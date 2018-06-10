AK Parti'nin Denizli mitingi

DENİZLİ (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz eski dönemlerde olduğu gibi ülkemizi koalisyonlara, krizlere, kaoslara, belirsizliklere mahkum etmedik. Karşımıza çıkan sorunlar ne kadar büyük olursa olsun demokrasi yolundan, kalkınma hedeflerimizden, yatırımlarımızdan, projelerimizden asla taviz vermedik." dedi.
Erdoğan, partisince 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.
Sözlerine, "Ey benim gözümde tüten, göynümde biten, dadlı ezgili, ince sezgili Denizlim, üveyik gözlüm, sözü özlüm, eli tüfenkli, demir yürekli Denizlim" ifadeleriyle başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalabalığa "Seni rahmetli Özay Gönlüm'ün bu güzel sözleriyle selamlıyorum Denizli" diye seslendi.
Denizlililerle 2 aylık bir aranın ardından yeniden birlikte olduklarını anımsatan Erdoğan, "Siz diğerlerini buralarda hiç gördünüz mü? Görüyon mu? Ama biz devamlı buralardayız. Geçen yıl da Denizli'yi 2 defa ziyaret etmiştim. Gördüğünüz gibi her fırsatta Denizli'ye geliyoruz, çünkü bizim bu şehirle aramızda gönülden gönüle giden bir yol var." diye konuştu.
Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların Kadir Gecesi'ni kutlayarak, bu gecenin ülke, millet ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diledi.
Denizli'nin, istikrarın, üretimin, ihracatın, huzurun ve geleceğe güvenle bakmanın kıymetini çok iyi bildiğine işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ülkemizi ve Denizli'yi bugün bulunduğu seviyeye getirmek için hep birlikte çok çalıştık, çok emek verdik, çok ter döktük. Yeri geldi vesayetin, yeri geldi terör örgütlerinin, yeri geldi darbecilerin saldırılarına maruz kaldık. Bu bay Kemal'den, bay Muharrem'den terörle bir mücadele sözü duydunuz mu? Onların böyle bir derdi yok ki. Teröristlerin destekledikleriyle Ankara'dan İstanbul'a yürümediler mi? Dışarıdaki siyasette teröristbaşı olan zatı cezaevinde ziyaret eden bay Muharrem değil mi? 53 tane evladımızın, Kürt kardeşimizin Diyarbakır'da ölümüne neden olan bu değil mi? Bunu ziyaret ediyor. PKK ile bunlar iş birliği halinde değil mi? Zaten PKK bunların örgütü değil mi? Ama onu gidip Edirne'de cezaevinde ziyaret eden bay Muharrem hangi yüzle benim milletimin karşısına çıkıyor?"
"Onlara gereken dersi 24 Haziran'da vermeye hazır mıyız?" diye soran ve aldığı olumlu yanıt üzerine, "Allah razı olsun" karşılığını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasetimizden ekonomimize üzerine titrediğimiz ne varsa hepsini hedef aldılar. Şimdi birileri çıktı ülkemizin ve Denizlimizin ne kadar kazanımı varsa hepsine de gözlerini diktiler. Denizli buna izin verir mi? Denizli istikrarının bozulmasına izin verir mi? Denizli güven ortamının da güvenliğinin de tehlikeye girmesine izin verir mi?" şeklinde konuştu.
Vatandaşlara, 24 Haziran'da güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için cumhurbaşkanlığında şahsını, Mecliste AK Parti'yi desteklemeye hazır olup olmadıklarını da soran Erdoğan, "Evet" yanıtını alması üzerine, "Denizli, 'vakit birlik vakti' diyor muyuz? 'Vakit Denizli vakti' diyor muyuz? 'Vakit Türkiye vakti' diyor muyuz? İnşallah, sizlerin desteğiyle irade, erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak." ifadelerini kullandı.
Recep Tayyip Erdoğan, bu sırada vatandaşların "Recep Tayyip Erdoğan şeklindeki tezahüratları üzerine, "Şu coşkuya bak, Denizli'ye bak. Her zaman böyle, yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan." dedi.
AK Parti'nin 16 yıldır Türkiye'ye sadece ve sadece hizmet getirdiğini belirten Erdoğan, "Biz eski dönemlerde olduğu gibi ülkemizi koalisyonlara, krizlere, kaoslara, belirsizliklere mahkum etmedik. Karşımıza çıkan sorunlar ne kadar büyük olursa olsun demokrasi yolundan, kalkınma hedeflerimizden, yatırımlarımızdan, projelerimizden asla taviz vermedik." değerlendirmesini yaptı.
- "Sizden 'büyük ustalık' için icazet istiyorum"
Gençlere, "Onlar kendi içlerinde ne diyor?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onlar birbirine şunu söylüyor; (Yenildin de yenildin)" diye konuştu.
Vatandaşlara, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin daha önce CHP ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerinin yer aldığı bir video izleten Erdoğan, "Muharrem böyle söylüyorsa doğrudur." şeklinde konuştu.
İnce'nin, Kılıçdaroğlu'nun seçimde aldığı yenilgilere rağmen görevine devam etmesini eleştiren sözleri üzerine Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi bay Muharrem, sen eğer birinci çıkamazsan istifa edecek misin? Değil mi, soralım? Ama Allah'ın izniyle benim milletim seni de sandığa gömecek. Görünen köy kılavuz ister mi? İstemez. Biz bu ülkede hizmet verdik, benim milletim hizmet siyasetinden yanadır. Bak, bay Muharrem daha çırak bile değil, buna çok kızıyor, çok rahatsız oluyor. Diyorum ya daha çırak bile olamadın. Zaten senin genel başkanın da hakeza öyle. Biz çıraklığımızı belediye başkanlığımızda atlattık, İstanbul gibi şehirde büyükşehir belediye başkanlığı yaparak atlattık. Başbakan olduk kalfalık, ustalık. 11,5 sene kolay değil. Ondan sonra şimdi sizden büyük ustalık için icazet istiyorum."
(Sürecek)
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