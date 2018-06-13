AK Parti'nin Erzincan mitingi

Vatandaşlara, "Şimdi millet sevdalısı, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran'da seçmeye hazır mısın can Erzincan? Birlik, bereket için Cumhur İttifakı'nı Meclise en güçlü şekilde gönderecek misiniz?" sorularını yönelten ve "evet" karşılığını alan Yıldırım, "Cumhur İttifakı demek, Türkiye'nin bekası demek. Cumhur İttifakı demek, 15 Temmuz'da alçaklara karşı dimdik durmak demek. Cumhur İttifakı demek, terörü bu ülkenin topraklarından tamamen kazımak demek. Cumhur İttifakı'nda AK Parti, MHP var, ülkücü kardeşlerimiz var. Türkiye'nin istikrarı, istikbali için beraberiz, birlikte bu kutlu yürüyüşü sürdürüyoruz." diye konuştu.

ERZİNCAN (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Sizin 'evet' kararınızı tanımayıp, 'Eğer iş başına gelirsek eski sisteme geri döneceğiz' diyorlar. Eski çamlar bardak oldu. Uyanın artık uyanın." dedi.

Bu sırada yağmur yağması üzerine Yıldırım, "Yağmur da ne güzel yağıyor değil mi? Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Biz bu yağmurlar altında nice kutlu yolculukları hep beraber yaptık." ifadelerini kullandı.

- "Uyanın artık"

Milletin bir daha 15 Temmuz yaşamaması için milletin zaferiyle sonuçlanan referandumun yaptıklarını hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Siyasi kriz, ekonomik kriz yok olsun artık ülke bu işlerle uğraşmasın dedik. Üstünlerin değil milletin hukuku esas alınsın dedik. O gün milleti denize dökmekle tehdit edenler şimdi hangi yüzle destek istiyorlar? O gün kendi vatandaşına düşman askerin nazarıyla bakanları hatırlıyorsunuz değil mi? Onlar, bu seçimde tekrar hortladılar. Sizin 'evet' kararınızı tanımayıp, 'Eğer iş başına gelirsek eski sisteme geri döneceğiz.' diyorlar. Eski çamlar bardak oldu. Uyanın artık uyanın. Fırlatılan anayasa kitapçıkları, yazar kasalar bunların aklını başına getirmemiş. Bunlar halen millete baskıyla tehditle iş yaptıracağım zannediyor. FETÖ ve onu yöneten üst akıl da aynı zannetti. 'Silahla, tankla, tüfekle milleti sindiririz' zannetti. 'Recep Tayyip Erdoğan'ı, Binali Yıldırım'ı ortadan kaldırırız' dediler."