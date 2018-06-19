AK Parti'nin Karabağlar mitingi

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Suriye'de, Irak'ta, Kandil'de yuvalanan terör örgütlerine karşı amansız mücadelemiz devam ediyor. FETÖ, PKK, DEAŞ örgütlerine göz açtırmadık, açtırmayacağız. Şimdi terörü mahallinde bitirmek için Münbiç'teyiz, Fırat Kalkanı'ndayız, Afrin'deyiz. Terör nereye kaçarsa ensesindeyiz, orada etkisiz hale getireceğiz." dedi.

Yıldırım, partisi tarafından Karabağlar ilçesinde Eskiizmir Pazar Yeri'nde düzenlenen mitingde, muhalefetin cumhurbaşkanı adaylarının ülke yararına bir düşüncesi ve projesi olmadığını belirterek, "Haklarını yemeyelim, bir tane projeleri var. Hepsinin ortak projesi Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek. Buna güçleri yeter mi, Karabağlar buna izin verir mi, hak ettikleri dersi sandıkta verecek misin Karabağlar?" diye konuştu.

Muhalefet adaylarının "yıkım ekibi" gibi çalıştığını söyleyen Yıldırım, "Biz Türkiye'yi geleceğe taşımaya gayret ediyoruz, onlar geriye götürmeye çalışıyor." ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, siyaseti Türk milletiyle yaptıklarını dile getirerek, şöyle konuştu: