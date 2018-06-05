AK Parti'nin Hakkari mitingi

HAKKARİ (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Üzümlü Esendere Kapısı açık, şimdi Derecik Şemdinli Sınır Kapısı'nı da açacağız. Yetmez, İran'a Şemdinli Alan Kapısı'nı da açacağız. Böylece komşuyla, Irak ile ticaret başlayacak ve burada terörün yerini ticaret alacak, üretim alacak, insanlarımızın yüzü gülecek." dedi. Yıldırım, partisince Yeni Hükümet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka seslendi. AK Parti'nin 16 yıl boyunca ülkeye hizmet ettiğini, Türkiye'nin 3,5 kat büyüdüğünü ve ihracatın 4,5 kat arttığını aktaran Yıldırım, bugün dünyada yapılan 10 büyük eserden 6'sının Türkiye'de gerçekleştirildiğini söyledi. AK Parti hükümetlerinin Hakkari'ye yönelik icraatlarını aktaran Yıldırım, "Hakkari'ye 16 yılda tam 10 katrilyon yatırım ve destek yaptık. Helali hoş olsun. Okul sayısını yüzde 50 artırdık. Bin 500 yeni derslik yaptık. 2008'de Hakkari'ye üniversite kurduk. Hakkari'ye geçen gelişimde söz verdim. 'Doğalgaz gelecek' dedim. Gelirken gördüm, doğalgaz yapılıyor, borular döşeniyor. Yakında gelecek, hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

- "16 noktada yol çalışması var" Yıldırım, Hakkari'nin Yüksekova, Çukurova ve Şemdinli ilçelerine hastane, bir ağız ve diş sağlığı merkezi, 28 küçük sağlık tesisi ve Hakkari Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı'nı yaptıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Makineleri yaktılar, mühendisleri kaçırdılar, 99 kere şantiyeyi bastılar. Selahattin Demirtaş, o zaman Hakkari milletvekiliydi. Tek bir kelime söylemedi. Tek bir itiraz yapmadı. Ama havaalanı bitince en önce uçağa atlayarak o kullandı. Şimdi artık Hakkari gelişiyor, Yüksekova gelişiyor. Hakkari'nin çevre illerle bağlantısını yapacak 16 noktada yol çalışmalarımız devam ediyor. Şemdinli'nin içme suyu sorununu kökünden çözdük. Beyyurdu, Aslandağı barajlarını tamamladık. Yüksekova'nın su ihtiyacını karşılayacak, 75 bin dönüm araziyi sulayacak Dilimli Barajı'nı tamamladık, hizmete aldık. Hakkari'de bir adet şehir ormanı kurduk." Hakkari'de yaşanan terör olayları nedeniyle 4 bin konutu yeniden yaptıklarına dikkati çeken Yıldırım, halka çukur siyasetine destek vermediği için teşekkür etti.

- "Fabrika için terörü kurutmak lazım" Binali Yıldırım, bin 500 kapasiteli Hakkari Merkez Spor Salonu'nu ve kapalı yüzme havuzunu yaptıklarının altını çizerek, şöyle devam etti: "Fabrika için önce terörü kurutmak lazım değil mi? Güvenliği sağlamak lazım. İşte önce onu yaptık. Yol yapmak lazım. Havaalanı yapmak lazım, doğalgaz lazım, üniversite lazım. Şimdi onlar bitti, sıra fabrikaya geldi. Gençlere iş, aş sağlamaya geldi. Terörün olduğu yerde fabrika kursan ne olur? Kimse gelmez, kimseyi çalıştıramazsın. Onun için bir olacağız, beraber olacağız, önce bu terörü bu topraklardan kazıyıp atacağız. Önceliğimiz bu, inşallah fabrika günleri de yakın, yeni üretim alanları da yakın." Bölgeye yönelik yeni bir projeyi halka aktaran Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu: "Burada sınır ticareti, Hakkari'nin, Van'ın, Ağrı'nın, Iğdır'ın, Şırnak'ın, bu bölgedeki illerin geleceği sınır ticaretinde. Şimdi biliyorsunuz, Üzümlü Esendere Kapısı açık, şimdi Derecik Şemdinli Sınır Kapısı'nı da açacağız. Yetmez, İran'a Şemdinli Alan Kapısı'nı da açacağız. Böylece komşuyla, Irak ile ticaret başlayacak ve burada terörün yerini ticaret alacak, üretim alacak, insanlarımızın yüzü gülecek. Diyebilirsiniz ki şimdiye kadar niye olmadı? Terör yüzünden kardeşlerim. Önce terörü bitireceğiz, sonra da diğer işleri yapacağız. O günlere geldik. Kayak tesislerini yeniden yapıyoruz. Çok modern bir şekilde, valimiz kayak tesisleri yapıyor. Teşekkür ediyoruz."

Hakkarili vatandaşlara 24 Haziran seçimlerine hazır olup olmadıklarını soran Yıldırım, "24 Haziran'da bayrağımıza, ülkemize, kardeşliğimize sahip çıkacak mısınız? Milleti bölmeye çalışanlara hak ettikleri dersi verecek miyiz? Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçecek miyiz? AK Parti'yi, Cumhur İttifakı'nı güçlü bir şekilde Meclise göndermeye hazır mıyız?" sorularını yöneltti. - Mitingden notlar Başbakan Yıldırım, Selahaddin Eyyubi Havalimanı'ndan helikopterle Hakkari merkeze geldi. Yıldırım'a uçuşunda ATAK helikopterleri de eşlik etti. Yıldırım, şehirdeki ilk durağı olan Hakkari Valiliğini ziyaretinin ardından mitingin yapıldığı Yeni Hükümet Meydanı'na yürüyerek geldi. Alana girişinde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Yıldırım, platformdan vatandaşları selamladı. Başbakan Yıldırım, konuşmasının ardından vatandaşlarla bir süre ayaküstü sohbet etti. Yıldırım'ın konuşması sık sık "Hakkari seninle gurur duyuyor", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganlarıyla kesildi.