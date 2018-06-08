AK Parti'nin Kayseri mitingi

KAYSERİ (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi soruyorum, Bay Muharrem eğer sen bu seçimlerde birinci çıkamazsan, birinci çıkamadım diye bu işi bırakmaya hazır mısın?" dedi.

Erdoğan, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada alandakilere, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik açıklamalarının yer aldığı görüntüleri barkovizyondan izlettirdi.

Muharrem İnce'ye 'Sen çırak bile olamadın' diyen Erdoğan, "Senin Genel Başkan'ın zaten hiç anlamaz çünkü hiç anlamadığını sen söyledin. Şimdi soruyorum, 'Bay Muharrem eğer sen birinci olamazsan bu seçimlerde, birinci çıkamadım diye bu işi bırakmaya hazır mısın? Görelim bakalım ama sen de bırakmazsın, niye, siz icazeti aynı yerden alıyorsunuz Pensilvanya'dan. Kolay kolay bırakamazsınız." ifadesini kullandı.

Erdoğan, konuşmasında Kayseri'ye yapılan yatırımlardan bahsederek son 16 yılda inşa edilen sulama projeleriyle 353 bin dekar zirai arazinin sulamaya açıldığını, 10 bin 700 metre uzunluğundaki tünellerle Develi Ovası'na su aktarıldığını, yapım aşamasındaki 7 sulama tesisiyle toplam 505 bin dekar arazinin daha sulanacağını söyledi.