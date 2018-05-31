HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

AK Parti'nin Giresun mitingi

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2018 15:59 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım: (2) - "Cumhur İttifakı Pensilvanya'dan, Kandil'den işaret almaz, işareti sadece milletten alır" - "Bunların (muhalefetin) derdi milleti ihya etmek değil. Bunların bir derdi var, Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirmek. Güçleri yeter mi?"

GİRESUN (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Cumhur İttifakı Pensilvanya'dan, Kandil'den işaret almaz, işareti sadece milletten alır." dedi.

Başbakan Yıldırım, partisince Atatürk Meydanı'nda düzenlenen Giresun mitinginde yaptığı konuşmada, "Bunların (muhalefetin) derdi milleti ihya etmek değil. Bunların bir derdi var, Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirmek. Güçleri yeter mi?" diye sordu.

"Durmak yok yola devam" diyen Yıldırım, Giresunluların "Yumurtadan yün kırpmak" sözüne atıfta bulundu, muhalefetin işinin bu olduğunu bildirdi.

- "Cumhur İttifakı, işareti sadece milletinden alır"

"Bunlar Karagöl'den kar bağışlıyor millete, farkında mısınız?" diyen Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Sizin de inanmadığınızı anladılar nihayet. Ayarları bozuldu. Ayar bozuldukça vitesten atmaya başladılar. Adına 'Millet İttifakı' deyip, millet iradesiyle seçilen Cumhur ittifakına iftira üstüne iftira atıyorlar. Cumhur ittifakı nedir? Cumhur ittifakının özeti, 15 Temmuz alçak saldırısına karşı meydanlara inen Giresunludur. Ay yıldızlı bayrağı indirtmeyen, ezanları dindirtmeyen, demokrasiye, milletin adamına sahip çıkan ittifakın adı Cumhur İttifakı'dır. Cumhur ittifakı, Pensilvanya'dan Kandil'den işaret almaz, işareti sadece milletinden alır. İşaret aldığı an yürür, millet yürür arkasından. İşte Cumhur İttifakı budur. Cumhur İttifakı demek tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet demektir."

Başbakan Yıldırım, "24 Haziran'da bunlara hakettiği cevabı verecek miyiz? Güçlü meclis için hazır mıyız? Güçlü hükümet için var mısınız?" sorularını yöneltmesi üzerine partililer "evet" cevabını verdi.

- "Eğribel Tünelinde ışık göründü"

Dünyada 10 yılda gerçekleştirilen 10 büyük projenin 6 tanesini Türkiye'nin yaptığına dikkati çeken Yıldırım, ülkeyi bölünmüş yollarla donattıklarını, sahil yolunu tamamladıklarını bildirdi.

Eğribel Tünelinde ışığın göründüğünü belirten Yıldırım, "Eğribel Tüneli yaz, kış size hizmet edecek. Söz verdik, yaptık. Hızlı trenler, yeni üniversiteler, şehir hastaneleri, havaalanları." dedi.

"Giresun ile Ordu arasına havalimanı yapılacak" denildiğinde dalga geçenlerin olduğunu anımsatan Yıldırım, "Recep Tayyip Erdoğan, 'havalanı yapılacak, denizin de üzerine yapılacak' dedi. Yaptık mı? Şimdi 1 milyondan fazla yolcusu var. Avrupa'da, deniz üzerinde havalimanı yok. Türkiye'de bir dünyada üçüncü... Artvin ile Rize arasına da denize ikinci havalimanını yapıyoruz. Limanlar, köprüler, tüneller, organize sanayi bölgeleri, bütün bunları ne için yapıyoruz? Milletimizin geleceğini aydınlatmak, yüzünü güldürmek için." ifadesini kullandı.

