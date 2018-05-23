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AK Parti'nin en yaşlı adayı, partiden 3'üncü kez seçime girecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2018 11:37 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinin eski belediye başkanlarından  Ahmet Munip Yıldızoğlu (70), 24 Haziran'da yapılacak genel seçimlerde AK Parti listesinden en yaşlı aday oldu.

AK Parti'nin en yaşlı adayı, partiden 3'üncü kez seçime girecek

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinin eski belediye başkanlarından Ahmet Munip Yıldızoğlu (70), 24 Haziran'da yapılacak genel seçimlerde AK Parti listesinden en yaşlı aday oldu. Yıldızoğlu'nun daha önce de AK Parti tarafından Mardin listesinden iki kez aday gösterildiği belirtildi.
AK Parti’nin Nusaybin ilçe teşkilatı kurucularından Ahmet Munip Yıldızoğlu, 24 Haziran genel seçimlerinde partinin Mardin milletvekili adayları arasında 4'üncü sırada yer aldı. 2002 genel seçimlerinde AK Parti Mardin Milletvekilliği 4'üncü sıra adayı, 2007 genel seçimlerinde de 6'ncı sıra adayı olan Yıldızoğlu, başvuru yaptığı 24 Haziran seçimleri için de tekrar aday gösterildi. Yıldızoğlu, Nusaybinlilerden ve diğer seçmenlerden destek beklediğini söyledi. Daha iyi hizmet ve kalkınma için Nusaybinlileri AK Parti etrafında birleşmeye davet eden Yıldızoğlu, diğer adaylarla birlikte seçim çalışmalarına hızlı başladı.
AHMET MUNİP YILDIZOĞLU KİMDİR?
Ahmet Munip Yıldızoğlu, 15 Mart 1948'de Mardin'in Nusaybin ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Nusaybin'de, liseyi Özel İstanbul Site Koleji'nde tamamladı. Lisan ve lisansüstü öğrenimini Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde tamamlayan Yıldızoğlu, mesleki stajını üniversite yıllarında Danimarka'da yaptı. Nusaybin'de 1983 yılında Anavatan Partisi ilçe teşkilatını kuran Yıldızoğlu, 1984-1989 yılları arasında Nusaybin Belediye Başkanlığı yaptı. 2002 yılında da AK Parti Nusaybin ilçe teşkilatını kuran Yıldızoğlu, 2002 ve 2007 yıllarında AK Parti İlçe Başkanlığı görevini yaptı.

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AK Parti'nin en yaşlı adayı, partiden 3'üncü kez seçime girecek

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