AK Parti'nin Kayseri mitingi

KAYSERİ (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi çıkmış konuşuyor, 'Aralarda gidip kumar mı oynayacaklar.' diyor. Sizin işiniz o zaten, sizin işiniz o. Biz gençlerimizi o yollardan kurtaralım diye, geçmişte dedelerimizin o kıraathanelerini getiriyoruz. Sor ona kıraathane nedir bilmez." dedi. Erdoğan, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Vatandaşlardan "Muhalefet adayları oy istemek için karşınıza geldiğinde onlara ne yaptınız, ne yapıyorsunuz?" diye sormalarını isteyen Erdoğan, "Kayseri, ülkemizin ve şehrinizin geleceğini 24 Haziran'da bu zihniyete bırakmayacaksınız değil mi? Bunun için güçlü Meclis diyor muyuz? Bunun için güçlü hükümet diyor muyuz? Bunun için güçlü Türkiye diyor muyuz?" ifadelerini kullandı. Bugüne kadar millete sadece hizmet yaptıklarını, demokrasiyi güçlendirerek, ülkeyi 16 yılda 3,5 kat büyüterek hizmet ettiklerini bildiren Erdoğan, "Şimdi önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyütmeye talibiz." dedi.

Millete şehirleri geliştirerek hizmet ettiklerini, Türkiye'nin diğer 80 vilayetiyle birlikte Kayseri'nin de bu hizmet siyasetinden payına düşeni aldığını vurgulayan Erdoğan, "Kayseri'ye son 16 yılda 23,5 katrilyon yatırım yaptık. Onlar bunu bilmez, kuru sıkı atarlar." diye konuştu. Eğitime 4 bin 337 yeni derslik kazandırdıklarını, ilk ve orta öğretimde okuyan öğrencilere 43 trilyon lira tutarında eğitim desteği verdiklerini, yüksek öğrenim öğrencileri için 5 bin 917 kişi kapasiteli yurtlar yaptıklarını belirten Erdoğan, göreve geldiklerinde üniversite öğrencilerinin burs olarak 45 lira aldığını, bu rakamı 470 liraya çıkardıklarını söyledi. Erdoğan, "Aramızdaki fark bu." ifadesini kullandı. Erdoğan, 3 yıl içinde 2 bin 250 kişilik yurtları hizmete alacaklarını dile getirerek, şehre üçüncü devlet üniversitesini kazandırdıklarını, Kayseri Üniversitesinin yakında faaliyete geçeceğini söyledi. Vatandaşlara Kayseri Şehir Hastanesine ilişkin görüntüleri izleten Erdoğan, "Beğendiniz mi, gördünüz mü, Bay Kemal'in SSK hastanelerine benziyor mu? Ah, ah. Şimdi size aslında onları da göstermek isterdim de çok da fazla vurmayalım." dedi.

Sağlık alanında 15'i hastane olmak üzere toplam 42 sağlık tesisi yaptıklarını belirten Erdoğan, bin 607 yatak kapasiteli, 4 ana hastane binası, fizik tedavi ve adli tıp birimleri bulunan Kayseri Şehir Hastanesini açtıklarını anımsattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 büyükşehirin tamamına bu hastaneleri yapacaklarını söyledi. Millet bahçeleri yapmaya başladıklarını, şu anda projelerin devam ettiğini bildiren Erdoğan, Kayseri'de de eski Hava İkmal Bakım Merkezi'nin olduğu bin 500 dönümlük alana millet bahçesi yapacaklarını kaydetti. "İngilizlerin Hyde Park'ı varsa bizim de millet bahçemiz var." diyen Erdoğan, Kayseri'deki parkın bir köşesine de İstanbul'daki Çamlıca Camisi'nin benzerini inşa edeceklerini bildirdi. Erdoğan, Kayseri'de TOKİ vasıtasıyla 17 bin 790 konut inşa edildiğini, 2002'ye kadar 83 kilometre bölünmüş yol yapılmışken buna 542 kilometre bölünmüş yol daha eklediklerini, şehirde istinaf mahkemesinin de yakında faaliyete geçeceğini söyledi. - "Kıraathane ne biliyor musun? Okuma evi demektir"

Kentlere millet kıraathaneleri kuracaklarını da belirten Erdoğan, bu kıraathanede tamamen kitap, gazete, dergi, internet olacağını, çay ve kahve ikramları yapılacağını anlattı. Bu kapsamda mimarların 100, 200, 400 hatta 600 metrekarelik projeler için çalıştığını aktaran Erdoğan, şöyle konuştu: "Şimdi çıkmış konuşuyor, 'Aralarda gidip kumar mı oynayacaklar.' diyor. Sizin işiniz o zaten, sizin işiniz o. Biz gençlerimizi o yollardan kurtaralım diye, geçmişte dedelerimizin o kıraathanelerini getiriyoruz. Sor ona kıraathane nedir bilmez. Cello bunlar cello. Kıraathane ne biliyor musun? Okuma evi demektir. Okuma yeri demektir. Bunun başına bir de milleti koyduğun zaman milletin okuma yeri, okuma evi demektir. Yani oralarda okey masaları olmayacak, ıstakalar olmayacak. Oralarda kitap, gazete, dergi olacak ve bizim genç yavrularımız oralarda derslerini çalışacaklar. Kekini, çayını, kahvesini alacak, internet orada, beraber onlarla çalışacak." Toplam maliyeti 110 trilyon lira olan 17 yol projesinin devam ettiğini, Kayseri-Niğde karayoluyla beraber bu 17 yolun tamamının 2 yıla kadar biteceğini ifade eden Erdoğan, Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattına bağlantılı olarak Yerköy-Kayseri arasında toplam maliyeti yaklaşık 2,5 katrilyon lira olan yüksek hızlı tren projesinin altyapı uygulama projelerinin tamamlandığını, altyapı inşaat ihalesi için tekliflerin alındığını bildirdi.

Erdoğan, bu projede yıl sonuna kadar temel atmayı planladıklarını, hattı 2020 yılına kadar tamamlayıp, hizmete sunmayı hedeflediklerini söyledi. "İşte bütün bunlar için diyorum ki Kayseri CHP'ye milletvekili vermemeli. AK Parti buradan gümbür gümbür çıkmalı. Buna hazır mıyız?" sorusunu yönelten Erdoğan, şunları söyledi: "Yüksek hızlı tren olunca Kayseri'nin şu anda 10 milletvekili var. Ne diyorsunuz? 10'da 10 tamam mı? Şimdi bu yüksek hızlı trene bir de gar lazım mı? Lazım. Kayseri'ye yüksek hızlı tren garı yapmak için kolları sıvadık. Proje çalışmaları sürüyor. Kayseri için çok önemli olan bir diğer hızlı tren projemiz ise Antalya, Konya, Aksaray, Nevşehir ve Kayseri hızlı tren projesi. Hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapılacak hattın etüt projesi çalışmaları sürüyor. Kayseri, Niğde, Mersin, Osmaniye demiryolu hattını elektrikli ve sinyalli hale getirerek modernize ediyoruz. - "Sen fizik öğretmenliğine devam et. Bu iş başka bir iş" Şimdi biz 'milli ve yerli otomobil' dedik. Bay Muharrem 'Bu, 20 yıl geriden takip ediyor' diyor. Ya BMW'yi gidip geziyorsun da Türkiye'deki yatırımları gezdin mi? Bizim otomobilimiz elektrikli, elektrikli bay Muharrem. Bak Tesla otomobilleri var duydunuz değil mi? Elon Musk geldi ziyaretime anlattı, nedir bunlar diye ve bay Muharrem bu işlerden anlamaz. Neymiş 'fizik öğretmeniyim' diyor. Güzel sen fizik öğretmenliğine devam et. Bu iş başka bir iş."