AK Parti'nin Hatay mitingi

HATAY (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Millet kıraathaneleri kuracağız. Şimdi bunu tabii Bay İnce yanlış anlayabilir. Millet kıraathanesi deyince, iskambil oyunlarının oynandığı yer anlayabilir. Bay Muharrem, öyle değil, burası tamamen kitaplarla dayalı döşeli kütüphane ve içeride keki, çayı, kahvesi olacak ve burada gençlerimiz, yaşlılarımız gelecek ve kitabını alıp okuyacak." dedi. Partisinin Hatay İtfaiye Meydanı'nda düzenlenen mitinginde Hataylılara hitap eden Erdoğan, buraya yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Eğitim alanında Hatay'a 7 bin 215 yeni derslik kazandırdıklarını, ilk ve ortaöğretimdeki öğrenciler için 162 trilyon lira burs verdiklerini anlatan Erdoğan, üniversite öğrencileri için 5 bin kişi kapasiteli yurtlar açtıklarını dile getirdi. Erdoğan, bu yıl içinde İskenderun'da ve Hatay'ta 2 bin 150 kişilik ve 2 yıl içinde de Reyhanlı, Antakya, Kırıkhan ve İskenderun'da 2 bin 750 kişilik yurtları da gençlerin hizmetine sunacaklarını söyledi.

Hatay'a 25 bin seyirci kapasiteli bir stadyum kazandıracaklarını belirten Erdoğan, stadyumun inşaatını bu yıl sonuna kadar bitirmeyi hedeflediklerini bildirdi. Erdoğan, şunları kaydetti: "Bir de müjdem var. Ülkemizin farklı şehirlerine yaptığımız gibi millet bahçelerinden birini de Hatay'a kazandırıyoruz. Yani, eski stadyumu Millet Bahçesi yapacağız. Anneler alacaksınız çoluğunuzu çocuğunuzu yanınıza gideceksiniz orada, onlarla beraber yatıp yuvarlanacaksınız. Ne olacak? İngiliz'in Hyde Park'ı varsa Amerikalının Central Park'ı varsa bizim de Millet Bahçemiz var. Onunki daha büyük olabilir. Biz İstanbul'da Central Park'ın 3 misli büyüklükte olanını yapıyoruz. Alan müsait. Yeni bir projem daha var. Bay Muharrem, çalmayacaksın, ince ince götürmeyeceksin. Nedir o? İnşallah, yeni bir adım. O da millet kıraathaneleri kuracağız. Şimdi, bunu tabii Bay İnce yanlış anlayabilir. Millet kıraathanesi deyince, iskambil oyunlarının oynandığı yer anlayabilir. Bay Muharrem öyle değil. Burası tamamen kitaplarla dayalı döşeli kütüphane ve içeride keki, çayı, kahvesi olacak ve burada gençlerimiz, yaşlılarımız gelecek hem kitabını alıp okuyacak hem de oradan kekini, çayını, kahvesini alacak ücretsiz. Buralar adeta hayata ruh katacak."

Burasının gençlerin en önemli uğrak yeri olacağını ifade eden Erdoğan, "Birinci derecede buralar sizin için, kızlar buralar birinci derecede sizin için. Bunları yapacağız. İnşallah bunlarla yeni bir dinamizmi gençliğimize kazandıracağız. 24 saat buralar açık olacak." değerlendirmesinde bulundu. - "43 adet sağlık tesisi de ihale ve proje aşamasında" Sağlık alanında yapılan hizmet ve yatırımlar hakkında da bilgi veren Erdoğan, "Yaşı 40'ın üzerinde olan kardeşlerim 16 yıl önce sağlık alanında çekilen sıkıntıları çok iyi bilir. Her açıdan dökülen sağlık sistemini yeniden ayağa biz kaldırdık mı?" diye sordu. Erdoğan, Hatay'da 13 hastane olmak üzere toplam 42 adet sağlık tesisini yaptıklarını aktararak, 100 yataklı yeni devlet hastanesiyle 3 sağlık tesisinin de inşatının sürdüğünü anlattı. Ayrıca 600 yataklı İskenderun, 250 yataklı Dörtyol, Samandağ, Hassa ve Arsuz Devlet Hastaneleri ile 43 adet sağlık tesisinin de ihale ve proje aşamasında olduğunu bildirdi. Barkovizyondan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu döneme ait bir görüntüsünü izleten Erdoğan, videonun sonunda, "Anneler, babalar iyi tanıyorsun değil mi? Bay Kemal, şikayet makamında değilsin, genel müdürlük makamındasın, ne yaptın?" diye sordu.

Daha sonra şehir hastaneleriyle ilgili bir tanıtım videosu da izleten Erdoğan, vatandaşlara, "Nasıl? Hamdolsun. Şu anda 5 tane böyle şehir hastanesi bitirdik. Yıl sonuna kadar bu 9 olacak, belki 10. Bay Kemal'in genel müdürlüğüne benzemiyor bu. İnşallah Bay Kemal'e 24 Haziran'da gereken dersi vermeye hazır mıyız?" diye konuştu. - "Hatay'ın iki yakasını artık birleştiriyoruz" TOKİ ile Hatay'da 16 yılda 8 bin konut projesini hayata geçirdiklerini, 151 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 502 kilometreye çıkardıklarını belirten Erdoğan, Kırıkhan-Reyhanlı yolundaki Karasu Köprüsü'nü, Öz Kızılkaya Köprülerini ve Afrin Çayı Köprüsü'nü tamamladıklarını söyledi. Toplam maliyeti 750 milyon lira olan 12 adet yol projesinin devam ettiğini ifade eden Erdoğan, Antakya, Yayla Dağı, Suriye Yolu, Antakya Samandağ yolu, Islahiye, Hassa, Kırıkhan yolu, Kırıkhan-Reyhanlı Yollarının, Kanal-2 ve Kanal-3 köprüleriyle İskenderun Organize Sanayi Bölgesi Otoyol bağlantısının gelecek yıl tamamlanacağını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dörtyol-Hassa yolu projesinin çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, şöyle devam etti: "Ferhat nasıl Şirin için dağları delmişse, Hataylı kardeşlerimiz için Amanosları deliyoruz. Amanos dağlarına tünel açarak Hatay'ın iki yakasını artık birleştiriyoruz. Hatay'ın çılgın projesi olan bu tünelin hayata geçmesiyle Gaziantep-İskenderun arası 85 kilometre, Kahramanmaraş-İskenderun arası 35 kilometre, Kilis-İskenderun arası 40 kilometre kısalacak. İskenderun-Hatay-Cilvegözü otoyolunun proje çalışmaları bu yıl sonu bitiyor. Yakacık'a bir yük merkezi yapmak için çalışmalara başladık. Osmaniye-İskenderun demiryolu hattını Erzin Limanı'na ve diğer limanlara uzanacak bir demiryolu hattı haline getiriyoruz. Hatay Havalimanımıza yıllık 4 milyon yolcu kapasiteli bir terminal binası kazandırdık." Havalimanın 2008 yılında 162 bin olan yolcu sayısının 2017 yılında 1 milyon 280 bine çıktığını ifade eden Erdoğan, "İş bilenin, kılıç kuşanın." dedi. Erdoğan, Hatay'ın sanayinin yanı sıra aynı zamanda tarım şehri de olduğunu belirterek, su konusunda ciddi sorunlarla karşılaşıldığını ifade etti.