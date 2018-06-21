AK Parti'nin Kahramanmaraş mitingi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum, icraat mı istiyorsunuz, laf mı istiyorsunuz? Bak biz icraatımızı söylüyoruz, onlar laf ola beri gele, bununla huzurunuza geliyorlar. Öyleyse lafla peynir gemisi yürümez, bunu böyle biliniz. Bu oyunlara gelmeyelim, artık bu oyunları bozma zamanıdır." dedi. Erdoğan, partisince Müftülük Meydanında düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, konuşmayı gerçekleştireceği platforma çıktığında vatandaşlar hep bir ağızdan "Dönmem geri" adlı parçayı seslendirdi. "Yiğitler otağı, şairler, ozanlar yurdu Maraş" ifadesini kullanarak tüm Kahramanmaraşlıları selamlayan Erdoğan, "O güzel Maraş türküsünden ilham alarak diyorum ki, Elif'in hecesine, gündüzün gecesine, Rabbim bizi kavuştur Maraşlı edelere." diye konuştu. Erdoğan, "Az önce çok farklı karşıladınız. Biliyorum duygulusunuz ama ben de duyguluyum. Duygularım duygunuzdur, duygularınız duygumdur." ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş'ı işgalcilere dar eden Sütçü İmam'ı, Rıdvan Hoca'yı, Vezir Hoca'yı, Ali Sezai Efendi'yi ve Maraşlı kadınların öncüsü Senem Ayşe'yi rahmetle, şükranla yad eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bütün bunlar söylenir de Kahramanmaraşlı üstad Necip Fazıl Kısakürek'e, Erdem Beyazıt'a, Cahit Zarifoğlu'na, Abdurrahim Karakoç'a, Aşık Mahsuni Şerif'e onlar gibi nice Kahramanmaraşlı kalem ve söz erbabına da Allah'tan rahmet diliyorum. Başta terörle mücadele olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında vatanımızın bekası, milletimizin emniyeti için canlarını feda eden tüm şehitlerimize yüce Mevla'dan rahmet niyaz ediyorum. Bilhassa Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında darı bekaya uğurladığımız kahramanları minnetle, rahmetle yad ediyorum." Mitingin ardından Gaziantep'e gideceğini anımsatan Erdoğan, dün gerçekleştirdikleri Şanlıurfa ve Mardin mitinglerine muhteşem katılımlar sağlandığını ve bu şehirlerden Kahramanmaraş'a selam getirdiğini söyledi. Gazilere de şükranlarını sunan ve hayırlı, sağlıklı uzun bir ömür temenni eden Erdoğan, "Bundan 9 yıl önce Kahramanmaraş'ın Keş Dağı'ndaki elim kazada hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi de rahmetle, hasretle yad ediyorum." dedi.

Kendilerini coşkuyla karşılayan Kahramanmaraşlılara teşekkürlerini ileten Erdoğan, şöyle devam etti: "Bize şu muhteşem dayanışma tablosunu yaşattığınız için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Şimdi birileri çıkacak, ne diyecek? Şimdi bu alana, bu muhteşem topluluğa, söyleyeyim, 'fotoşop' diyecekler. Şu mahşeri kalabalığa montaj iftirası atacaklar. Bu sevdayı 'bindirilmiş kıtalar' diyerek aşağılamaya çalışacaklar. Kahramanmaraş'ın şu muhabbetini, şu heyecanını türlü bahanelerle görmezden gelecekler. Şimdi buradan soruyorum, Kahramanmaraş burada montaj var mı Maraş, burada fotoşop var mı Maraş, bu meydanda bindirilmiş kıta var mı Maraş? Söyleyim medya kaydını iyi al, bu meydanda aşk var aşk. Bu meydanda muhabbet var muhabbet. Bu meydanda Allah için sevme var, sevme. Ben sizlere sevdalıyım, Kahramanmaraş'ın sevdalısıyım. Biliyorum ki Kahramanmaraş da bu evladına sevdalı. Bu meydanda Türk ile Kürt'ün kardeşliği, Alevi ile Sünni'nin dayanışması var. Bu meydanda Maraş var, millet var, bütün renkleriyle Türkiye var. Bu meydanda inşallah 24 Haziran zaferinin müjdesi, muştusu var."

Seçime 2 gün kaldığını ve pazar akşamının çok daha farklı olacağını söyleyen Erdoğan, Kahramanmaraş'ın bugün olduğu gibi daima kendileriyle yürüdüğünü bildirdi. Kahramanmaraş'ın 2002'den beri tavrını daima AK Parti'den ve AK Parti'nin hizmet siyasetinden yana koyduğunu belirten Erdoğan, "Gezi olaylarından, 17-25 Aralık'tan o darbe teşebbüsüne, cumhurbaşkanlığı seçimlerinden 15 Temmuz ihanetine kadar tüm kritik süreçlerde Kahramanmaraşlı kardeşlerimizi hep yanımızda bulduk. Son 16 yılda Kahramanmaraş provokasyonlara gelmeyerek kardeşliğine sahip çıktı. Kahramanmaraş sağlam duruşuyla teröre karşı kalkan oldu. Kapısına sığınan 10 binlerce mazluma sahip çıkarak bir kez daha ismini tarihe altın harflerle ensar olarak yazdırdı." değerlendirmesinde bulundu. Kahramanmaraş'ın tarımdan sanayiye, turizmden kültüre her alanda gerçekleştirdiği hamlelerle bölgenin parlayan yıldızı olduğunu vurgulayan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Kahramanmaraşlı kardeşlerimizle iftihar ediyoruz, biz Kahramanmaraş'ın azim, cesaret ve çalışkanlığı ile gurur duyuyoruz. Elbette sadece bununla kalmıyoruz, verdiğimiz teşvikler, yaptığımız yatırımlarla Kahramanmaraş'ın gelişmesi için tüm imkanları seferber ediyoruz." diye konuştu.