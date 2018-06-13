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AK Parti'nin Gümüşhane mitingi

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2018 17:26 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım: (1) - "Bu ülkeden AK Parti'nin izlerini sileceklermiş. Hadi oradan. Gümüşhane buna izin verir mi? AK Parti demek millet ve hizmet demektir. Sizin yakıp, yıkmak istediğiniz şey Türkiye'nin ve milletin geleceğidir. Yedirir mi bu millet bunca yılın emeğini size" - "Türkiye'nin önünü kesmek isteyelere fırsat vermediniz ama Türkiye'nin iyiliğini istemeyenlerin oyunları bitmedi. Başka başka yeni karanlık planlarla Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışıyorlar"

GÜMÜŞHANE (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Bu ülkeden AK Parti'nin izlerini sileceklermiş. Hadi oradan. Gümüşhane buna izin verir mi? AK Parti demek millet ve hizmet demektir. Sizin yakıp, yıkmak istediğiniz şey Türkiye'nin ve milletin geleceğidir. Yedirir mi bu millet bunca yılın emeğini size." dedi.

Yıldırım, partisince Atatürk Caddesi'nde düzenlenen Gümüşhane mitinginde yaptığı konuşmasına, "Altın kalpli şehrin güzel insanları, hepinizi hasretle selamlıyorum." diyerek başladı.

Gümüşhane'nin 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde milletin adamı, Türkiye sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan'ı yüzde 75 ile cumhurbaşkanı seçtiğini ifade eden Yıldırım, kentten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rekor oy çıktığını belirtti.

Yıldırım, 1 Kasım seçimlerinde Gümüşhane'nin yüzde 68 ile "AK Parti" dediğini aktararak, "Bayburt'tan geliyorum. Bayburtlular, 'Gümüşhaneliler kusura bakmasın biz birinci olacağız' diyor. 16 Nisan halk oylamasında bizimle beraberdiniz. Yüzde 75 ile 'evet' dediniz. Şimdi gün geldi, çattı. Gümüşhane, yeni bir destan yazacak mıyız? Türkiye birincisi olmaya aday mısınız?" diye sordu.

Başbakan Yıldırım, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için ne anlama geldiğini Atatürk Caddesin'deki coşkunun en iyi şekilde gösterdiğini söyledi.

Gümüşhane'nin 15 Temmuz darbe girişiminde ülkenin istiklaline kasteden FETÖ'ye karşı bir ve beraber olduğunu vurgulayan Yıldırım, ezanları dindirtmediğini, ay yıldızlı bayrağı indirtmediğini ifade etti.

Gümüşhane'nin o gün hainlere diz çöktürdüğüne dikkati çeken Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere fırsat vermediniz ama Türkiye'nin iyiliğini istemeyenlerin oyunları bitmedi. Başka başka yeni karanlık planlarla Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışıyorlar. 24 Haziran'da bu oyunu bozmaya hazır mıyız? Cumhur İttifakı'nın karşısında yer alanları dinliyorsunuz. Bu ülkenin, bu milletin faydasına ağızlarından bir laf çıkıyor mu? Bunların derdi size hizmet etmek mi? Gümüşhane çevre yolunu göster deseniz gösterebilirler mi? Gösteremezler. Çünkü yarısı tünel, yarısı viyadük. Helal olsun Gümüşhane'ye. Bu arada Gümüşhane çevre yolunu temmuzda açıyoruz. Eğer bunların derdi Türkiye olsaydı ortaya bir proje koyarlardı. Memleketin hiçbir şehrinde 'biz de şunu yaptık' diyecekleri bir şeyleri var mı?"

Yıldırım, muhalefetin hayalinin, projesinin, ufkunun olmadığını dile getirdi.

- "Hızlı trenleri durdurup kara trene mi döneceksiniz?"

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni yıkacağını, Kanal İstanbul'u yaptırmayacağını, nükleer santral ve yerli otomobile karşı olduğunu söylediğini anlatan Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:

"Kardeşim ne istiyorsun? Yapılanı yok etmek, işleyeni durdurmak mi istiyorsun? Biz söylemiyoruz, kendileri söylüyorlar. Bu ülkeden AK Parti'nin izlerini sileceklermiş. Hadi oradan. Gümüşhane buna izin verir mi? AK Parti demek millet ve hizmet demektir. Sizin yakıp, yıkmak istediğiniz şey Türkiye'nin ve milletin geleceğidir. Yedirir mi bu millet bunca yılın emeğini size. Muhalefete soruyoruz. AK Parti 15 yılda 285 bin derslik, bin 245 hastane, 817 bin konut yaptı. Bunları da mı yıkacaksınız? AK Parti 585 bin öğretmen atadı. Bu öğretmenleri de işten çıkaracak mısınız? 131 yeni üniversite açtık, bunları da mı kapatacaksınız? 69 milyon vatandaşımıza hızlı internet hizmeti getirdik. Bunu da mı durduracaksınız. 20 bin kilometre bölünmüş yol yapıldı. Kazıyıp bunları da tarla mı yapacaksanız? Hızlı trenleri durdurup kara trene mi döneceksiniz? Size yakışır belki de bu ilkellik bu ufuksuzluk asla bizim milletimize yakışmaz."

- "Uyan da balığa gidelim"

Muhalefete yönelik sorularını sürdüren Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti döneminde doğal gaz kullanan il sayısı 6'dan 78'e çıktı. Yakında 81 il doğalgaz ile buluşacak. Peki siz ne yaptınız? Siz ne kazandırdınız bu memlekete. AK Parti 525 tane baraj yaptı. Bunları da yıkıp suyu denize mi vereceksiniz? 5 milyon ağaçlandırma yaptı, bunları da kurutacak mısınız. AK Parti ihracatı 162 milyar dolara çıkardı, Türkiye'yi 3 kat büyüttü. Türkiye'yi 3 kat küçültecek misiniz? Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü ve dünyanın en büyük havalimanını AK Parti bu ülkeye kazandırdı. Bunları ne yapacaksınız. Hiç sıkılmadan 'okulları ücretsiz yapacağız' diyorlar. Yapılandan haberleri yok. 'Gençlere sosyal güvenlik ve sağlık hizmetini ücretsiz vereceğiz' diyorlar. Uyan da balığa gidelim. AK Parti 15 yıldır bunları veriyor zaten."

Binali Yıldırım, muhalefetin ne konuştuğunun farkında olmadığını, ağızlarından çıkanı kulaklarının duymadığını kaydetti.

(Sürecek)

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