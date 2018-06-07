AK Parti'nin Kars mitingi

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye'de ve bölgemizde maalesef emperyal güçlerin bir oyun planı var. Bu oyun planında Kürtlerin kanıyla, canıyla bir devlet kurmaya çalışıyorlar. Ama onlar şunu bilmiyorlar, bu topraklarda Kürt de Türk de kardeştir, beraberdir, birliktedir, onlara göz diken de kalleştir." dedi. Yıldırım, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Kars'ın 2002'den beri AK Parti'ye, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yol arkadaşlığı yaptığını belirtti. Kentin şimdi yeni bir zafere hazırlandığını ifade eden Yıldırım, 24 Haziran'da şehitler, gaziler ve cennet vatan için yeni bir destan yazacaklarını, istikrar sürsün diyerek yola devam edeceklerini söyledi. Başbakan Yıldırım, Kars'ın evladı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın uzun zamandır yol arkadaşı olduğunu, Türkiye'nin her türlü altyapı hizmetlerinin ondan sorulduğunu vurguladı. Ülkenin kalkınması için büyük projeler gerçekleştirdiklerini, ayrılıkları ve gayrılıkları kaldırdıklarını, her türlü ayrımcılığı reddettiklerini, 81 milyonu baş üstünde tuttuklarını ifade eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülkede ikinci sınıf vatandaş yok, olmayacak dedik. Farklıklarımızı zenginlik olarak gören bir milletiz. Bu ülkeyi bölmeye çalışanlara, alçaklara, teröristlere fırsat vermeyeceğiz. Türkiye'de, Kürt, Türk, Azeri, Caferi ne olursak olalım kıblemiz birdir bizim. Bu bölgede hep beraber olduk, terörü birlikte yendik. Çemçe'de, Kars'ın her yerinde bu alçak terör örgütü canımıza, malımıza ne kadar zarar verdi? Kars'ın kalkınması ne kadar gecikti bunu en iyi siz biliyorsunuz. Türkiye'de ve bölgemizde maalesef emperyal güçlerin bir oyun planı var. Bu oyun planında Kürtlerin kanıyla, canıyla bir devlet kurmaya çalışıyorlar. Ama onlar şunu bilmiyorlar, bu topraklarda Kürt de Türk de kardeştir, beraberdir, birliktedir, onlara göz diken de kalleştir. Her zaman bunlara hak ettikleri cevabı benim Karslı hemşehrilerim en iyi şekilde verecektir. Şu HDP'nin Kürtlere verdiği zararın haddi hesabı yok. Bunlar siyasi parti olamadı. Bunlar PKK terör örgütünün esaretinden kurtulamadılar. Sizlerden, Kürt kardeşlerimden oy alıyorlar, destek alıyorlar ama talimatı Kandil'den alıyorlar. Bunların iradeleri kendi ellerinde değil. Onun için uyanık olacağız."

Binali Yıldırım, herkes kendi dilinde özgürce konuşsun, anneler çocuklarına ninniler söylesin, ağıt yakmasın, genç fidanların elinde kitap olsun, ellerine silah tutuşturulmasın, onlar dağa çıkarılmasın, ömrünün baharında hayatları sönmesin diye mücadele ettiklerini dile getirdi. - "Bunların Kürtlerle alakası yok" Anlamsız yasakları bir bir kaldırdıklarını, dün sözü dahi edilemeyen konuların bugün serbest hale geldiğini, kimsenin bundan rahatsız olmadığını anlatan Yıldırım, şöyle konuştu: "DEAŞ, PKK ve bunlarla bağlantılı diğer örgütlerle mücadelemiz son dönemde çok hızlandı ve büyük neticeler aldık. Ne PKK ne FETÖ ne DEAŞ bize bir şey yapamaz, bu milletin birliğini, kardeşliğini bozamaz. Başbakan olarak göreve başladığımda merak etmeyin terörü bu ülkenin gündemin çıkaracağız dedim. Çıkardık mı? Şimdi bayrağımız yaylalarda dalgalanıyor mu? Şehirlerde terörün belini kırdık mı? Bu terör, bizim fabrikaların kurulmasını geciktiriyor, çocuklarımızın iş al bulmasını engelliyor, en büyük zararı yine Kürt kardeşlerimize veriyor. Bunların Kürtlerle alakası yok. Bunlar, beyinlerini kiralamış, satmış olan alçakların ta kendisidir. Bu millete diz çöktüremeyecekler, anaların gözlerinden yaş akmasını önleyeceğiz, evlatlarımızı geleceğe hazırlayacağız."

Yıldırım, bugün Türkiye'nin dünyanın her yerinde itibarının olduğunu, yapılamaz denen, hayal edilemeyen birçok projeyi birer birer hizmete aldıklarını aktardı. Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin açıldığını, Yalova ve Bursa'yı İstanbul'a komşu kapısı yaptıklarını anımsatan Yıldırım, "Muharrem İnce de o köprüyü kullanıyor. Her ne kadar karşı çıksa da 'Çok rahat, kolay gidiyorum.' diyor. Bunlar hep karşı çıkarlar ama eserler bitince de sırayı kimseye bırakmazlar. En önce de kendileri kullanır." diye konuştu. Yıldırım, Kars-Tiflis-Bakü Demiyolu'nu yaptıklarını, Gürcistan ve Azerbaycan'ı Türkiye ile birleştirdiklerini hatırlattı. Başbakan Yıldırım, yurt genelinde 383 kilometre tünel, 284 bin yeni derslik, 584 bin öğretmen ataması yaptıklarını, şehir hastaneleriyle sağlıkta büyük bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirdiklerini anlattı. Kars'ın 1 Kasım 2015'teki genel seçimde AK Parti'yi birinci yaptığını, cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 42,5 ile büyük destek verdiğini, 16 Nisan 2017'deki halk oylamasında yüzde 51 ile bu ilin yine birinci olduğunu anımsatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Seçime sayılı günler kaldı. İlk kez milletvekili seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi aynı gün yapılacak. Mecliste, milletvekilleri ile güçlü meclis oluşacak. Kars'ın milletvekillerini güçlü meclise, güçlü bir şekilde göndermesi lazım. Böylece 100. yıl hedefleri için güçlü Türkiye kurulmuş olacak. Varsın diğer cumhurbaşkanı adayları boş boş konuşsun. Boş vaatlerle, yalanla dolanla iş olmaz. Varsın Türkiye'yi AK Parti'nin kazandırdıklarını yıkmakla, yakmakla, yok etmekle tehdit esinler. Siz milletin gönlünde taht kuran Recep Tayyip Erdoğan'ı yenebilir misiniz? FETÖ'nün dümen suyuna girenleri bu millet cumhurbaşkanı yapar mı? Kandil'in önünde diz çöken adaylara benim Karslı hemşehrilerim prim verir mi? Çukur siyaseti ile gençlerimizin aydınlık geleceğini karartanlara eyvallah eder misiniz? Bu millet kendisi ile tankların önüne dikilen Erdoğan'ı 15 Temmuz'da bağrına bastı, 24 Haziran'da da bağrına basacak." Başbakan Yıldırım, Kars'a sağlık alanında önemli yatırımlar yaptıklarını, ambulans, sağlık görevlisi ve sağlık tesisi sayısını artırdıklarını kentte 500 yataklı bir hastane daha yapacaklarını bildirdi.