AK Parti'nin Ereğli mitingi

ZONGULDAK (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ByLock, Mor Beyin, bütün bunlar bizim tasarrufumuz dışında, yargının elinde olan şeyler. Dolayısıyla yargının alanına ben giremem, yargının da benim alanıma girmesini istemem." dedi. Erdoğan, partisince Ofis Yolu Caddesi'nde düzenlenen Ereğli ilçe mitinginde yaptığı konuşmada, "Biz Türk'üyle Kürt'üyle, Laz'ıyla, Gürcü'süyle, Abaza'sıyla, Boşnak'ıyla, Arnavut'uyla, Roman'ıyla velhasıl 81 milyon tek milletiz. Biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik. Tek bayrak, bizim bayrağımıza eş bayrak var mı? Tek vatan, 780 bin kilometrekare tek vatan. Vatanımızı bölemezler. Tek devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devlet, yok paralel devletmiş, yok şu devletmiş, bu devletmiş tanımıyoruz." ifadesini kullandı. Dimdik ayakta durarak bu yola devam edeceklerini belirten Erdoğan, kadınlardan kapı kapı dolaşmalarını, evleri ziyaret ederek bilmeyenlere bildiklerini anlatmalarını söyledi. Gençlere de "Liseli ve üniversiteli gençlere bütün bildiklerinizi anlatacak mısınız?" diye soran Erdoğan, göreve geldikleri dönemde Türkiye'nin IMF'ye 23,5 milyar dolar borcu olduğunu, kendilerinin 2013 yılında bu borcu sıfırladıklarını hatırlattı.

Göreve geldikleri dönemde Merkez Bankasının döviz rezervinin 27,5 miyar dolar olduğunu, şimdi ise bu rakamın 110 milyar dolara ulaştığını anımsatan Erdoğan, 36 milyar dolar olan ihracatın ise 162 milyar dolar seviyesine geldiğini belirtti. Erdoğan, "Çalışıyoruz. Durmak yok yola devam ama bunları bilmeyenler var." ifadesini kullandı. Okul yıllarında kitap bulamadıklarını ancak şimdi tüm okullar açılırken ders kitaplarını sıraların üstüne koyduklarını anlatan Erdoğan, üniversitesi olmayan ilin kalmadığını söyledi. Üniversite sayısının yeni açılanlarla 205'e ulaştığını, üniversiteyi vatandaşın ayağına götürdüklerini söyleyen Erdoğan, "İstiyoruz ki Türkiye'de tüm evlatlarımız üniversitelerde rahatlıkla okuyabilsinler." dedi. Okul yıllarında sınıfında 75 kişinin öğrenim gördüğünü anımsatan Erdoğan, şimdi ise 30'un üzerinde öğrencisi olan sınıf sayısının yok denecek noktaya geldiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asıl cevap ne zaman? 24 Haziran'dan sonra. Benim sizden isteğim şu; madem ki tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet dedik, o zaman şimdi bak Cumhur İttifakı var ve bu Cumhur İttifakı ile beraber sandıkları biz bu CHP'nin o yanındakilerin kafasına geçirmemiz lazım, demokratik bir şekilde." dedi.

Vatandaşlara, "Ben şimdi özellikle Karadeniz Ereğli'sinden 24 Haziran akşamı büyük bir müjde alabilir miyim?" diye soran Erdoğan, bir vatandaşın Zonguldak için 5'te 5 dediğini belirterek, "Allah razı olsun, Allah niyetlerinizi kabul etsin." ifadesini kullandı. - "Yargıda verilen karara bizim müdahale yetkimiz yok" Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın "Mor Beyin mağduruyum" diyerek seslenmesi üzerine, "Mor Beyin, ByLock, bunların hepsi yargı meselesi, kusura bakmayın. Yargıda verilen karara bizim müdahale yetkimiz yok. Eğer yargı böyle bir karar vermişse vermiş, vereceğimiz bir karar yok. Bunlar ByLock, Mor Beyin bütün bunlar bizim tasarrufumuz dışında, yargının elinde olan şeyler. Dolayısıyla yargının alanına ben giremem, yargının da benim alanıma girmesini istemem." karşılığını verdi. Kandilli Alacaağızlı kömür sahasının ihalesinin yarın yapılacağını söyleyen Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'a dönerek, bu konuyu söyleyip söylemediğini sordu. Albayrak'ın ihaleye çıkıldığını söylediğini aktaran Erdoğan, "Bu tür şeyler yeni istihdam alanları demektir." ifadesini kullandı.

Bazı vatandaşların "Ereğli il olsun" şeklindeki tezahüratları üzerine Erdoğan, "Bu tür şeylerden çok buraya gelen hizmete bakarım. İnşallah 24 Haziran buradan çıkacak sandıklardaki oylar bizim istikametimizi de belirleyecek. Bu çok önemli. Sizin bir milletvekiliniz olarak bunları takip edeceğim ama siz de beni mahcup etmeyeceksiniz." dedi. - "Gemi inşa sanayiinde yeni bir adım atacağız" Daha önce bir tersanenin açılışını yaptığını anımsatan Erdoğan, "Bunları yeniden hareketlendirmemiz, güçlendirmemiz lazım ve onun için de gemi inşa sanayiinde yeni bir adımı atacağız. Bu yeni adımla beraber de inşallah çok daha iyi bir noktaya doğru bunu taşıyacağız." diye konuştu. Türkiye'ye 79 senede yapılan 6 bin 100 kilometre yola, 16 yıllık iktidarları döneminde yaklaşık 20 bin kilometre yol ilave ettiklerini anımsatan Erdoğan, "Bunlar Bolu Dağı'nda bizden önce CHP'ler, şunlar, bunlar o tüneli bunlar patates deposu yapmayacaklar mıydı? Biz o tüneli açtık mı? Bitti. Biz buyuz. Biz yaparız, onlar yıkar. Şimdi Bay Muharrem 'Ben yıkarım' diyor. Siz zaten hiçbir zaman yapmadınız ki." diye konuştu.