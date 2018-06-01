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AK Parti'nin cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasına 14 STK'dan destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.06.2018 13:27 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI seçimi için AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın başlattığı bağış ve yardım kampanyasına 14 sivil toplum kuruluşu (STK) daha destek verdi.

AK Parti'nin cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasına 14 STK'dan destek

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI seçimi için AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın başlattığı bağış ve yardım kampanyasına 14 sivil toplum kuruluşu (STK) daha destek verdi.
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın başlattığı kampanyaya ilçe teşkilatları ve STK'ların desteği devam ediyor. AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından '#SendeDestekOl' etiketiyle yapılan paylaşımla başlayan kampanyaya, aralarında Çorumlular Federasyonu, TÜGVA, Ensar Vakfı, İmam Hatipliler Platformu'nun bulunduğu 14 sivil toplum kuruluşu bağış yaptı.
İLKDER Başkanı Özden Sönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek olmak için bu kampanyaya katıldıklarını belirtti. Ardından STK üyeleri banka şubesine girerek bağışta bulundu.

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AK Parti'nin cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasına 14 STK'dan destek

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