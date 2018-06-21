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AK Parti'nin Gaziantep mitingi

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.06.2018 17:49 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: - "Allah'ın izniyle 25 Haziran'dan itibaren yeniden diriliş dönemi başlayacak"

GAZİANTEP (AA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Allah'ın izniyle 25 Haziran'dan itibaren yeniden diriliş dönemi başlayacak." dedi.

Şimşek, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığınca 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinginde, kentte çok büyük bir coşkunun olduğunu dile getirdi.

AK Parti'nin Gaziantep'te hayata geçirdiği projelerin önemine işaret eden Şimşek, halkın bugüne kadar AK Parti'ye büyük bir destek verdiğini, 24 Haziran'da da bu desteğin süreceğine inandığını vurguladı.

Muhalefetin gerçekleri yansıtmayan eleştirilerle halkın karşısına çıktığını anlatan Şimşek, "Diyorlar ki 'parayı betona gömdüler.' Halbuki milli gelir içerisindeki inşaatın payı 8'in altında. Yani üretimin yüzde 92'si sanayide, hizmetlerde, tarım sektörlerinde." diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, piyasalarda sıkıntılı bir dalga oluşturulmaya çalışıldığına değinerek, şunları kaydetti:

"Ama bu felaket tellalları hayal kırıklığına uğrayacak. Allah'ın izniyle 25 Haziran'dan itibaren yeniden diriliş dönemi başlayacak. Biz bugüne kadar ülkemizi kalkındırmak için çok reform yaptık. Yine ve yeni reformlar yapmaya devam edeceğiz. O yüzden 24 Haziran seçimleri çok önemli. AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yine halkın çok büyük teveccühünü alıp yoluna devam edecek. Bunun en güzel ispatı da bugün bu güzel alanı dolduran güzel vatandaşlarımızdır."

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