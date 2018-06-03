AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

DİYARBAKIR (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Coğrafyamızda ne yapacaksak hep birlikte yapacağız. Türkiye hepimizin ülkesi, Türkiye Cumhuriyeti devleti hepimizin devleti. Kimse Kürtlere devlet aramasın. Kürtlerin devleti Türkiye Cumhuriyeti devletidir" dedi. Erdoğan, partisince Diyarbakır İstasyon Caddesi'nde düzenlenen mitingde, dün terör örgütü PKK'yı kullananların bugün Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) baş tacı yaptığını belirtti. Onların dertlerinin Türk'ün veya Kürt'ün kendisi değil, birlikte temsil edilen değerler olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte bunun için diyoruz ki coğrafyamızda ne yapacaksak hep birlikte yapacağız. Türkiye hepimizin ülkesi, Türkiye Cumhuriyeti devleti hepimizin devleti. Kimse Kürtlere devlet aramasın. Kürtlerin devleti Türkiye Cumhuriyeti devletidir." diye konuştu. Erdoğan, şöyle devam etti: "Biz Irak'ta, Suriye'de verdiğimiz mücadeleyle asırlardır bizleri birbirine düşürerek kurulan sömürü düzenine karşı çıkıyoruz. Biz terör örgütleri kullanılarak insanlarımızın birbirine kırdırılmasına karşı çıkıyoruz. Biz 'tek millet' derken Türk'üyle, Kürt'üyle, Çerkez'iyle, Boşnak'ıyla, Laz'ıyla 81 milyonun tamamını kastediyoruz. Biz 'tek bayrak' derken sizin de bizim de dedelerimizin uğrunda canlarını ortaya koydukları bir mücadelenin sembolünü kastediyoruz. Biz 'tek vatan' derken ecdadımızın asırlarca hep birlikte yaşadığı 780 bin kilometrekarelik bu vatan toprağını kastediyoruz. Biz 'tek devlet' derken sizlerin acısını çok yakından tattığı, ülkemizi bir felaketin eşiğine getiren paralel yapılara karşı duruşumuzu ifade ediyoruz."

Alandakilere "Tek devlet, tek vatan, tek bayrak, tek millet mi?" diye soran Erdoğan, aldığı "evet" yanıtı üzerine, şöyle konuştu: "Bunu gerçekleştirmek için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. İşte en büyük yerlilik ve millilik burada, şu anda bu meydanda, sizlerle birlikte bir araya gelmiş olmamızdır. Biz bir dönem ötekileştirilmiş, horlanmış, ezilmiş diğer vatandaşlarımız gibi Kürt kardeşlerimizi de köhne ceberut, baskıcı eski vesayet düzeninden, zulmünden kurtarmış olmaktan gurur duyuyoruz. Unutmayın, size zulmeden o vesayet düzeni bizi de yeri geldi hapse attı, yeri geldi partimizi kapatmaya çalıştı, ülkemizin demokrasi yolculuğunda bugünlere nasıl geldiğini sizler çok iyi biliyorsunuz. Biz 'Kürt yoktur.' demiyoruz, Türkiye'nin artık bu noktadan geri dönüşü mümkün değildir, biz Kürtlerin bizatihi kendilerini bir sorun olarak gören anlayışa nazire olarak 'Kürt sorunu yoktur.' diyoruz. Herkes gibi sizlerin de özgürlüklerini güvence altına biz aldık. Bizim için asla değişmeyecek ve hep öyle kalacak olan resmi dilimiz Türkçe ne kadar değerliyse anadiliniz Kürtçe de o kadar kıymetlidir. Kazanılmış diğer özgürlükler de aynı şekilde sizin ananızın ak sütü gibi sizlere helal olsun."

- "Hangi yaranıza merhem oldu?" Alandakilerle "Aynı yoldan geçmişiz biz" şarkısını dinleyen Erdoğan, "Madem ki aynı Allah'ın kuluyuz biz, öyleyse birimizin parmağı kesildiğinde hepimizin canı yanar, yüreği dağlanır. Allah'a şükür çok uzun bir süreden beri bu memlekette bombalar patlamıyor, yollar kesilmiyor, canlar yanmıyor." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun güvenlik güçlerinin çabaları, vatandaşların desteğiyle sağlandığını vurgulayarak, "Bu durumun devamı yine sizlerin elinde. Şimdiye kadar bölücü terör örgütünün listelerini dağın başında yapıp Meclise gönderdiği milletvekilleri sizin hangi yaranıza merhem oldu? Çocuklarınızı terör örgütüne teslim etmekten, keyfinizi kaçırmaktan başka size nasıl bir hizmetle geldiler. Hangi gün, zaman kapınızı çalıp hal, hatırınızı sordular? Sizi boş laflarla, sloganlarla kandırmaya çalışmak dışında ne iş yaptılar? Seçimde oyu senden alıp gidip Batı'daki marjinal kesimlerin, terör örgütlerinin hizmetkarlığına soyunmaktan başka ne yaptılar?" ifadelerini kullandı.

Seçime 20 gün kaldığını hatırlatan ve alandakilerden çok çalışmalarını isteyen Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu şehirleri yıllarca bunların belediye başkanları yönetti, hangi hizmeti aldınız? Çöpleriniz mi düzgün toplandı, caddeleriniz mi pırıl pırıl hale getirildi, sokaklarınız mı tertemiz yapıldı, altyapınız mı gelişti, suyunuz mu düzgün aktı? Hiçbiri olmadı. Geçtiğimiz 1,5-2 yıldır kayyumlar görev yapmaya başladıktan sonra şehirlerimiz hizmet görmeye başladı. Ama artık bunlara 'dur' demenin zamanı geldi. Siz isterseniz bu alçak oyunu bozarsınız. 2023 Türkiyesi'ni de 2053 ve 2071 Türkiyesi'ni de inşallah birlikte inşa edeceğiz. Sizlerden hizmet getirecek, derdinize özellikle çare olacak, hak ve özgürlüklerine sahip çıkacak kimselere oy vermenizi bekliyoruz. AK Parti sizin desteğinizi, oylarınızı istiyor ve bu oylarla güçlenelim istiyoruz. Bütün gücünüze bize destek vermenizi bekliyoruz. Sizlerden şahsımı, aynı zamanda Diyarbakır'ın adayı olarak da görmenizi istiyorum." Alandakilere, "Erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırmaya hazır mıyız?" diye soran Erdoğan, hep bir ağızdan "evet" yanıtını aldı.