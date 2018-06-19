HABER

AK Parti'nin Karabağlar mitingi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2018 22:31 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım: (2) - "Suriye'de, Irak'ta, Kandil'de yuvalanan terör örgütlerine karşı amansız mücadelemiz devam ediyor. FETÖ, PKK, DEAŞ örgütlerine göz açtırmadık, açtırmayacağız. Şimdi terörü mahallinde bitirmek için Münbiç'teyiz, Fırat Kalkanı'ndayız, Afrin'deyiz. Terör nereye kaçarsa ensesindeyiz, orada etkisiz hale getireceğiz."

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Suriye'de, Irak'ta, Kandil'de yuvalanan terör örgütlerine karşı amansız mücadelemiz devam ediyor. FETÖ, PKK, DEAŞ örgütlerine göz açtırmadık, açtırmayacağız. Şimdi terörü mahallinde bitirmek için Münbiç'teyiz, Fırat Kalkanı'ndayız, Afrin'deyiz. Terör nereye kaçarsa ensesindeyiz, orada etkisiz hale getireceğiz." dedi.

Yıldırım, partisi tarafından Karabağlar ilçesinde Eskiizmir Pazar Yeri'nde düzenlenen mitingde, muhalefetin cumhurbaşkanı adaylarının ülke yararına bir düşüncesi ve projesi olmadığını belirterek, "Haklarını yemeyelim, bir tane projeleri var. Hepsinin ortak projesi Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek. Buna güçleri yeter mi, Karabağlar buna izin verir mi, hak ettikleri dersi sandıkta verecek misin Karabağlar?" diye konuştu.

Muhalefet adaylarının "yıkım ekibi" gibi çalıştığını söyleyen Yıldırım, "Biz Türkiye'yi geleceğe taşımaya gayret ediyoruz, onlar geriye götürmeye çalışıyor." ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, siyaseti Türk milletiyle yaptıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bizim siyasetimiz birlik siyasetidir. Ayrımcılık yapan bizden değildir! Fitnecilik yapan bizden değildir! Etnik kimlik üzerinden, inanç üzerinden siyaset yapan bizden değildir! Biz Diyarbakır'da da aynı şeyi, İzmir'de de aynı şeyi konuşuruz. Biz 81 milyonu kucaklarız, ayrı gayrımız yok. Biz birlikte Türkiye'yiz, kardeşiz, biriz, beraberiz, birlikte Türkiye'yiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeyiz, inancına karışmayız. Çünkü AK Parti milletin partisidir. Birliğimize, dirliğimize gelen her türlü tehlikeye karşı amansız mücadelemiz devam edecek. Suriye'de, Irak'ta, Kandil'de yuvalanan terör örgütlerine karşı amansız mücadelemiz devam ediyor. FETÖ, PKK, DEAŞ örgütlerine göz açtırmadık, açtırmayacağız. Şimdi terörü mahallinde bitirmek için Münbiç'teyiz, Fırat Kalkanı'ndayız, Afrin'deyiz. Terör nereye kaçarsa ensesindeyiz, orada etkisiz hale getireceğiz."

Mehmetçiğin gece gündüz demeden operasyon yaparken, muhalefet adaylarının Edirne'de Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettiğini söyleyen Yıldırım, "Onlara bunun hesabını sandıkta soracak mıyız? Milletin askerini, yaşlı, genç, sivilleri gözünü kırpmadan öldüren, Kobani isyanını başlatanlara, destek verenlere sandıkta hesap soracak mısınız?" diye sordu.

Başbakan Yıldırım, muhalefetin tek planının Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek olduğunu belirterek, "Uğraşmayın boşuna o milletin adamı, millet onu bağrına basmış, siz söküp atamazsınız." dedi.

- 66 katrilyon yatırım

İzmir'in kalkınan, güçlü Türkiye'nin en öncü şehri olmasını istediklerini kaydeden Yıldırım, İzmir'e son 16 yılda her alanda 66 katrilyon liralık yatırım yaptıklarını söyledi.

Yıldırım, imar barışının Karabağlar'ın kurtuluşu olduğunu belirterek, "Karabağlar'daki sorunların, imar sorunlarının, imar aykırılıklarının, mülkiyet sorunlarının çözümü demek. Balçova'daki mağdurlar da imar barışından yararlanacak." dedi.

İlçeye İzmir Demokrasi Ünviersitesinin kampüsünü kuracaklarını bildiren Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu iş için 500 dönüm araziyi ayarladık. Ormana ait askeriyenin kullandığı 450 dönüm araziyi de askeriyeden alıyoruz, Karabağlar'a millet bahçesi yapıyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Salih Omurtak Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümü başlattık, bundan sonra yerinde dönüşüm diğer mahalleler için de birer birer yapılacak. Sizlerin rızası alınarak, sizlerin kabul ettiği şekilde bu gerçekleştirilecek."

Yıldırım, seçime 4 günün kaldığını anımsatarak "4 gün gece gündüz bize uyumak yok, pazar gününe kadar durmak yok." dedi.

Karabağlar'dan rekor beklediğini aktaran Yıldırım, "Destan yazacak mıyız Karabağlar? Milletin adamını rekor oyla yeniden cumhurbaşkanı seçecek miyiz? AK Parti, Cumhur İttifakını, milletvekillerini güçlü şekilde meclise gönderecek miyiz?" diye konuştu.

(Bitti)

PARTNERYoutube'ta para basma makinesi yaptı!Youtube'ta para basma makinesi yaptı!
Karamollaoğlu: Seçimler kavga süreci olmamalıKaramollaoğlu: Seçimler kavga süreci olmamalı
İYİ Partili Yılmaz: Çiftçinin kazancı aracılara gidiyorİYİ Partili Yılmaz: Çiftçinin kazancı aracılara gidiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım imar barışı millet bahçesi seçim

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, mitingini yarıda kesti!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, mitingini yarıda kesti!

George Soros'tan ABD ve AB'ye Erdoğan uyarısı: Varlığını her devlette hissettiriyor

George Soros'tan ABD ve AB'ye Erdoğan uyarısı: Varlığını her devlette hissettiriyor

İlginizi Çekebilir

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'idam' yanıtı

Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'idam' yanıtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı

AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur

AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur

Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim

Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti

Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.