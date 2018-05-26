AK Parti'nin Erzurum mitingi

ERZURUM (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rusya'dan Mavi Akım ve Batı Hattı'ndan aldığımız doğalgazın fiyatında 2015'te indirim talep etmiştik. Bu talebimiz karşılanmayınca uluslararası tahkime başvurmuştuk. Uzun müzakereler sonucunda 2015 ve 2016 yılları için geçerli olmak üzere Rusya ile bu ülkeden aldığımız doğalgazda yüzde 10,25 oranında fiyat indirimi konusunda mutabakata vardık. Vardığımız mutabakatla bu iki yılda aldığımız doğalgaz için ülkemize indirim farkı olarak 1 milyar dolar ödeme yapılacak." dedi.
Erdoğan, partisinin İstasyon Meydanı'nda düzenlenen Erzurum mitinginde yaptığı konuşmada, Erzurum Havalimanı sayesinde turist gelişini artırdıklarını belirterek, "Kayak yapmak isteyen havalimanına indikten 20 dakika sonra Palandöken'de. Şimdi bu adamlara sorsak, 'Erzurum Havalimanı'ndan Palandöken kaç dakika' bilmezler. Kalkmış diyor ki, 'cebinde paran var mı, paranı göster'. Ya sen önce kendi cebine bak." ifadesini kullandı.
Erzurum'a yapılan yatırımlardan bahseden Erdoğan, bugüne kadar yaptıklarının yapacaklarının teminatı olduğunu söyledi.
Cumhuriyet tarihinin tamamında verilenlerin üzerinde Erzurum'a 16 yılda 22,5 katrilyon liralık yatırım yaptıklarını ifade eden Erdoğan, sadece eğitimde Erzurum'a bir katrilyon tutarında kaynak kullandıklarını bildirdi.
Eğitime verilen kaynakla Erzurum'a 3 bin 32 yeni derslik kazandırdıklarını anlatan Erdoğan, ilköğretimde okuyan öğrencilere de 155 trilyon eğitim yardımı sağladıklarını söyledi.
Erdoğan, Atatürk Üniversitesi bünyesinde Açıköğretim Fakültesinin kurulduğunu belirterek, Erzurum Teknik Üniversitesini de geçtiğimiz hafta eğitime kazandırdıklarını hatırlattı.
Yükseköğrenim öğrencileri için 13 bin 741 kişilik yeni yurt yaptıklarını aktaran Erdoğan, Erzurum'a spor salonları, kayak pistleri, gençlik merkezleri gibi spor kompleksleri inşa ettikleri söyledi.
Erzurum'un yapılan hizmetlerini hakkını verdiğini ve yatırımların boşa gitmediğine işaret eden Erdoğan, Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'a da başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'a yapılan sağlık hizmetlerine de değinerek, 23 hastane olmak üzere toplam 85 adet sağlık tesisini Erzurum'a kazandırdıklarını, içerisinde 700 yataklı Erzurum Devlet Hastanesinin de olduğu 15 sağlık tesisinin inşasının devam ettiğini anlattı. Erdoğan, "Devlet Hastanesinin 250 yataklı Psikiyatri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ek blokları ile büyütüyoruz. TOKİ vasıtasıyla, Erzurum'da 10 bin konut hayata geçti." dedi.
Erzurum'a 2002 yılına kadar sadece 49 kilometre yol yapıldığının altını çizen Erdoğan, buna 553 kilometre yol ilave ettiklerini, yapımı süren yol projelerinden birisinin de Kop Tüneli'nin bulunduğu Trabzon Aşkale yolu olduğunu söyledi.
Erzurum İspir Yolundaki Kırık Tüneli ve bağlantı yollarının projesinin de 2020'de tamamlanacağını dile getiren Erdoğan, Ovit tünelinin de tamamlanmasıyla Rize ve Erzurum arasındaki mesafenin kısalacağını belirtti.
Erdoğan, yapımı devam eden Erzurum-Bingöl yolunun da Erzurum için hayata geçirilen projelerden birisi olduğunu dile getirerek, Erzincan, Erzurum, Kars hızlı trenin projesinin etüt çalışmalarının devam ettiğini aktardı.
- "Rusya 1 milyar dolar ödeme yapacak"
Hattın tamamlanmasıyla Edirne'den Kars'a, uzanan doğu batı koridorunun da tamamlanacağını ifade eden Erdoğan, Erzurum'un kent içi trafiğinin de tramvay ile tamamlanacağını söyledi.
Erdoğan, inşa edilen projelerle 363 bin dekardan fazla zirai arazinin de sulamaya açıldığına işaret edilerek, "Şu anda inşaat çalışmaları devam eden sulama tesisleriyle 440 bin dekar mümbit araziyi sulamaya açmayı düşünüyoruz. Erzurumlu çiftçilerimize toplam bir buçuk katrilyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Küçükbaş, büyükbaş ve arıcılık alanında yüzde 50-80 oranları arasında hibelerle üreticilerimizi destekliyoruz. Önümüzdeki dönemde Erzurum'u çok daha fazla hizmete ve yatırıma kavuşturacağız." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Türk Akımı Projesindeki gelişmelere ilişkin de şunları kaydetti:
"Rusya'dan Mavi Akım ve Batı Hattı'ndan aldığımız doğalgazın fiyatında 2015'te indirim talep etmiştik. Bu talebimiz karşılanmayınca uluslararası tahkime başvurmuştuk. Uzun müzakereler sonucunda 2015 ve 2016 yılları için geçerli olmak üzere Rusya ile bu ülkeden aldığımız doğalgazda yüzde 10,25 oranında fiyat indirimi konusunda mutabakata vardık. Vardığımız mutabakatla bu iki yılda aldığımız doğalgaz için ülkemize indirim farkı olarak 1 milyar dolar ödeme yapılacak.
Bu anlaşmanın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bunun yanında Rusya ile Türk Akımı Projesinin ülkemizden geçecek bölümünün 2019'da bitirilecek şekilde hızlandırılması konusunda da mutabık kaldık."
(Sürecek)
Son dakika! Kore'de sürpriz görüşme
Son dakika! Kiev'de bomba paniği!
Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriyelilerin bayram yoğunluğu
Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı
Selahattin Demirtaş'tan çok konuşulacak mesajlar
Muharrem İnce'nin Beyaz Saray önüde çekilen fotoğrafı yeniden gündem oldu
Tekirdağ'da korkunç olay! Eniştenin tek hatası baldızın sonu oldu!
Çorum'da mezarlıktaki gizemli genç kıza eziyet! Türkiye onu konuşmuştu
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in gelecekten verdiği haberler
Köpekler ezan sesi duyunca neden ulumaya başlıyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum