AK Parti'nin Eskişehir mitingi

"Ama yine de Muharrem İnce'nin ne düşündüğünü de öğrenmek isteriz. Belki bu arada Selahattin Demirtaş ile Edirne'de neler konuştuğunu da anlatır, onları da öğreniriz. Mesela bu zat, Çin'in ekonomideki küresel yükselişi, Rusya'nın bölgesel politikaları, AB'nin giderek daha da derinleşen yönetim ve değerler krizi hakkında ne düşünüyor? Biz bunların hepsinin tam içindeyiz. Ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini korumak için çatır çatır mücadele veriyoruz. Mesela bu zat Kudüs hakkında, İsrail'in bölgeyi kana ve ateşe bulayan politikaları hakkında, mazlum ve mağdurlar hakkında ne düşünüyor?

Bu koridor teşebbüsünü her yerinden delik deşik ettiklerinin altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

Kendilerinin vesayetçilerle, darbecilerle olan mücadelelerini anlatmaya gerek bile duymadığını belirten Erdoğan, "Mesela bu zat, ülkemizin güney sınırları boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridoru hakkında ne düşünüyor?" sorusunu yöneltti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu seçimlerden sonra İnce'nin yeri de Genel Başkanı gibi tarihin tozlu rafları olacaktır." dedi.

Dünya Erdoğan'ın ne düşündüğünü çok iyi biliyor. 'One minute' diyen Erdoğan'ı biliyor. 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen Erdoğan'ı biliyor. Bunların böyle bir derdi yok. İşte bütün bunlar yolumuza devam ediyoruz. Tüm uluslararası platformlarda bu davayı savunuyoruz."

- "Kuyumcu titizliği ile çalışıyoruz"

"Mesela bu zat S-400 sistemleri hakkında, F35 projesindeki sıkıntılar konusunda, savunma sanayisi projelerimizin engellenmeye çalışılması hususunda ne düşünüyor." sorularını da yönelten Erdoğan, kendilerinin adeta bir kuyumcu titizliği ile bu işleri çalıştıklarını ve adım adım hedeflerine yürüdüklerini anlattı.

Bu soruları çoğaltmanın mümkün olduğunu dile getiren Erdoğan, millet kıraathaneleri projelerini hatırlattı.

Kılıçdaroğlu'nun ve İnce'nin bu projeden rahatsız olduğunu hatta bunlar için "kumarhane" dediğini vurgulayan Erdoğan, kıraathanenin anlamının "okumaevi" olduğunu söyledi.

Eskişehir'e de yapılacak millet kıraathanelerini tanıtan bir videoyu izlettiren Erdoğan, kendisini eleştirenlerin ise bir dikili ağacı dahi olmadığını aktardı.