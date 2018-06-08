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AK Parti'nin Kayseri mitingi

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.06.2018 19:43 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: - "Biz de milletin adamını seviyoruz. O, gariplerin yanına yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyoruz. Dik duruşunu seviyoruz. Mazlumlara yoldaş olmasını seviyoruz. Allah'ın izniyle bırakmayacağız. Sonuna kadar da beraberce yol yürümeye devam edeceğiz" - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: - "24 Haziran'da, 15 Temmuz'da yapamayanların rövanş almak için gayretlerine fırsat vermeyin. 24 Haziran'da yine milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan ve partisine sonuna kadar destek verin. Çünkü 'güçlü Meclis, güçlü hükümet ve sonucunda da güçlü Türkiye' diyoruz"

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Biz de milletin adamını seviyoruz. O, gariplerin yanına yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyoruz. Dik duruşunu seviyoruz. Mazlumlara yoldaş olmasını seviyoruz. Allah'ın izniyle bırakmayacağız. Sonuna kadar da beraberce yol yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Özhaseki, partisince Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, 2002'de Türkiye'nin ufkunda bir güneş doğduğunu, Cenabıhakk'ın millete, Recep Tayyip Erdoğan diye bir yiğit bahşettiğini söyledi.

Türkiye'nin önünün açıldığını belirten Özhaseki, bütün projelerin altında Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ve izninin olduğunu dile getirdi.

"Biz boşuna sevmiyoruz reisi. Elbette ki o Kayseri'yi seviyor, sizler de Kayserililer, Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorsunuz." diyen Özhaseki, "Bunun farkındayız. O da Kayseri'yi bağrına basarak her türlü projenin önünü açıyor ama şunu da biliyoruz ki biz de milletin adamını seviyoruz. O, gariplerin yanına yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyoruz. Dik duruşunu seviyoruz. Mazlumlara yoldaş olmasını seviyoruz ve bırakmayacağız Allah'ın izniyle. Sonuna kadar da beraberce yol yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Recep Tayyip Erdoğan'ın önünü kesmeye muktedir olamayacaklar"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da 3 Kasım 2002'den bugüne kadar halkın önüne 13 kez sandık geldiğine işaret etti.

Her seferinde vatandaşların Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki siyasi parti ve adaylarını desteklediğini, belli bir noktaya kadar getirdiklerini belirten Elitaş, şöyle dedi:

"15 Temmuz darbe girişiminde şunu göremediler, düşünemediler; Bu milletin lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında Türk milleti olduğu sürece, 780 bin kilometrekarelik alanda 81 milyon vatandaş olduğu sürece bunu hiçbir zaman engelleyemeyecekler. Recep Tayyip Erdoğan'ın önünü kesmeye muktedir olamayacaklar. 24 Haziran'da, 15 Temmuz'da yapamayanların rövanş almak için gayretlerine fırsat vermeyin. 24 Haziran'da yine milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan ve partisine sonuna kadar destek verin. Çünkü 'güçlü Meclis, güçlü hükümet ve sonucunda da güçlü Türkiye' diyoruz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da bugüne kadar girdikleri seçimlerde her bölgeden birinci parti olarak çıktıklarını söyledi.

Kayserililere, verdikleri güç ve emek ile duaları için teşekkür eden Çalık, "Cumhuriyet Halk Partisinin başına genel başkan yapılmayan adamı 80 milyonun başına cumhurbaşkanı yapmak isteyenlere siz 24 Haziran'da gereken cevabı verecek misiniz? İnce hesap yapanların cevabını 24 Haziran'da Kayseri verecek mi? Terör örgütleriyle iş birliği yapanlara Kayseri cevap verecek mi? İpsizlere, temelsizlere, 'tamam' diyenlere inat Kayseri 'devam' diyecek mi? Kayseri kararını vermiş. Kayseri'de hedef 10 milletvekilidir, tamamını almak diyorum. Allah nasip ederse Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçeceğiz. AK Parti milletvekili adaylarını Meclis'e göndereceğiz." diye konuştu.

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