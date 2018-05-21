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Ak Parti'nin en genç milletvekili adayı oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.05.2018 18:58 | Son Güncelleme

AK Parti'nin Kocaeli'den 11'inci sıradan milletvekili adayı gösterdiği lise son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Elif Nur Bayram, partisinin Türkiye'deki en genç milletvekili adayı oldu.

Ak Parti'nin en genç milletvekili adayı oldu

Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA) - AK Parti'nin Kocaeli'den 11'inci sıradan milletvekili adayı gösterdiği lise son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Elif Nur Bayram, partisinin Türkiye'deki en genç milletvekili adayı oldu. Elif Nur Bayram, "Bu yaşımda böyle bir deneyimi yaşıyor olmak gurur verici" dedi.
Ak Parti, 13 milletvekilinin bulunduğu Kocaeli'de 11'inci sıradan Elif Nur Bayram'ı milletvekili adayı gösterdi. Kocaeli Fen Lisesi son sınıf öğrencisi Elif Nur Bayram, Ak Parti'nin en genç milletvekili adayı oldu. Elif Nur Bayram gururlu olduğunu belirterek, "Türkiye'nin en genç milletvekili olduğum için çok mutluyum. Bu yaşımda böyle bir deneyimi yaşıyor olmak gurur verici. Bize bu imkanı sağlayan sayın Cumhurbaşkanımız ve genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Küçük yaşlardan itibaren milletvekili olma hayalini kurduğunu ifade eden Elif Nur Bayram, "Gerçekten gençlere güvenilen bir ülkede yaşıyor olmak çok güzel. Bende inşallah milletime faydalı olmak için çalışmalar yapacağım, bu yolda her daim yürüyeceğim. Milletvekilliği hayalini küçüklüğümden beri istiyordum. Ülke gündemini takip ediyordum ve ilgim vardı. Seçilme yaşı 25'di şimdi 18'e düştü. Böyle bir yaşımızda cumhurbaşkanımız bize güvendi, bende çağrısına cevap vermek istedim ve şuanda buradayım" dedi.
Elif Nur Bayram ailesinin kendisine destek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Listeye girmeyi bekliyordum. Bu yaşta millettin milletvekili adayı olmaktan çok mutluyum. Kocaeli'nde ilk 13'te olabileceğime inanıyordum. Kocaeli çok destekledi. Ailem de her daim arkamda oldular ve destek olup çok sevindiler."
KIZIMIZLA GURUR DUYUYORUZ
Kızıyla gurur duyduğunu söyleyen ev hanımı anne Dilek Bayram, "Annesi ve babası olarak mutluyuz ve gururluyuz. Evladımız şimdiye kadar bizi hiç yanıltmadı. Güzel bir davada ve güzel bir yolda vatanı ve milleti için ilerleyecek inşallah" dedi.
Mobilya dükkanı bulunan Adnan Bayram ise "Sevinçliyiz böyle bir sonuç geldiği için. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Hep 'Gençler gençler' dedi ve seçilme yaşını 18'e düşürdü. Kızım da zaten istiyordu. Sevinç yaşıyoruz. Böyle bir sonuç bekliyorduk. İnşallah Cumhurbaşkanımızı, gençler mahcup etmeyecek ve bu ülkeye çok iyi hizmetler edecekler" diye konuştu.

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Ak Parti'nin en genç milletvekili adayı olduAk Parti'nin en genç milletvekili adayı olduAk Parti'nin en genç milletvekili adayı olduAk Parti'nin en genç milletvekili adayı oldu

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