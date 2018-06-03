AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

DİYARBAKIR (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da, "Eski stadı millet bahçesine çevireceğiz. Anneler yavrularını alacak, millet bahçesine gidecekler. O yeşillikler üzerinde yavrularıyla beraber koşturacaklar, orada oynayacaklar, orada dinlenecekler. Yakışır mı? Biz yaparız, işte bu HDP yıkar. Onlar bu ülkede yıkmak için var." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde, kenti "Diyarbekir, tarihin, kültürün, medeniyetin şehri Diyarbekir; sahabelerin, evliyaların şehri Diyarbekir; Dicle'nin nazlı yari Diyarbekir; hasretimiz, sevdamız, aşkımız Diyarbekir; kardeşliğimiz, yoldaşımız, geleceğimiz Diyarbekir; diyar-ı huzur Diyarbekir. Sana bakınca keyfim geliyor Diyarbekir." diyerek selamladı. - "Diyarbakır Belediyesinin önünde anaları ağlattılar" Diyarbakır'ın ilçe ve mahallelerindeki vatandaşlara da sevgilerini ileten Erdoğan "Hangi Bağın Bağbanısan?" türküsünün şu sözlerini okudu: "Diyarbakır etrafında bağlar var/Fitil işler yüreğimde yaram var amman/Sen gidersen benim başka kimim var/İsterem ki birgün evvel gelesen amman."

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim sizden başka kimimiz var? Bizim Diyarbakır'a olan sevdamız asla bitmez. Biliyorsunuz aramıza girmeye çalıştılar. Terör örgütüyle, hendeklerle aramıza girmeye çalıştılar. Sokaklarda sizleri birbirinize kırdırarak, tehditle, yağmayla, haraçla aramıza girmeye çalıştılar. Sahabe emaneti olduğu için insanların abdestsiz girmeye çekindiği bu şehirde Kurşunlu Cami'yi yıkarak, Dört Ayaklı Minare'yi yıkmaya teşebbüs ederek aramıza girmeye çalıştılar. Okula gitmesi gereken çocukları evlerinden alıp, dağa gönderip hayatlarını karartarak aramıza girmeye çalıştılar. Diyarbakır Belediyesinin önünde anaları ağlattılar. Sizleri, tarihinizden, kültürünüzden, inancınızdan, ahlakınızdan, geleneklerinizden kopartıp marjinal örgütlerin kulu kölesi yaparak, aramıza girmeye çalıştılar." - "Çürük merdivenle dama çıkılmaz" Diyarbakırlıların sıklıkla kullandığı "Çürük merdivenle dama çıkılmaz." sözüne atıfta bulunan Erdoğan, "Bunların çürük merdiveniyle dama çıkmaya çalışanlar da yerle yeksan oldular." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'a, Türkiye'ye gönlünü verdiğini ifade ederek, "Rabbim bize, sizlerin gönüllerini kazanmayı nasip eylesin." niyazında bulundu ve sevgisi, coşkusu ve ahde vefası için Diyarbakırlılara teşekkür etti. Ramazan-ı şerifin mübarek olmasını dileyen Erdoğan, "24 Haziran'da güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için cumhurbaşkanlığında şahsımı, Mecliste AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız?" sorusunu yöneltti. Erdoğan'ın "Diyarbakır, vakit birlik vakti, vakit Diyarbakır vakti, vakit Türkiye vakti diyor muyuz?" sorusuna, İstasyon Meydanı'nı dolduranlar "evet" cevabını verdi. İrade, erdem ve cesaretle Türkiye'nin ve Diyarbakır'ın şahlanacağını belirten Erdoğan, şöyle konuştu: "Bizim meşrebimizde asla ayrımcılık yoktur. Hizmet söz konusu olduğunda ayrımcılık bir yana, geri kalmış bölgelerimize daha çok imkan sağlıyor, daha çok kaynak aktarıyoruz. Yani pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Diyarbakır, uzun yıllar ihmal edilmişti. Biz İzmir, Konya, Kayseri'de ne varsa Diyarbakır'da da o olsun dedik. Bunun için de son 16 yılda Diyarbakır'a ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Gençler, şu söylediklerimi bilmeyenlere söyleyin, terör örgütünün arkasında olduğu gençlere söyleyin, 35,5 buçuk katrilyon lira yatırım yaptık. Biz Diyarbakır'ı bir kenara koymadık. Canımızdır, sevdamızdır, burayı ayağa kaldıracağız dedik. Hamdolsun Diyarbakır şu anda yaptığımız yatırımlarla Doğu'nun, Güneydoğu'nun adeta bir İstanbul'u, İzmir'i haline geliyor."

- "Biz yaparız, işte bu HDP yıkar" Recep Tayyip Erdoan, Diyarbakır'ın benzer nüfusa sahip iller arasında en çok yatırım yapılan il olduğunun altını çizerek, eğitimde 5 bin 325 yeni derslik yapıldığını, ilköğretim öğrencilerine 560 milyon lira destek verildiğini, yükseköğrenim öğrencileri için 5 bin 300 kişilik yurtlar inşa ettiklerini, 33 bin seyirci kapasiteli bir Diyarbakır Stadyumu'nu yaptıklarını anlattı. "Eski stadı da millet bahçesine çevireceğiz." müjdesini veren Erdoğan, "İngiltere'nin Hyde Parkı varsa, biz de işte bu stadı inşallah millet bahçesine çevireceğiz. Anneler yavrularını alacak, millet bahçesine gidecekler. O yeşillikler üzerinde yavrularıyla beraber koşturacaklar, orada oynayacaklar, orada dinlenecekler. Yakışır mı? Biz yaparız, işte bu HDP yıkar. Onlar bu ülkede yıkmak için var. Onlar, buradaki evleri bombalamadılar mı, evleri yıkmadılar mı, altından tüneller açmadılar mı? Camilerimizi, okullarımızı yaktılar, yıktılar. Aynı şekilde saat kulesini yaktılar, yıktılar. Bunlara gereken dersi 24 Haziran'da vermeye hazır mıyız? Sizler korkuyu korkutan insanlarsınız, ölümü öldüren insanlarsınız." diye konuştu.