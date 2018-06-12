AK Parti'nin Çankırı mitingi

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "24 Haziran'da yeni bir gün başlayacak. Ülkemiz daha da bereketlenecek. Vatandaşlarımızın hayalleri, gelecek hedefleri gerçeğe dönüşecek." dedi.

Yıldırım, partisince Çankırı Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetlerinin Çankırı'ya yönelik icraatlarını anlattı.

AK Parti'nin 16 yılda Çankırı'ya 7,5 milyar lira değerinde yatırım ve destek yaptığını anımsatan Yıldırım, Çankırı Karatekin Üniversitesi bünyesinde hukuk fakültesinin açılacağını bildirdi.

Yıldırım, Çankırı'da yeni gençlik merkezleri ve spor tesislerinin açılacağını belirterek, "Bugüne kadar Çankırı'ya 5 bin konut yaptık. Bin konutun yapımını da gerçekleştireceğiz, söz verdiğimiz gibi. Hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

Sağlık alanında yapılan hizmetlere de değinen Yıldırım, "Orta ilçesine yaptığımız hastane de kısa sürede açılacak. Hayırlı uğurlu olsun. Bunların dışında 13 tane yeni proje, ihale aşamasında. Sözümüz söz, onları da yapacağız." dedi.