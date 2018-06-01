AK Parti'nin Elazığ mitingi

ELAZIĞ (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Neredeyse 'Sağ elinize güneşi, sol elinize de ayı vereceğiz' diyecekler. Peki bunu söylüyor da genel başkanları ne diyor? Kemal Bey, 'Ey ahali, biz bu seçimi kazanırsak Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni iptal edeceğiz, eski sisteme döneceğiz' diyor. Eski sistemde ne var? Başbakanlık var, parlamenter sistem var. Cumhurbaşkanlığı eski sistemde sembolik. Hiçbir yetkisi yok. Peki senin yetkin olmadığın halde bu sözleri, vaatleri nasıl veriyorsun?" dedi.

Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen partisinin Elazığ mitinginde, vatandaşlara "Sizler göynümüzün gövercinisiniz Gakkoşlar" diye seslenerek, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Elazığ'daki muhteşem heyecanı ve tabloyu görenlerin, "inceden inceye" ayarlarının bozulduğunu belirten Yıldırım, "Bu coşkuyu görenlerin uykusu da kaçar ha. Türkiye'nin tapusu Gakkoşların elindedir. Türkiye'yi bölmeye, çalmaya çalışanlar Elazığ'a baksınlar. Elazığ Türkiye'nin teminatıdır. Cumhur İttifakı'na, AK Parti'ye Elazığ sahip çıkıyor." diye konuştu.