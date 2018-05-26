AK Parti'nin Erzurum mitingi

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Cumhurbaşkanı adayları var, indiler meydana, boy gösteriyorlar. Ne diyorlar? 'AK Parti'nin yaptıklarını yıkacağız.' Siz sadece yıkmayı bilirsiniz, yapmayı AK Parti bilir." dedi. Yıldırım, partisinin İstasyon Meydanı'nda düzenlenen Erzurum Mitingi'ne katılarak vatandaşlara hitap etti. Erzurumluları selamlayan Yıldırım, Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u kutlayarak yeni sezonda başarı diledi. "Erzurum'un 24 Haziran'da da Türkiye'nin şampiyonu" olacağını, şehrin yeniden destan yazacağını söyleyen Yıldırım, "Başımızın tacı, gönlümüzün ilacısınız. Erzurumlu yiğit duruşuyla her zaman vatanımızın, istiklalimizin, istikbalimizin teminatı olmuştur. İstiklal mücadelemizin başladığı şehirdir Erzurum. Düşmana baş kaldıran, Gazi Mustafa Kemal ve Kazım Karabekir'in bağımsızlık hareketini başlattığı şehirdir Erzurum." diye konuştu. Erzurum'un her zaman liderine, Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye sahip çıktığını söyleyen Yıldırım, "İşte bu meydan bunu gösteriyor. 2002'de başlayan ve halen devam eden güçlü desteğinizle AK Parti'yi zirveye taşıdınız. Size sonsuz teşekkür ediyorum. İnanıyorum ve biliyorum ki Erzurum 2023 hedeflerine giderken yine güçlü desteğini devam ettirecek." dedi.

"Erzurum, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçmeye hazır mı? Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için hazır mıyız?" sorularını yönelten ve "evet" yanıtını alan Yıldırım, "Erzurum'un terazisi, istikameti şaşmaz. İstikamet ileri, ay yıldızlı bayrağı da yükseklere çıkarmak." ifadesini kullandı. - "Erzurum'da iki kadın adayımız var" Erzurum'un, her daim istiklal, bayrak ve ezana sahip çıktığını dile getiren Yıldırım, partisinin Erzurum milletvekili adaylarını şöyle tanıttı: "Türkiye'de sağlıkta dönüşümü gerçekleştiren, sağlıkta büyük değişimi yapan hemşehriniz Recep Akdağ, Başbakan Yardımcımız. Zehra Taşkesenlioğlu, Erzurumlu'nun her zaman yanında. 15 Temmuz'da, 17-25 Aralık'ta FETÖ'cü alçaklara karşı mücadele eden Selami Altınok da sizin adayınız. İbrahim Aydemir diğer bir adayımız, o da sizin evladınız. Zafer Tarikdaroğlu, genç kardeşimiz, o da Erzurum'un geleceği için sizlerle beraber ve nihayet önceki dönem milletvekilimiz Fazilet Dağcı Çığlık. O da bizlerle beraber, bu yolculukta sizin adayınız. Erzurum'da iki kadın adayımız var."

Başbakan Yıldırım, "Şunu bütün samimiyetimle söylüyorum, eğer bugün Cumhurbaşkanımızla teröre, darbelere karşı göğsümüzü siper ettiysek bunu dadaşlardan aldığımız güçle yaptık. Dünyanın her yerinde, Filistin, Irak, Suriye ve Afrika'da mazlumları savunuyorsak milletimiz sayesindedir. Ferhat aşkıyla, imanla 'aşılamaz' denen dağları delip Türkiye'yi bugünlere kavuşturduysak 81 vilayetimizde 81 milyon vatandaşımıza hizmet ulaştırdıysak bu, sizlerin güveni sayesindedir." diye konuştu. - "Siz sadece yıkmayı bilirsiniz" Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne işaret eden Yıldırım, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanı adayları var, indiler meydana boy gösteriyorlar. Ne diyorlar? 'AK Parti'nin yaptıklarını yıkacağız.' Siz sadece yıkmayı bilirsiniz, yapmayı AK Parti bilir. AK Parti'nin yaptıklarına cümle alem şahittir. Ne diyor adayın biri? '18 yaşına kadar olan gençlere ücretsiz sağlık hizmeti vereceğiz.' Bunların dünyadan haberi yok. Onu çoktan Recep Akdağ zamanında verdik. 2008'den beri gençlerimiz sağlık hizmetini ücretsiz alıyor. Sen tabii memleket meseleleriyle alakan olmadığı için ne yapıldı, neler yapılıyor haberin yok.

