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AK Parti'nin Gölbaşı mitingi

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2018 18:13 | Son Güncelleme

Genel Sekreter Fatih Şahin: - "Karşımızda bir ittifak var. Bu ittifak yıkım ittifakıdır. Bu ittifak, durdurmayı, yaptırmamayı, yıkmayı vadeden bir ittifak. Bu ittifaka hep birlikte 'Dur' diyeceğiz"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Karşımızda bir ittifak var. Bu ittifak yıkım ittifakıdır. Bu ittifak, durdurmayı, yaptırmamayı, yıkmayı vadeden bir ittifak. Bu ittifaka hep birlikte 'Dur' diyeceğiz." dedi.

Şahin, partisinin Gölbaşı İlçe Başkanlığı önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin tek gayesinin millete hizmet olduğunu söyledi.

Muhalefeti eleştiren Şahin, "Karşımızda bir ittifak var. Bu ittifak yıkım ittifakıdır. Bu ittifak, durdurmayı, yaptırmamayı, yıkmayı vadeden bir ittifak. Bu ittifaka hep birlikte 'Dur' diyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisinin tek bir vaadi var: Ülkemizin 16 yılda elde ettiği demokratik kazanımları yok etmek. Kurumsal ve ekonomik kazanımlara gözlerini dikmiş durumdalar." diye konuştu.

Şahin, seçmenlere "CHP demek, pişmanlık, çöp yığınları, akmayan musluklardan gelen 'tıs' sesi, ilaç kuyrukları, hastanelerde rehin kalan hastalar, imam hatip okullarının kapılarına vurulan kilit demektir. CHP demek, başörtülü kardeşlerimizin ellerine uzanan eller demektir. Bu karanlık güce bir kez daha gereken cevabı vermeye hazır mıyız?" diye seslendi.

Mitinge AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan, milletvekili adayları ve vatandaşlar katıldı.

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24 haziran ak parti Ankara fatih şahin Gölbaşı seçim

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