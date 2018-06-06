AK Parti'nin Ereğli mitingi

ZONGULDAK (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sıra Kandil'de, sıra Sincar'da. Benim ülkemi taciz, tehdit eden kim olursa olsun onların üzerine gideriz, gideceğiz." dedi. Erdoğan, partisince Ofis Yolu Caddesi'nde düzenlenen Ereğli ilçe mitinginde yaptığı konuşmada, "Ben sizi bugün çok farklı görüyorum. Ama bugün bana bir şaka yaptığınızı da anlıyorum. Bu muhteşem kalabalığı görünce, demek ki Zonguldak'a gelmediler, belli. 'Akşam nasıl olsa gelecek' dediniz. Geldik mi? Birlikte miyiz? Beraber miyiz?" diye konuştu. "Beraber yürüdük biz bu yollarda" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran'da da öyle olacağını söyledi. Erdoğan, "Siz, Fransa'nın işgal güçlerine ders veren, gereğini yapan değil misiniz? Uzun Mehmet'in topraklarında değil misiniz? Ama siz daha da biraz ileri gidiyorum, benim Rizeli Hacı Mahmutoğlu Recep Kahya'nın da memleketi değil misiniz?" diye sordu. Recep Tayyip Erdoğan'ın "24 Haziran'da cumhurbaşkanlığında şahsımı, parlamentoda AK Parti'yi full çıkarmaya var mıyız?" sorusu üzerine kalabalık "Evet" cevabı verdi.

Yeni bir dönem noktasında olunduğunu belirten Erdoğan, 24 Haziran'dan sonra Türkiye'de hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyledi. Bunu milletçe yapacaklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim sizden çok önemli bir isteğim var. Bir kardeşiniz, evladınız olarak birilerinin fitnesine, fesadına asla yüz vermeden, şu Rabiamız, bizim her şeyimiz. Öyle bir seslenin ki başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı şerifin son 10 günündeyiz. Buradan tüm Türkiye duysun, şu anda saat 11, hazırız değil mi?" ifadelerini kullandı. Alanı dolduran kalabalıkla beraber "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" sloganı atan Erdoğan, "Bunu biz gerçekleştireceğiz. Nasıl? Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bu milleti bölemeyecekler, bu vatanı parçalamayacaklar. Yeri geldiği zaman biz Gabar'a, Cudi'ye, Tendürek'e F-16'larla ineriz. Bunların inlerine girdik mi?" değerlendirmesinde bulundu. - "Bay Muharrem, ben sökmedim apoletleri, yargı söktü, yargı"

Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti: "Her ne kadar CHP'nin adayı gidip bir tanesini cezaevinde ziyaret ediyor, demek ki Sayın Muharrem'in türbesi orası. Oradan ziyaret edip de ne alacaksın? Kim bu adam? Sokağa dökülün deyip de benim 53 Kürt kardeşimi öldürenlerin faili değil mi? Onu ziyaret ediyor. Normaldir. Çünkü bunlar Ankara'dan İstanbul'a kol kola gitmediler mi? Şimdi de çıkmış milletin karşısında oy istiyor. Bay Kemal de aynı, bay İnce de aynı. Şimdi ince ince bir şeyler yapmak istiyorlar. Benim şu anda Afrin'de terör örgütlerine karşı mücadele veren o kahraman komutanımıza kalkıp da edepsizce, ahlaksızca saldıran bu kişiyle bunlar ele ele verdi. Ve ne dedi; 'Apoletlerini sökeceğim'. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Benim milletim sana yol verecek mi? Sen bir defa bu ülkede, bu hukuk devletinde bu işlerin nasıl yapıldığının farkında bile değilsin. 'Sen apoletleri sökersin de ben sökemez miyim?' diyor. Bay Muharrem, ben sökmedim apoletleri, yargı söktü, yargı." Bu millete ihanet edenleri yargıya teslim ettiklerini aktaran Erdoğan, "15 Temmuz gecesi benim Karadeniz Ereğlisi'ndeki kardeşlerim meydanda mıydı, meydandaydı. Bunları tuttuk yargıya teslim ettik. Kararı kim verdi, yargı verdi. Yargının verdiği kararla şu anda bunlar içerdeler. Ödeyecekler bedelini, 251 şehidimizin, gazilerimizin bedelini ödeyecekler. Şu anda yapılan budur." şeklinde konuştu.