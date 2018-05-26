AK Parti'nin Erzurum mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ey finans sektörü, eğer siz yatırımcımıza, girişimcimize bu tür oyunlar oynarsanız, bu tür manipülasyonlar yaparsanız bilesiniz ki bedelini ağır ödersiniz. Biz oynanan oyunu görüyoruz ve elimizdeki araçlarla bunun üzerine gidiyoruz. Yerli ve milli olmak demek önce kendi paramıza sahip çıkmak demektir. Milletimizden benim ricam dedikodulara itibar etmeyerek kendi paralarına sahip çıkmalarıdır." dedi. Erdoğan, Erzurum İstasyon Meydanı'nda düzenlenen AK Parti'nin ilk mitinginde yaptığı konuşmada, Türkiye'yi sadece büyütmekle, sınıf atlatmakla, refah seviyesini artırmakla kalmadıklarını bununla birlikte itibarını, onurunu, vakarını da güçlendirdiklerini söyledi. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü'nü yaptıklarını ve Kanal İstanbul projesine başlayacaklarını belirten Erdoğan, "79 yılda bu ülkede yaptıkları 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol. Biz 16 yılda buna 20 bin kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Farkımız bu. Bunlara kalsa ne derler? 'Ne işiniz var ya? Niye yol yapacağız? Bu patika yollar ne güne... Patika yollardan yürüyün.' Bunlar bize bunu yaşatmadılar mı?" diye konuştu.

Erdoğan, vesayet odaklarından darbecilere kadar içeride verdikleri her mücadelenin aynı zamanda milletin haysiyet mücadelesi olduğunu vurgulayarak, bugüne kadar beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmediklerini, sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildiklerini kaydetti. - "Kimse bizimle oynamasın" Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Bir Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Operasyonu ile terör örgütlerine neler yaşattığımızı biliyorsunuz değil mi? Kimse bizimle oynamasın, kimse bize bulaşmasın. Bulaşırlarsa PKK'sı da PYD'si de YPG'si de DEAŞ'ı da FETÖ'sü de hepsi kaçacak delik arayacak. Terör örgütlerinin kanlı ve sinsi saldırılarına karşı verdiğimiz samimi mücadele ülkemizin beka mücadelesinin sembolüdür. 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek küresel sistemin adaletsizliklerine karşı sesimizi yükseltmemiz devletimizin erdemli duruşunun ifadesiydi. 'One minute' derken bunu düşünerek dedik. Her alanda tarihi başarılar kazandık ama bu arada karşımıza çıkan engellerin çapı ve etkisi de arttı."

Her zaferin bir bedeli olduğuna dikkati çeken Erdoğan, Türkiye'de 16 yılda katettikleri mesafenin bedelini bazı çevrelerin ödetmeye çalıştığını ifade etti. - " 7,4 büyüme oranıyla dünyanın bir numarası olduk" Erdoğan, söz konusu çevrelerin, geçen 5 yıl boyunca kesintisiz süren denemelerle önce kazanımlara göz diktiklerini belirterek, "Gezi olaylarından 15 Temmuz'a kadar her hadisenin amacı buydu. Hamd olsun önümüze çıkartılan engelleri milletimizle bir olup kükremiş sel gibi bendlerimizi aşarak çiğnedik. Onlar bizi farklılıklarımızı derinleştirerek bölüp parçalamaya çalıştı. Biz ise birliğimizi beraberliğimizi daha da sıklaştırdık. Onlar bizi geriletmeye çalıştı. Biz rekor büyüme oranlarıyla geçen yıl ne oldu 7,4 büyüme oranıyla dünyanın bir numarası olduk." diye konuştu. Kurun hikaye olduğunu bildiren Erdoğan, sadece Allah'ın kulu olduklarını, işlerini gayet bilerek ve iyi yaptıklarını kaydetti. İçerideki alçakların temizlenmesiyle güçlenerek yola devam ettiklerini vurgulayan Erdoğan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarıyla sınırdaki terör koridorunu parçaladıklarını ifade etti.

Türkiye'yi bu şekilde dize getiremeyeceklerini anlayan bazı çevrelerin, bu defa ekonomik savaş ilan ettiklerini aktaran Erdoğan, Türkiye'nin her alanda büyüdüğünü ve gelişirken kendisine yatırım yapanlara da kazandırdığını söyledi. - "Döviz kurları üzerinden oynanan oyunu boşa çıkaracağız" Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yatırımcıları ürkütmek, korkutmak için olmadık yollara başvuruyorlar, olmadık yalanlar uyduruyorlar. Ülkemizi yakından takip edenler, büyümemizle, ihracatımızla 36 milyar dolarla biz bu işe girdik. Ama şimdi 161 milyar dolar ihracatımız var. Nereden nereye geldik. İnşallah bu yıl sonu itibarıyla 40 milyon turist alacağız. İstihdamımızla gayet iyi gittiğimizi görüyorlar. Türkiye'nin varlıkları borçlarının çok çok üstünde. Mali disiplin konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Açıkladığımız her müjdenin kaynağı hazırdır. Son günlerde finans piyasalarında döviz kurları üzerinden oynanan oyunu da inşallah kısa sürede boşa çıkaracağız. Küresel sisteme entegre şekilde çalışan finans piyasaları maalesef bu tür manipülasyonlara açık olabiliyor. Ben de diyorum ki ey finans sektörü, eğer siz yatırımcımıza, girişimcimize bu tür oyunlar oynarsanız, bu tür manipülasyonlar yaparsanız bilesiniz ki bedelini ağır ödersiniz. Biz oynanan oyunu görüyoruz ve elimizdeki araçlarla bunun üzerine gidiyoruz. Yerli ve milli olmak demek önce kendi paramıza sahip çıkmak demektir. Milletimizden benim ricam dedikodulara itibar etmeyerek kendi paralarına sahip çıkmalarıdır. Paralarını gidip dolara, avroya yatırmasınlar. Paranızla yolunuza devam."

- "Kur balonunu söndüreceğiz" Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden geri dönmeyeceğini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: "Çok kısa bir sürede kur balonunu söndüreceğiz. Ekonomide asıl gündemimize odaklanmış bir şekilde yola devam edeceğiz. Bağımsız olmak demek, özgür olmak demektir, haysiyetli duruş sergilemek demektir, bayrağımızla, ezanımızla, vatanımızla, devletimizle birlikte ekonomimize de sahip çıkmak demektir. Bayrağımıza, ezanımıza, vatanımıza ne kadar hassasiyetle sarılıyorsak ekonomimize de o derece titizlikle sarılacağız. Büyük ve güçlü Türkiye davasını kazanmanın yolu buradan geçiyor. Öyleyse hep birlikte bir daha haykıralım, vakit, birlik vakti. Vakit, Türkiye vakti." - Miting alanından notlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında Erzurum bar ekibi, Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Büyükşehir Belediye Erzurumspor futbolcuları karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, havalimanı çıkışında ise kentteki atlı ciritçiler ellerinde Türk bayraklarıyla selamladı.