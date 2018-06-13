AK Parti'nin Erzincan mitingi

ERZİNCAN (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Sizin 'evet' kararınızı tanımayıp, 'Eğer iş başına gelirsek eski sisteme geri döneceğiz' diyorlar. Eski çamlar bardak oldu. Uyanın artık uyanın." dedi.
Yıldırım, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingdeki konuşmasında, hemşehrilerini, "Anam babam, yuvam yurdum, evim ocağım Erzincan, yiğitliğin, mertliğin, gaziliğin, şehitliğin şehri Erzincan. Başımı hiçbir zaman önüme eğdirmeyen Erzincan." diyerek selamladı.
Erzincanlılarla buluşmaktan büyük bahtiyarlık duyduğunu söyleyen Yıldırım, kentin 16 Nisan halk oylamasında yüzde 60 oranla "evet" dediğini, yeni hükümet sistemine, başbakanına destek verdiğini dile getirdi.
Vatandaşlara, "Şimdi millet sevdalısı, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran'da seçmeye hazır mısın can Erzincan? Birlik, bereket için Cumhur İttifakı'nı Meclise en güçlü şekilde gönderecek misiniz?" sorularını yönelten ve "evet" karşılığını alan Yıldırım, "Cumhur İttifakı demek, Türkiye'nin bekası demek. Cumhur İttifakı demek, 15 Temmuz'da alçaklara karşı dimdik durmak demek. Cumhur İttifakı demek, terörü bu ülkenin topraklarından tamamen kazımak demek. Cumhur İttifakı'nda AK Parti, MHP var, ülkücü kardeşlerimiz var. Türkiye'nin istikrarı, istikbali için beraberiz, birlikte bu kutlu yürüyüşü sürdürüyoruz." diye konuştu.
Bu sırada yağmur yağması üzerine Yıldırım, "Yağmur da ne güzel yağıyor değil mi? Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Biz bu yağmurlar altında nice kutlu yolculukları hep beraber yaptık." ifadelerini kullandı.
- "Uyanın artık"
Milletin bir daha 15 Temmuz yaşamaması için milletin zaferiyle sonuçlanan referandumun yaptıklarını hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti:
"Siyasi kriz, ekonomik kriz yok olsun artık ülke bu işlerle uğraşmasın dedik. Üstünlerin değil milletin hukuku esas alınsın dedik. O gün milleti denize dökmekle tehdit edenler şimdi hangi yüzle destek istiyorlar? O gün kendi vatandaşına düşman askerin nazarıyla bakanları hatırlıyorsunuz değil mi? Onlar, bu seçimde tekrar hortladılar. Sizin 'evet' kararınızı tanımayıp, 'Eğer iş başına gelirsek eski sisteme geri döneceğiz.' diyorlar. Eski çamlar bardak oldu. Uyanın artık uyanın. Fırlatılan anayasa kitapçıkları, yazar kasalar bunların aklını başına getirmemiş. Bunlar halen millete baskıyla tehditle iş yaptıracağım zannediyor. FETÖ ve onu yöneten üst akıl da aynı zannetti. 'Silahla, tankla, tüfekle milleti sindiririz' zannetti. 'Recep Tayyip Erdoğan'ı, Binali Yıldırım'ı ortadan kaldırırız' dediler."
15 Temmuz gecesi Erzincan'da ezanların dinmediğin, ay yıldızlı bayrağın inmediğini dile getiren Yıldırım, o gece Erzincan'da olduğu gibi Türkiye'de bütün vatandaşların meydanlarda olduğunu belirtti.
Yıldırım, "Birileri evlerinde rahat vakit geçirirken, gelişmeleri televizyondan seyrederken Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, meydanlarda milletiyle omuz omuza alçaklara karşı göğsünü siper etmişti. O gece halkın gücü tankın gücünü yendi." dedi.
- Erzincan'a yeni yatırımlar
Erzincan'ın, AK Parti iktidarında, Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin şahidi olduğunu vurgulayan Binali Yıldırım, "Şahit ol Erzincan, 15 yıl memleketimiz, baba ocağımız, Türkiye'nin her yeri için yolları böldük, gönülleri birleştirdik, yolları böldük, hayatları birleştirdik ama Erzincan'dan söylüyorum, yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin." diye konuştu.
Bugün Erzincan'a eli boş gelmediğini, 3 önemli projenin temelini atacaklarını aktaran Yıldırım, Erzincan'a yapılacak 500 yataklı hastanenin temelinin atılacağını bildirdi.
Erzincan'ın ciritçilikle meşhur bir şehir olduğuna işaret eden Yıldırım, "Erzincan'a Türkiye'nin atlarının besleneceği muhteşem bir hipodromun da temelini atıyoruz. Burada 5 bin hemşehrimiz iş, aş sahibi olacak." dedi.
Vasgirt Deresi'ni, Erzincan'ın rekreasyon alanına dönüştüreceklerini bildiren Yıldırım, şunları kaydetti:
"Sağlı sollu parklarıyla bahçeleriyle çok güzel bir mekan haline getiriyoruz. Işıkpınar'ı, Erzincan'ın parlayan, marka bir bölgesi haline getiriyoruz. Onun da temelini bugün atıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Diğer önemli bir proje, Erzincan-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın birinci bölümünün ihalesini yaptık. Yıllarca Erzincan'a, Türkiye'ye demiryollarına büyük hizmetleri dokunan, çalışma arkadaşım Süleyman Karaman yeni dönemde sizlerin desteğiyle Meclise gidecek, sizi en güzel şekilde temsil edecek. Erzincan'ın bütün işlerini takip edecek. Yine AK Parti'mize İl Başkanlığı yapan Burhan Çakır kardeşimiz de AK Parti Erzincan adayı olarak can Erzincan'ı en güzel şekilde Ankara'da temsil edecek."
(Sürecek)
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