HABER

AK Parti'nin İzmir 1'inci Bölge'deki itirazı sonucu değiştirmedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.06.2018 14:17 | Son Güncelleme

AK Parti'nin İzmir 1'inci Bölge'de yaklaşık bin oy ile 5'inci milletvekilliğini kaybetmesinin ardından, geçersiz oyların yeniden sayılması için yaptığı itiraz, sonucu değiştirmedi.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- AK Parti'nin İzmir 1'inci Bölge'de yaklaşık bin oy ile 5'inci milletvekilliğini kaybetmesinin ardından, geçersiz oyların yeniden sayılması için yaptığı itiraz, sonucu değiştirmedi. Milletvekilliğinin MHP'de kaldığı bildirildi.
24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde İzmir 1'inci Bölge'de Başbakan Binali Yıldırım, Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı ve Cemal Bekle AK Parti'den milletvekili seçildi. Aynı bölgede 5'inci sıradan aday olan Bilal Doğan ise milletvekilliğini yaklaşık bin oyla kaybetti. Bu gelişme üzerine partinin hukukçuları geçersiz oyların tekrar sayılması için itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren İl Seçim Kurulu, 24 bin 387 olan geçersiz oyun tekrar sayılmasına karar verildi. Üç gün süren sayım sonuçlandı. AK Parti lehine 80 oyun kazanıldığı, ancak bunun 5'inci milletvekilini kazanmak için yeterli olmadığı açıklandı. Bu sonuçla milletvekilliği MHP'de kaldı.

PARTNERSeksi hakem bu kez resmen soyunduSeksi hakem bu kez resmen soyundu
'MHP bakanlık değil, bürokrasideki kilit görevleri istiyor''MHP bakanlık değil, bürokrasideki kilit görevleri istiyor'
Yerel seçimler ne zaman? Yerel seçimler erkene mi alınacak?Yerel seçimler ne zaman? Yerel seçimler erkene mi alınacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Kayıp Eylül olayında kahreden detay!

Kayıp Eylül olayında kahreden detay!

AK Parti'ye şok! Düzce Seçim Kurulu kararını verdi

AK Parti'ye şok! Düzce Seçim Kurulu kararını verdi

Son dakika! Fuat Sezgin hayatını kaybetti

Son dakika! Fuat Sezgin hayatını kaybetti

Merkez Bankası'ndan son dakika karar! Kredi kartları faiz oranları arttırıldı

Merkez Bankası'ndan son dakika karar! Kredi kartları faiz oranları arttırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'MHP bakanlık değil, bürokrasideki kilit görevleri istiyor'

'MHP bakanlık değil, bürokrasideki kilit görevleri istiyor'

Yerel seçimler ne zaman? Yerel seçimler erkene mi alınacak?

Yerel seçimler ne zaman? Yerel seçimler erkene mi alınacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

MHP'li Mustafa Kalaycı'dan Süleyman Soylu'nun şehit cenazesi sözlerine yanıt

MHP'li Mustafa Kalaycı'dan Süleyman Soylu'nun şehit cenazesi sözlerine yanıt

Kabine için sürpriz isimler gündemde! Ankara kulisleri bunu konuşuyor

Kabine için sürpriz isimler gündemde! Ankara kulisleri bunu konuşuyor

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Süleyman Soylu sorusuna yanıt vermekten kaçındı

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Süleyman Soylu sorusuna yanıt vermekten kaçındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.