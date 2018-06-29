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AK Parti'nin itirazı kabul edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2018 00:35 | Son Güncelleme

AK Parti Adana İl Başkanlığı tarafından 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili yapılan itiraz üzerine geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verildi.  Önceki gün milletvekili seçimlerine ilişkin il genelinde geçersiz oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu'na dilekçe veren AK Parti İl Başkanlığı'nın talebi kabul edildi.

ADANA, (DHA)- AK Parti Adana İl Başkanlığı tarafından 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili yapılan itiraz üzerine geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verildi.
Önceki gün milletvekili seçimlerine ilişkin il genelinde geçersiz oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu'na dilekçe veren AK Parti İl Başkanlığı'nın talebi kabul edildi. Buna göre, 15 ilçeden Seyhan, Çukurova, Yüreğir, Sarıçam, Kozan, Ceyhan ve İmamoğlu'nda geçersiz oylar yeniden sayılacak. Adana'da kesin olmayan seçim sonucuna göre AK Parti 5, CHP 4, MHP 2, İYİ Parti 2 ve HDP 2 milletvekili çıkardı.

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