"AK Parti'nin iktidara gelmemesi için çabalayan dış güçler var"

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yerinden etmek isteyen, AK Parti'nin bir daha iktidara gelmemesi için çaba sarf eden dış güçler var." dedi.
Elvan, Silifke Sanayi Sitesi ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kritik bir süreçten geçtiğine dikkati çekti.
Bakan Elvan, 24 Haziran seçimlerinin önemine işaret ederek, "Bu seçim Türkiye'nin seçimi. Mesele şu, AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı, dışarıda bize karşı mücadele eden ve bu seçimde Recep Tayyip Erdoğan'ı yerinden etmek isteyen, AK Parti'nin bir daha iktidara gelmemesi için çaba sarf eden dış güçler var." diye konuştu.
Muhalefet partilerinin seçim meydanlarındaki açıklamalarına da değinen Elvan, şunları kaydetti:
"Ana muhalefet partisinin milletvekilleri terör örgütlerinin tabutlarını taşıdılar. Afrin'e girdik, çıktı genel başkanları 'Afrin'e girmeyin.' dedi. Bir başkası çıktı, cumhurbaşkanı adayı, Afrin operasyonu kahramanı paşamıza dil uzatmaya kalktı. 'Senin apoletlerini sökerim.' dedi. Sen kimin apoletini söküyorsun. Apoleti ancak millet söker. Senin varsa apoletin onu da millet sökecektir."
Elvan, bu ülkeye hep birlikte sahip çıkacaklarını vurgulayarak, "Silifke'nin her bir ferdi vatanını, milletini, devletini, ay yıldızlı bayrağını seven insanlardır. Silifke'nin içerisinden vatan haini çıkmaz. HDP ile kol kola yürüyen partiye Silifke nasıl destek verir..." ifadelerini kullandı.
- "Vakit Silifke Vakti"
Elvan, AK Parti Silifke İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen "Vakit Silifke Vakti" organizasyonuna katıldı. Bakan Elvan, etkinlik kapsamında, Anıt meydanından Silifke Şehir Stadyumu'na kadar yürüdü.
Silifke Kaymakamlığı tarafından organize edilen iftara katılan Elvan, vatandaşların sorunlarını dinledi.
Elvan, Türkiye'nin son yıllarda önemli adımlar attığını belirterek, "Bizim tek derdimiz milletimizin bekası ve geleceğidir. Sizin iradeniz oldukça kimse ne Silifke'yi ne Mersin'i ne de Türkiye'yi dize getiremez." değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan Elvan, Toroslar ve Akdeniz ilçesindeki muhtarlarla da bir araya geldi.
- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: - "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yerinden etmek isteyen, AK Parti'nin bir daha iktidara gelmemesi için çaba sarf eden dış güçler var" - "Bizim tek derdimiz milletimizin bekası ve geleceğidir"
FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak FETÖ iddiası
Rus bakandan uyarı: Dünya Kupası'na gelen erkeklerle birlikte olmayın
Fatih Portakal’dan Bakan Berat Albayrak’a SMS tepkisi: İstemiyorum, TAMAM mı?
Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili istifa etti
Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı
Vicdansızlar! Safiye teyzeye bunu yaptılar!
Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tazminat şoku
AK Partili başkandan Muharrem İnce'ye çok sert sözler
Ülke ayağa kalktı! Yüzünü gösterdiği anda öldürülecek
Tarlabaşı'nın ara sokaklarında 'Dünya iftar sofrası'
Okuyucu Yorumları 0 yorum