AK Parti'nin Isparta mitingi

ISPARTA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin şu anda büyümede yüzde 7,4 ile dünyada bir numara olduğunu belirterek, "Çıkmış birileri yok kurmuş, şuymuş, buymuş... Geçin o işleri. Kurla, murla bizi vuramazsınız, bu manipülasyonlarla bizi vuramazsınız." dedi. Erdoğan, Isparta Hükümet Meydanı'nda düzenlenen AK Parti mitinginde vatandaşlara hitap etti. Dünyanın farklı köşelerinde, Türkiye'nin kardeşlerinin, dost ve akrabalarının, Türkiye'nin başarılarıyla gurur duyduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin dost elinin sıcaklığını bilen, yaşayan herkesin Türkiye'nin selameti için dua ettiğini söyledi. Dünyada, fakir, garip gureba ülkelere elini uzatan birinci ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Amerika birinci gözüküyor ama gayrisafi milli hasılaya göre bir numara Türkiye. Hamdolsun, verdikçe zenginleşiyoruz." ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin şu anda büyümede yüzde 7,4 ile dünyada bir numara olduğunu belirterek, "Çıkmış birileri yok kurmuş, şuymuş, buymuş... Geçin o işleri. Kurla, murla bizi vuramazsınız, bu manipülasyonlarla bizi vuramazsınız. Bak çıkmış birisi de diyor ki, 'Biz Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız, öbürü, 'Biz yatırımları durduracağız. Senin bütçen boş' diyor. Sen anlamazsın ki bu işten. Ekonomi bizim işimiz." diye konuştu.

- "Yatırımlarımıza devam edeceğiz" Göreve geldiklerinden bu yana yatırımları çeşitlendirerek hayata geçirdiklerini, 25 havalimanı varken, buna 29 tane daha eklediklerini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti: "Bunlara kalsa bunlar havalimanı falan yapmazdı. Geldiğimizde doğru dürüst bölünmüş yol yoktu, bu yolları yaptık. Bütün bunlarla beraber duracak mıyız? Bunlar ne derse desin yatırımlarımıza devam edeceğiz. Diyor ki, 'Erdoğan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapmış, ben de gelirim dördüncüyü yaparım.' Senin ne haddine. Bir taraftan 'Şunu yaptırmam, bunu yaptırmam' diyeceksin, bir taraftan 'Ben de dördüncüyü yaptırırım.' diyor. Neyle, nasıl yaptıracaksın? 'Milli bütçede paran yok' diyorsun. Biz her şeyin bütçedeki parayla yapılmayacağını bilen bir iktidarız ve bunu da gerçekleştirdik, dünyaya da bunun örneği olduk. Biz geldiğimizde G-20'de miydik? Şu anda Türkiye G-20'de ve orada bunlar tartışılıyor, konuşuluyor. Bunları dünyaya anlatıyoruz. Ama bunların işi değil bu. Bu iş vergi memuruyla olmaz, ekonomiyi yönetecek, sevki idare kabiliyeti olanlarla olur. Afrika'dan Suriye'ye, Balkanlardan Orta Asya'ya yüz milyonlarca kardeşimiz ülkemizin başarılarını, projelerini, yatırımlarını kendi başarıları olarak değerlendiriyor."