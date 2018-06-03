AK Parti'nin Karabük mitingi

KARABÜK (AA) - Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Ortada böbürlenip dolanan başkanlar yatıp kalksın AK Parti'ye, millete dua etsinler. Yoksa onların cumhurbaşkanı adayı olması bile mümkün değildi. Şimdi bu adayların hepsi bir konuda anlaşmışlar 'Şu Tayyip Erdoğan'ı alaşağı edelim de memleket ne olursa olsun, şu AK Parti'yi iktidardan indirelim de ne olursa olsun' " dedi.

Başbakan Yıldırım, partisince Karabük Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmaya, tüm Karabüklüleri selamlayarak başladı.

Vatandaşlara, "Cumhur İttifakı demeye var mısınız? Birliğimiz için, dirliğimiz için, kardeşliğimiz için bu kutlu yürüyüşte beraber olacak mıyız?" diye soran ve olumlu yanıt alan Yıldırım, "Heyecanınız gücümüze güç katıyor. Yüreğinizdeki heyecan daim olsun." ifadesini kullandı.

Safranbolulu gençlerin kendisini iftara davet etmesi üzerine Yıldırım, İstanbul'da iftar sözü olduğunu söyledi.

"Karabük, 24 Haziran seçimlerinin ne kadar önemli olduğunun farkındasın değil mi?" diye soran Yıldırım, "Karabük ne yapacağını, hangi safta yer alacağını bilir. Karabük 6 yıl boyunca Türkiye'yi ayağa kaldırmak için verdiğimiz mücadelede hep bizimle beraber oldu." diye konuştu.