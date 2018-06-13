"AK Parti'nin iktidara gelmemesi için çabalayan dış güçler var"

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yerinden etmek isteyen, AK Parti'nin bir daha iktidara gelmemesi için çaba sarf eden dış güçler var." dedi.

Elvan, Silifke Sanayi Sitesi ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kritik bir süreçten geçtiğine dikkati çekti.

Bakan Elvan, 24 Haziran seçimlerinin önemine işaret ederek, "Bu seçim Türkiye'nin seçimi. Mesele şu, AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı, dışarıda bize karşı mücadele eden ve bu seçimde Recep Tayyip Erdoğan'ı yerinden etmek isteyen, AK Parti'nin bir daha iktidara gelmemesi için çaba sarf eden dış güçler var." diye konuştu.

Muhalefet partilerinin seçim meydanlarındaki açıklamalarına da değinen Elvan, şunları kaydetti:

"Ana muhalefet partisinin milletvekilleri terör örgütlerinin tabutlarını taşıdılar. Afrin'e girdik, çıktı genel başkanları 'Afrin'e girmeyin.' dedi. Bir başkası çıktı, cumhurbaşkanı adayı, Afrin operasyonu kahramanı paşamıza dil uzatmaya kalktı. 'Senin apoletlerini sökerim.' dedi. Sen kimin apoletini söküyorsun. Apoleti ancak millet söker. Senin varsa apoletin onu da millet sökecektir."