

BOLU (AA) - Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Ormancılık faaliyetleriyle önümüzdeki dönemde köylülerimize Türkiye genelinde 8 milyar ilave gelir sağlayacağız." dedi.
Başbakan Yıldırım, partisince Bolu Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.
Yedigöller Bölgesi'nin en önemli sorunlarından biri olan yolları yaparak turizmin gelişmesine katkı sağladıklarını belirten Başbakan Yıldırım, inşaatı hızla devam eden Tekke Barajı'nın tamamlanmasıyla 155 bin dönüm araziyi su, bolluk ve bereketle buluşturacaklarını, bu barajın ayrıca Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa ilçelerine de içme suyu sağlayacağını kaydetti.
Bolu çevre yolu inşaatının birinci kısmının yapıldığını, ikinci kısmının da yapımına başlanacağını aktaran Yıldırım, orman köylüsünün de yanında olduklarını, Bolu'da 2002'ye göre ormanlık alanın yüzde 58'den yüzde 65'e çıktığını bildirdi.
Başbakan Yıldırım, "Bolu'nun orman varlığı güzelliğine güzellik kattık. 16 yılda yaptığımız doğrudan desteklerle Türkiye genelinde orman köylüsüne 14,5 milyar liralık kaynak aktardık. Bolu köylüsü de bundan nasibini aldı, 600 milyonluk destek verdik. 2018, 2019 yıllarında orman köylüsüne desteklerimiz devam edecek." diye konuştu.
Yıldırım, 5 bin köy için 5 bin gelir getirici orman projesini hayata geçirdiklerini anımsatarak, "Ormancılık faaliyetleriyle önümüzdeki dönemde köylülerimize Türkiye genelinde 8 milyar ilave gelir sağlayacağız." dedi.
Ülkede ormanlardan elde edilen kekik, adaçayı, keçi boynuzu gibi ürünlerden 507 milyon dolar kaynak sağlandığını, ihracat yapıldığını belirten Yıldırım, yaylalardaki elektrik problemi sorununu da imar barışıyla çözdüklerini vurguladı.
Yıldırım, ilçelere de doğalgaz getireceklerini Dörtdivan ve Yeniçağa için doğalgaz çalışmalarının devam ettiğini, diğer ilçelere de zaman içerisinde doğalgazın ulaşacağını kaydetti.
- "Onlar vadediyorlar"
Hizmetlerin yeni dönemde artarak devam edeceğini belirten Başbakan Yıldırım, "Onlar vadediyorlar. Şöyle kavanozun dışından balı gösteriyorlar. 'Bakın bu kavanoz içindeki bal çok tatlı, çok faydalı' diyorlar. Ama AK Parti balı önce veriyor, tadına bakıyorsunuz. Ondan sonra karar veriyorsunuz. AK Parti'nin yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır. AK Parti'yi anlamak istiyorsan 16 yıla bak, yollara bak, hastanelere bak, köprülere bak, havalimanlarına bak, tarımdaki ve sanayideki gelişmeye bak." değerlendirmesini yaptı.
Yıldırım, Bolu'da bin esnafı içinde barındıracak küçük sanayi sitesinin temelini atacaklarını bildirdi.
Bolu'nun hem halk oylaması hem cumhurbaşkanlığı hem de 1 Kasım seçimlerinde yüzde 62'nin üzerinde AK Parti'ye destek vererek, "Durmak yok, yola devam" dediğini aktaran Başbakan Yıldırım, "Eminim 24 Haziran'da da yine 'Durmak yok, yola devam' diyecek." ifadesini kullandı.
- Notlar
Ankara'dan Bolu'ya helikopterle gelen Başbakan Binali Yıldırım, Valilik ziyaretinin ardından yürüyerek, Kent Meydanı'na geçti.
Meydandaki bir binaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının ve "Yarın elbet bizim, elbet bizimdir, gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir." dizelerinin yer aldığı pankart asıldı.
Ellerindeki Türk bayrakları ve AK Parti flamalarıyla alanı dolduran vatandaşlar, Başbakan Yıldırım'ın konuşmasını alandaki dev ekrandan da izledi. Kıbrıs gazileri de mitingi, kendileri için ayrılan yerden takip etti.
Başbakan Yıldırım, AK Parti'nin seçim kampanyası şarkılarının da seslendirildiği mitingde, partisinin Bolu milletvekili adaylarını tanıttı.
Mitinge, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Belediye Başkanı Alaattin Yılmaz ile milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.
(Bitti)
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