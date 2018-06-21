AK Parti'nin Kahramanmaraş mitingi

KAHRAMANMARAŞ (AA) -Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son günlerde Bay Muharrem'le ilgili çıkanları duyuyorsunuz değil mi? Sosyal medyada yayınlananları duyuyorsunuz değil mi? Bunlarda her numara var mı? Adam dershane işletmiş, oradaki görevlilerin sigorta primini ödememiş. Daha ne diyeyim. Bu adamlara bu ülke teslim edilebilir mi? Onun için bunlara bir Osmanlı tokadı gerekir." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Müftülük Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Kahramanmaraş'a 5 bin 517 yeni derslik yapıldığını bildiren Erdoğan, ilk ve ortaokulda okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere 137 milyon lira eğitim bursu verildiğini söyledi. Şehrideki ikinci devlet üniversitesi olan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'nin kazandırılacağını dile getiren Erdoğan, imzaların atıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bin 823 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurtları yaptıklarını belirterek, birkaç yıl içinde Kahramanmaraş, Afşin, Pazarcık'ta toplamda 2 bin 400 kişi kapasiteli yeni yurt binaları yapılacağını açıkladı.

Kahramanmaraş, Elbistan'a gençlik merkezleri, Andırın, Türkoğlu, Pazarcık'a spor salonları inşa ettiklerini hatırlatan Erdoğan, "Yaptıklarımızı konuşuyorum. Laf ola beri gele yok. İcraat, icraat. Yaparsa AK Parti yapar." ifadesini kullandı. Kahramanmaraş'a kamp eğitim merkezi, Afşin, Dulkadiroğlu'na gençlik merkezleri, Elbistan, Çağlayancerit'e spor salonları inşa ettiklerini aktaran Erdoğan, "İnşallah Kahramanmaraş hasretle beklediği stadına da kavuşuyor." diye konuştu. - Kahramanmaraş'a 25 sağlık tesisi projesi Kahramanmaraş'ta biri 400 yataklı Necip Fazıl Şehir Hastanesi olmak üzere 13'ü hastane, toplam 78 adet sağlık tesisi kazandırdıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: "Elbistan Devlet Hastanemize 300 yataklı blok yaparak hastanemizi büyüttük. Andırın Devlet Hastanesiyle birlikte 18 sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor. Biri 300 yatak kapasiteli Kahramanmaraş Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesi, diğeri 150 yataklı Afşin Devlet Hastanesi olmak üzere Kahramanmaraş'a yapacağımız 25 sağlık tesisi projemiz var. Sevenleriniz çok olsun, Allah muhabbetinizi daim kılsın."

- "Bunların işi gücü yalan" İhtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere, yaşlılara yaklaşık 3 milyar Türk Lirası kaynak aktardıklarını belirten Erdoğan şöyle devam etti: "Ne diyor bu bay Kemal. 'Engellilere destek verilmiyor. Fakir fukaraya, şehit yakınlarına verilmiyor.' Yahu 3 katrilyon onlara aktardık be insafsız. Hesap ortada, rakam ortada. Nasıl sen bunları inkar edersin? Çünkü bunların işi gücü yalan. Akşam yalan, sabah yalan. Son günlerde Bay Muharrem'le ilgili çıkanları duyuyorsunuz değil mi? Sosyal medyada yayınlananları duyuyorsunuz değil mi? Bunlarda her numara var. Adam dershane işletmiş, oradaki görevlilerin sigorta primini ödememiş. Ne diyim ya? Bu adamlara, bu ülke teslim edilebilir mi? Onun için bunlara bir Osmanlı tokadı gerekir." Erdoğan, TOKİ kanalıyla Kahramanmaraş'ta 2 bin 646 konut projesinin hayata geçirildiğini aktardı. - "Eğer Ferhatsak, Şirin'e ulaşacağız" Şehrin en önemli sorunlarından birinin ulaşım olduğunu, ilçeleri ve diğer illerle bağlantısının son derece kısıtlı olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Ulaşım noktasında tam anlamıyla bir devrime imza attık. Ferhat nasıl Şirin için dağları delmişse, biz de Maraşlı kardeşlerimizin rahatı için dağları deldik. Niye? Aşığız. Eğer Ferhatsak, Şirin'e ulaşacağız." dedi.

Kahramanmaraş'ın bölünmüş yol uzunluğunu 73 kilometreden 319 kilometreye çıkarıldığını dile belirten Erdoğan şöyle devam etti: "Şimdi yeni bir adım atıyoruz. 4,5 katrilyon lira yatırım bedeli olan 12 adet yol projemizin yapımı devam ediyor. Kahramanmaraş-Göksun yolu büyük ölçüde tamamlandı. Yol üzerindeki 9 tünel, 3 köprü ve 2 viyadük bitti. Biz buyuz, dağları deliyoruz. Güzergahı 17 kilometre kısaltacak proje önümüzdeki yıl tamamlanıyor. Kahramanmaraş-Nur Dağı yolu, Pazarcık ayrımı-Çağlayancerit yolu, Afşin-Tanır yolu, Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolu, Çağlayancerit-Afşin ve Sorgun köprüleriyle bağlantı yolları hepsi bu yıl bitiyor. Ayrıca Kahramanmaraş Çevre yolu, üçüncü şerit ilavesi ve farklı seviyeli kavşaklar, çevre yoluyla bu yıl hizmete giriyor. Biz size efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik." - "Hızlı tren hattını bin 213 kilometreye ulaştırdık" Seneye Göksun-Elbistan yolunun, bir sonraki yıl ise Kadirli-Andırın-Göksun yolunun ve Narlı-Pazarcık yolunun tamamlanacağının bilgisini veren Erdoğan, "Kahramanmaraş-Göksun ayrımı, Süleymanlı yolunun projeleri çalışmaları da devam ediyor. İnşallah çok kısa sürede yapımı için kolları sıvıyoruz. Elbistan yolu ve Elbistan-Ekinözü yolunun projeleri hazır. İnşallah bunların da yapımı için gerekli adımları atacağız." dedi.

AK Parti iktidarından önce Türkiye'nin demir yollarının paslanmaya terk edildiğine işaret eden Erdoğan, "10 yıllarca demir yolu hatlarımıza bir çivi bile çakılmamıştı. Biz, karayollarında olduğu gibi demiryollarında da çok ciddi bir dönüşüm gerçekleştirdik. Toplam uzunluğu 257 kilometre olan 3 adet demiryolu hattını sıfırdan yapmışcasına yeniledik." diye konuştu. Türkiye'nin hızlı trenle tanıştığına dikkati çeken Erdoğan, hızlı tren hattını bin 213 kilometreye ulaştırdıklarını, Kahramanmaraş'ın da hızlı trenle buluşacağını bildirdi. - "Yıl sonunda yeni terminal binasının tamamlanacak" Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattının Nurdağı'ndan geçeceğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nurdağı ile Kahramanmaraş'ı birbirine bağlayarak, şehrimizi hızlı tren hatlarıyla buluşturmuş olacağız. Kahramanmaraş-Nurdağı hızlı tren hattının etüt çalışmaları devam ediyor. Böylece Kahramanmaraş-Gaziantep arası hızlı trenle 53 dakika, Adana arası 1 buçuk saat, Mersin arası 2 saat olacak. Bu iş plan, proje işi. Lafla değil, icraat, icraat." değerlendirmesinde bulundu.