- "Giresun'a 16 yılda, 18 milyar yatırım yaptık"

Bütün şehirlerin doğalgazla buluşturulduğunu vurgulayan Yıldırım, Giresun'a yapılan hizmetleri şöyle anlattı:

"Giresun'a 16 yılda 18 milyar yatırım yaptık. Giresun daha fazlasını hakediyor. Üniversite kurduk mu, 30 bin öğrenciye ulaştı mı... Bin 700 derslik, 13 yeni hastane, 28 sağlık tesisini yaparak Giresunluların hizmetine sunduk. Ayrıca 300 yataklı Merkez Kale Devlet hastanesinin de aralarında bulunduğu 5 yeni sağlık tesisinin inşaatına başladık. 20 bin seyircili Giresun stadını da yapıyoruz. Giresunspor'a hayırlı uğurlu olsun. Giresun Stadı bittikten sonra, mevcut stadı da millet bahçesi yapacağız. Giresun'un yeşilliğine yeşillik katacak. 2003'te Giresun'da 20 kilometre bölünmüş yola, 88 kilometre ilave yaptık, 116 kilometreye ulaştırdık. 10 tane yol çalışması devam ediyor. En önemli yolumuz, Karadeniz-Akdeniz yolu. Karadeniz-Akdeniz yolu Giresun'u Osmaniye'ye bağlayan önemli bir proje. Bunun çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ordu ve Giresun'un yıllardır beklediği havalimanı çok güzel oldu. 2015 yılında ilk yıl açıldığında 223 bin yolcu gelmişken, 2017'de 1 milyon 200 bin yolcu Giresun'a, Ordu'ya geldi."

"Bunların vizyonu bu projelere yeter mi? Yetmez." diyen Yıldırım, muhalefetin bugüne kadar yaptıkları bir şey olmadığını bildirdi.

- "Sorunları, torunlara havale etmeyen partinin adı AK Parti"

Başbakan Yıldırım, dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmete dönüştüren, sorunları torunlara havale etmeyen partinin adının AK Parti olduğunu belirtti.

Eğribel Tüneli'nde büyük ilerleme sağladıklarına ve tünelin bir yıl içerisinde tamamlanacağına dikkati çeken Yıldırım, "Ben de yabancı değilim, dağın arkasındanım. Çamoluk'tan sonra benim memleketim geliyor. Beraberiz, biriz, komşuyuz." dedi.

Giresun, Esbiye, Adabük Balıkçı barınaklarını yaptıklarını belirten Yıldırım, hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

(Sürecek)

PARTNERPetek'e sürpriz doğum günüPetek'e sürpriz doğum günü
Çavuşoğlu: YPG'nin sınırımızın diğer tarafından çıkarılması için ABD ile çalışıyoruz (2)Çavuşoğlu: YPG'nin sınırımızın diğer tarafından çıkarılması için ABD ile çalışıyoruz (2)
Numan Kurtulmuş'tan Muharrem İnce'ye: Kanıtlayıp daha fazla oy alsanaNuman Kurtulmuş'tan Muharrem İnce'ye: Kanıtlayıp daha fazla oy alsana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Nasuhi Güngör tartışması büyüyor! Eski tweetleri ortaya çıktı

Nasuhi Güngör tartışması büyüyor! Eski tweetleri ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

Elçin Sangu Nagehan Alçı'ya sert çıktı: Rezil olmaktan...

Elçin Sangu Nagehan Alçı'ya sert çıktı: Rezil olmaktan...

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'yle ilgili flaş FETÖ iddiası!

Muharrem İnce'yle ilgili flaş FETÖ iddiası!

Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı

Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı

Erdoğan, Gülen'le kaç kez görüştüğünü açıkladı

Erdoğan, Gülen'le kaç kez görüştüğünü açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Numan Kurtulmuş'tan Muharrem İnce'ye: Kanıtlayıp daha fazla oy alsana

Numan Kurtulmuş'tan Muharrem İnce'ye: Kanıtlayıp daha fazla oy alsana

'Belgeleri Muharrem İnce inceleyecekse kapıda Erdoğan karşılasın'

'Belgeleri Muharrem İnce inceleyecekse kapıda Erdoğan karşılasın'

Vatan Partisi'nden şoke eden anket açıklaması

Vatan Partisi'nden şoke eden anket açıklaması

Ahmet Hakan'dan Hayko Bağdat'a: Goygoycu, kolpa! Şutlayın gitsin

Ahmet Hakan'dan Hayko Bağdat'a: Goygoycu, kolpa! Şutlayın gitsin

Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan

Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan

Eski belediye başkanı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanı evinde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.