Bunlar ağız birliği yapmış, ne diyorlar? 'Biz gelirsek Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız. Otomobil yapmak da neymiş canım, bunlardan da vazgeçeceğiz.' Erzurum İstasyon Meydanı'ndan söylüyorum, taş üstüne taş koyan herkesin başımızın üstünde yeri vardır ama bunların yıllardır laf üstüne laf koymaktan başka hiçbir marifetleri yok. Dikili bir ağaçları var mı Erzurum'da? Var mı bir hizmetleri? Biz yapmak için geldik, hizmetler, projeler için geldik, gönüller yaparak buralara geldik. Gönül yıkmadık, yıkanlara da asla müsamahamız yok. Millet AK Parti'yi bilir, AK Parti de milleti bilir. Kimin iş yaptığını, kimin laf yaptığını Erzurumlu dadaş, benim hemşehrilerim çok iyi bilir." - Erzurum'a yapılan yatırımlar Erzurum'a yapılan yatırımlara da değinen Yıldırım, "Türkiye'de hizmetlerimiz, birer birer yükseldi. Ben de şu Sansa Deresi'nin öbür tarafındanım, Erzincan'danım. Erzincan-Erzurum kardeş. O Sansa Deresi'nin dili olsa da söylese. O yollarda ne canlar gitti, ne ocaklar söndü." dedi. Daha önce Erzurum'dan Erzincan'a 6 saatte gidildiğini, bu sürenin 1,5 saate indiğini dile getiren Yıldırım, "Fırat'a 14 yerinde gem vurduk ve o Sansa Deresi'ni Türkiye'nin 14 köprüsüyle en güzel yolu haline getirdik. Erzurum'a helal olsun." ifadesini kullandı.

Yıldırım, Erzurum'a 16 yılda 23 milyar lira değerinde yatırım yaptıklarını belirtti. Erzurum'da yurt kapasitesini 3 kat artırdıklarını, 23 hastane, 62 sağlık merkezini tamamlayarak Erzurumlu'ların hizmetine verdiklerini anlatan Yıldırım, şehre, 15 sağlık tesisi daha yapılacağını bildirdi. Erzurum'da bugüne kadar 7 bin 782 konut yaptıklarını, 2 bin 300 konutun yapımına devam edildiğini, şehirde 15 yılda 553 kilometre yeni bölünmüş yol yaptıklarını aktaran Yıldırım, Erzurum ile Rize arasındaki Ovit Dağı'nın dünyanın ikinci büyük tüneliyle geçileceğini, iki tünelin yıl sonunda hizmete açılacağını bildirdi. - "Palandöken Tüneli'ni de yapacağız" Erzurumlu'lara, Palandöken Tüneli'nin de yapılacağı müjdesini veren Yıldırım, Bayburt-Erzurum arasındaki Kop Tüneli'nin gelecek yıl açılacağını, böylece iki şehir arası mesafenin bir saate ineceğini belirtti. Erzurum'un raylı sisteme kavuşacağını dile getiren Yıldırım, şunları söyledi: "Erzincan, Erzurum, Kars dahil olmak üzere hızlı tren projesi adım adım geliyor. Sivas'a kadar geldi sonra Erzincan, Erzurum, Kars ve daha ilerisine inşallah devam edecek. Palandöken Lojistik Merkezi'ni tamamladık, hizmete aldık. Bir müjdem daha var, Erzurum Havalimanı'nı kategori 3 yapıyoruz. Bu ne demektir? Gece gündüz, yaz kış Erzurum'da uçak iptalleri olmayacak. Erzurum, doğunun parlayan yıldızı olmaya devam edecek. 'Hava yolunu halkın yolu yapacağız.' dedik inanmadılar. İşte ispatı, 2003 yılında Erzurum'a havayoluyla gelen yolcu sayısı sadece 105 bindi. Geçen sene 105 binden 1 milyon 377 bine çıktı. İşte fark bu."

Yıldırım, Erzurum'da bugüne kadar 1 milyar 300 milyon tarım ve hayvancılık desteği verildiğini, 5 baraj, 13 gölet yapıldığını, 12 baraj, 5 gölet yapımının da sürdüğünü bildirdi. Erzurum'a 10 bin kişilik spor salonu yapılacağını söyleyen Yıldırım, "Sözünü tutan, siyasetin itibarını yükselten AK Parti yapamayacağı hiçbir sözü vermez. AK Parti söz verirse gereğini de yapar." dedi. Ekonomik büyümede, sosyal refahta daha güçlü adımlar atacaklarını, iş dünyasını, gençleri ve iş kadınlarını küresel ölçekte söz sahibi yapacaklarını belirten Yıldırım, şunları kaydetti: "Türkiye dünya ekonomisinden bugün yüzde 1 pay alıyor. Yeni dönemde bu payımızı yüzde 50 artıracağız. Bu, Türkiye'nin daha da zenginleşmesi, refahın daha da artması demek. Bilgiye dayalı üretimle büyümemizi geliştireceğiz. Kadınlarımızın çalışma hayatına katılımını yüzde 40'ın üzerine çıkaracağız. Ülkemizi yüksek gelir grubu ülkeler arasına taşıyacağız. Yerli ve milli teknolojilerle savunma sanayimizi daha da geliştireceğiz ve bölgede güvenliğin, huzurun, barışın teminatı olmaya devam edeceğiz. Gelecek nesillere yeşil, kimliği olan şehirler bırakmak için yeni projeler başlatacağız.