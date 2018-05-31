AK Parti'nin Giresun mitingi

GİRESUN (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Terörü, Türkiye'nin gündeminden çıkarmaya ahdettik, yemin ettik, ant olsun ki çıkaracağız. Artık terörün beli büyük oranda kırıldı." dedi. Yıldırım, partisince Atatürk Meydanı'nda düzenlenen Giresun mitinginde yaptığı konuşmada, vatandaşların ramazan ayını tebrik ederek sözlerine başladı. Türkiye için önemli bir seçime gidildiğini belirten Yıldırım, "Türkiye'yi geleceğe, 2023'e, Türkiye'nin 100. kuruluş yıl dönümüne taşıyacak kadroları, 24 Haziran'da siz Giresunlu kardeşlerimiz seçecek, Giresun'un hanımları, gençleri seçecek." ifadesini kullandı. "Bu kutlu yürüyüşte Giresun, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti ile yola devam edecek mi? Yeni bir zafer için 24 Haziran'a var mısınız? Güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için cevabınız?" sorularını yönelten ve alandakilerden "evet" karşılığını alan Yıldırım, "Allah sizden razı olsun. Giresun işi bitirmiş. Değerli kardeşlerim yüreğinizdeki coşku hiç eksilmesin. Giresun çoktan 'vakit Giresun vakti, vakit Türkiye vakti' diyor. 'Giresun yaparsa yine Türkiye yapar' diyor." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, 24 Haziran seçimlerine ilişkin bir süredir adayların meydanlarda vatandaşla bir araya geldiğine işaret ederek, şöyle devam etti: "Muhalefetin adayları da bir araya geliyor. Cumhurbaşkanımız da biz de Anadolu'yu karış karış geziyoruz, milletimizle vatandaşımızla bir araya geliyoruz. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Cumhurbaşkanımız dışındaki bütün adaylar, 'Biz parlamenter sisteme geri döneceğiz.' Yani 16 Nisan'da yaptığımız halk oylaması belli ki bunların içine sinmemiş, kabul etmiyorlar. Yenilmeyi bir türlü kabul etmemişler. Şimdi diyorlar ki, 'Millet o kararından vazgeçsin tekrar eskiye dönelim. Darbeler dönemine dönelim, vesayetler dönemine geri gidelim, kumpaslara, krizlere geri dönelim.' Biz de diyoruz 'Durmak yok, yola devam.' Farkımız bu. Onlar geriyi gösteriyor, geriyi işaret ediyor, biz 'ileri' diyoruz, daima ileri." - "Vaatte ölçü, izan yok" Adayların vaatlerine değinen Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu: "Güzel güzel vaatler veriyorlar, kulağa hoş geliyor. Vaatte ölçü, izan yok. 'Sağ elinize güneşi, sol elinize ayı vereceğiz.' diyorlar. Vaat de vaat... İyi de kardeşim, sen CHP'nin seçim beyannamesini okumadın mı? Orada demiyor mu? 'Cumhurbaşkanı sembolik olacak, yetkisi olmayacak.' Hangi yetkiyle bu vaatleri yapacaksın? Hem yetkilerini kaldıracaklar, parlamenter sisteme geri dönecekler hem de boyundan büyük vaatler vereceksin. Millet yemez bunu, Giresunlu yemez."

Bu sırada, "Öyle mi Giresun, öyle mi Şebinkarahisar?" diye sonra Yıldırım, alandaki vatandaşlardan "evet" karşılığını aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçim kararından sonra AK Parti'nin seçim beyannamesini milletle paylaştığını hatırlatan Yıldırım, gelecek 5 yıl boyunca nasıl bir Türkiye hedeflediklerini açık seçik ortaya koyduklarını belirtti. Yıldırım, "Erdem ve cesaretle Türkiye şahlanıyor." sloganıyla hareket ettiklerini vurgulayarak, şunları ifade etti: "Demokrasiden özgürlüklere, tarımdan sanayiye hangi alanda ne iş yapacağımızı tek tek milletimizle paylaştık. 146 büyük projeyi yine milletimizle paylaştık. Cumhurbaşkanımız bir koldan, biz, ayrı koldan Türkiye'yi karış karış geziyoruz. Niye? Cumhurbaşkanımız aday, Cumhurbaşkanımız yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı adayı. Bu sistemde sadeleştirme yapıyoruz, iki başlılığı ortadan kaldırıyoruz. Başbakanlığı kaldırıyoruz, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni getiriyoruz. Bundan sonra çekişme, itişme, kakışma yok. İrade tek, o irade de milletin iradesi, sizin iradeniz. Sandıkta neye karar veriyorsanız Türkiye'de o olacak. Biz bunun adına 'sadeleştirme' diyoruz. Yönetimde sadeleştirmeyi getiriyoruz."

Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile işlerin daha da hızlanacağını, bürokrasinin azalacağını, vatandaşın devlet dairelerindeki işinin çok daha kolaylaşacağını bildirdi. - "Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır" 16 yıldır gerçekleştirilen hizmetleri anlattıklarını, hayal anlatmadıklarını aktaran Yıldırım, "Bizde hizmet var, hayal tacirliği yok. Diğer yandan gelecek 5 yıl için Cumhuriyet'in 100. yılı için de projelerimiz, yeni yapacaklarımız var. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır." dedi. Başbakan Yıldırım, muhalefet partilerinin seçim vaatlerini eleştirerek, şu görüşlere yer verdi: "Muhalefet partileri, adaylar neden bahşediyor? Kanal İstanbul Projesi'ni iptal edeceklermiş. Savaştan, ölümden canını kurtarıp bize sığınmış, 'el aman' demiş bu Suriyeli kardeşlerimizi tekrar ateşin ortasına geri gönderecekmiş. İnsanlık öldü mü kardeşim? Biz asil bir milletiz. Biz darda, zorda kalanlara yardım etmekle bugünlere geldik. Daha ne yapacaklarmış? Biz yerli araba yapacağız. Tamamıyla Türk malı, Türk mühendislerinin akıl teriyle alın teriyle yapacağımız yerli araba projesini iptal edeceklermiş. İşleri güçleri yıkmak bozmak, yapılan projeleri durdurmak. Vaatler o kadar uçtu gitti ki rahmetli babaannemin lafını burada söylemesem olmaz. Bunların vaatleri neye benziyor biliyor musunuz? Böyle geniş alan, bol keseden atanları görünce rahmetli babaannem derdi ki 'Üfle evladım üfle kaval elin, yel Allah'ın.' Bunların ki de o hesap."