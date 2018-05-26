AK Parti'nin Erzurum mitingi

ERZURUM (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rusya'dan Mavi Akım ve Batı Hattı'ndan aldığımız doğalgazın fiyatında 2015'te indirim talep etmiştik. Bu talebimiz karşılanmayınca uluslararası tahkime başvurmuştuk. Uzun müzakereler sonucunda 2015 ve 2016 yılları için geçerli olmak üzere Rusya ile bu ülkeden aldığımız doğalgazda yüzde 10,25 oranında fiyat indirimi konusunda mutabakata vardık. Vardığımız mutabakatla bu iki yılda aldığımız doğalgaz için ülkemize indirim farkı olarak 1 milyar dolar ödeme yapılacak." dedi.

Erdoğan, partisinin İstasyon Meydanı'nda düzenlenen Erzurum mitinginde yaptığı konuşmada, Erzurum Havalimanı sayesinde turist gelişini artırdıklarını belirterek, "Kayak yapmak isteyen havalimanına indikten 20 dakika sonra Palandöken'de. Şimdi bu adamlara sorsak, 'Erzurum Havalimanı'ndan Palandöken kaç dakika' bilmezler. Kalkmış diyor ki, 'cebinde paran var mı, paranı göster'. Ya sen önce kendi cebine bak." ifadesini kullandı.

Erzurum'a yapılan yatırımlardan bahseden Erdoğan, bugüne kadar yaptıklarının yapacaklarının teminatı olduğunu söyledi.