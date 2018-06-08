AK Parti'nin Kayseri mitingi

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Biz de milletin adamını seviyoruz. O, gariplerin yanına yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyoruz. Dik duruşunu seviyoruz. Mazlumlara yoldaş olmasını seviyoruz. Allah'ın izniyle bırakmayacağız. Sonuna kadar da beraberce yol yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Özhaseki, partisince Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, 2002'de Türkiye'nin ufkunda bir güneş doğduğunu, Cenabıhakk'ın millete, Recep Tayyip Erdoğan diye bir yiğit bahşettiğini söyledi.

Türkiye'nin önünün açıldığını belirten Özhaseki, bütün projelerin altında Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ve izninin olduğunu dile getirdi.

"Biz boşuna sevmiyoruz reisi. Elbette ki o Kayseri'yi seviyor, sizler de Kayserililer, Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorsunuz." diyen Özhaseki, "Bunun farkındayız. O da Kayseri'yi bağrına basarak her türlü projenin önünü açıyor ama şunu da biliyoruz ki biz de milletin adamını seviyoruz. O, gariplerin yanına yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyoruz. Dik duruşunu seviyoruz. Mazlumlara yoldaş olmasını seviyoruz ve bırakmayacağız Allah'ın izniyle. Sonuna kadar da beraberce yol yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.