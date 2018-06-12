AK Parti'nin Eskişehir mitingi

ESKİŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilin seri üretimine 2020 veya 2021'de geçileceğini belirterek, "Bu dizel veya benzinli olmayacak Bay Kemal, Bay Muharrem. Bunlar elektrik, bununla çalışacak." dedi. Erdoğan, Eskişehir Vilayet Meydanı'nda düzenlenen partisinin mitinginde konuştu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "TOKİ kanalıyla 9 bin 827 konut projesini hayata geçirdik. Eskişehir'de 2002 yılına kadar 90 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. Biz buna 16 senede 221 kilometre daha ilave ettik. Yapımı devam eden Eskişehir - Alpu - Mihalıççık yolunu Eskişehir - Sarıcakaya yolunu en kısa zamanda tamamlıyoruz." ifadesini kullandı. Erdoğan, 2009 yılında hizmete sunulan Eskişehir-Ankara hızlı tren hattına 2013'te Konya'yı, 2014'te İstanbul'un dahil edildiğini hatırlatarak, İstanbul ile Bilecik, Sakarya ve Kocaeli'nin de yüksek hızlı tren ağında olduğunu belirtti. Son 16 yılda Eskişehir'in, Anadolu'nun tam ortasında hızlı trenlerin kavşağında, Demir İpekyolu üzerinde bir raylı sistem merkezi haline geldiğini aktaran Erdoğan, Ankara-İstanbul arasındaki mevcut yüksek hızlı tren hattını kısaltmak amacıyla güzergah üzerindeki inşaat çalışmalarının devam ettiğini ifadesini kullandı.

Eskişehir'in yapımı devam eden projelerle, bu yıl Konya üzerinden Karaman'a, önümüzdeki yıl Bilecik üzerinden Bursa'ya, Ankara üzerinden Kırıkkale'ye, Yozgat'a ve Sivas'a hızlı trenle bağlanacağını vurgulayan Erdoğan, bir başka hızlı tren hattıyla Eskişehir'in Antalya'ya ve yol üzerindeki şehirlere bağlanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut Eskişehir-Kütahya-Balıkesir tren hattını, elektrikli, sinyalli yapacaklarını açıklayarak, bu projenin yıl sonunda tamamlanacağını bildirdi. Eskişehir'e 9 baraj, 8 gölet yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, inşa edilen 26 sulama tesisiyle 106 bin dekar tarım arazisinin sulamaya açıldığını söyledi. - "Teşvikten, 458 bin işveren ve sigortalı faydalandı" Eskişehir'in beklediği Gökpınar Barajı'nın yapımına devam ettiklerini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti: "Gökpınar Barajı'yla, Eskişehir'in mümbit topraklarından takriben 80 bin dekar arazi suyla buluşacak. Sarıcakaya Laçin Barajı'yla, Eskişehir Merkez Gündüzler Barajı'nın da inşaatları sürüyor. Eskişehirli çiftçilerimize son 16 yılda, sözümüzü tuttuk, toplam 1 buçuk milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Bugüne kadar Eskişehir'de 104 bin vatandaşımızı, İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirdik. Verdiğimiz 1,2 milyar liralık teşviklerden bugüne kadar 458 bin işveren ve sigortalımız faydalandı. Eskişehir'de bir teknokent ve 16 araştırma geliştirme merkezi kurduk."

Erdoğan, 2011'de Odunpazarı Meydanı'nda Eskişehir'i 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edileceğinin sözünün verildiğini anımsatarak, "Sözümüzü tuttuk mu, tuttuk. Dede Korkut Parkı'ndan Bilim Kültür Sanat Merkezi'ne ve Esminyatürk'e nice hizmetlerle Eskişehir'i donattık mı, donattık." dedi. - "Eskişehir'i 2019 Türk Dünyası Eğitim Başkenti ilan ediyoruz" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eskişehir'i 2019 Türk Dünyası Eğitim Başkenti ilan ediyoruz." diye söz vererek, üniversiteleriyle, ilköğretimden liseye kadar her kademe ki kurumlarıyla Türkiye'nin en iyi eğitim-öğretim alt yapılarından birine sahip olan Eskişehir'e böyle bir unvanın yakışacağını ifade etti. Türk dünyasının her köşesinden Eskişehir'e gelecek, buradan Türk dünyasına gidecek öğrencilerin, coğrafyanın geleceğini inşa edecek kadroları oluşturacağını vurgulayan Erdoğan, bunun için çalışmaların hemen başlayacağını bildirdi. Türk Dünyası Vakfının 2013 projesindeki birikimi ve tecrübesiyle bu işin de altından kalkacağını vurgulayan Erdoğan, şimdiden Eskişehir'in 2019 Türk Dünyası Eğitim Başkenti unvanının hayırlı olmasını diledi.

Eskişehirli Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla bugünlere gelindiğini belirten Erdoğan, aynı şekilde yollarına devam edeceklerini ifade etti. - "Siyaset, icraat işidir" AK Parti'nin icraatlarının gençlere anlatılmasını isteyen Erdoğan, "Bu iş havada, tavada olmaz, icraatla olur." dedi. Siyasetin iddia ve icraat işi olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Hamdolsun bizde ikisi de var. İddiamız Türkiye'yi, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek. İcraatımız, geçtiğimiz 16 yılda ülkemizi 3,5 kat büyütmüş olmamızdır. Önümüzdeki dönemde Türkiye'yi iki kat daha büyüttüğümüzde Allah'ın izniyle ülkemizi, dünyadaki ilk 10 ülke arasına sokma hedefine ulaşıyoruz." Büyüme rakamları hakkında da bilgi veren Erdoğan, şunları aktardı: "Türkiye, Hindistan'dan sonra dünyada ikinci, 7,4... Gençlere bunu anlatın bunu. Bay Kemal, Bay Muharrem anlamaz. Ne diyor esnaf sanatkara, 'Bu 7,4'ten sizin cebinize bir şey girdi mi?' Adam 'büyüme' tanımını anlamamış. Bu kadar burslar veriyoruz, bu kadar yatırımlar yapıyoruz. Bunları neyle yapıyoruz? Yüksek hızlı tren hatları neyle yapılıyor? Bay Kemal, büyümeyen bir ülke bunları yapabilir mi? Bu sağlık yatırımlarını yapabilir mi? Bu eğitim, derslikler yapılabilir mi, Bay Kemal?