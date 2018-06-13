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"AK Parti'nin iktidara gelmemesi için çabalayan dış güçler var"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2018 23:10 | Son Güncelleme

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: - "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yerinden etmek isteyen, AK Parti'nin bir daha iktidara gelmemesi için çaba sarf eden dış güçler var" - "Bizim tek derdimiz milletimizin bekası ve geleceğidir"

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yerinden etmek isteyen, AK Parti'nin bir daha iktidara gelmemesi için çaba sarf eden dış güçler var." dedi.

Elvan, Silifke Sanayi Sitesi ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kritik bir süreçten geçtiğine dikkati çekti.

Bakan Elvan, 24 Haziran seçimlerinin önemine işaret ederek, "Bu seçim Türkiye'nin seçimi. Mesele şu, AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı, dışarıda bize karşı mücadele eden ve bu seçimde Recep Tayyip Erdoğan'ı yerinden etmek isteyen, AK Parti'nin bir daha iktidara gelmemesi için çaba sarf eden dış güçler var." diye konuştu.

Muhalefet partilerinin seçim meydanlarındaki açıklamalarına da değinen Elvan, şunları kaydetti:

"Ana muhalefet partisinin milletvekilleri terör örgütlerinin tabutlarını taşıdılar. Afrin'e girdik, çıktı genel başkanları 'Afrin'e girmeyin.' dedi. Bir başkası çıktı, cumhurbaşkanı adayı, Afrin operasyonu kahramanı paşamıza dil uzatmaya kalktı. 'Senin apoletlerini sökerim.' dedi. Sen kimin apoletini söküyorsun. Apoleti ancak millet söker. Senin varsa apoletin onu da millet sökecektir."

Elvan, bu ülkeye hep birlikte sahip çıkacaklarını vurgulayarak, "Silifke'nin her bir ferdi vatanını, milletini, devletini, ay yıldızlı bayrağını seven insanlardır. Silifke'nin içerisinden vatan haini çıkmaz. HDP ile kol kola yürüyen partiye Silifke nasıl destek verir..." ifadelerini kullandı.

- "Vakit Silifke Vakti"

Elvan, AK Parti Silifke İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen "Vakit Silifke Vakti" organizasyonuna katıldı. Bakan Elvan, etkinlik kapsamında, Anıt meydanından Silifke Şehir Stadyumu'na kadar yürüdü.

Silifke Kaymakamlığı tarafından organize edilen iftara katılan Elvan, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Elvan, Türkiye'nin son yıllarda önemli adımlar attığını belirterek, "Bizim tek derdimiz milletimizin bekası ve geleceğidir. Sizin iradeniz oldukça kimse ne Silifke'yi ne Mersin'i ne de Türkiye'yi dize getiremez." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Elvan, Toroslar ve Akdeniz ilçesindeki muhtarlarla da bir araya geldi.

"AK Parti'nin iktidara gelmemesi için çabalayan dış güçler var"

- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: - "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yerinden etmek isteyen, AK Parti'nin bir daha iktidara gelmemesi için çaba sarf eden dış güçler var" - "Bizim tek derdimiz milletimizin bekası ve geleceğidir"

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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de
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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de
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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de
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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de
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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de
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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de
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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan
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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan
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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan
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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan
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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan
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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan
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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan
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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan
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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan
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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Mersin

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