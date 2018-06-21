AK Parti'nin Keçiören mitingi

"Adaylar piyasada dolanıyorlar. Dolandıkça da kör düğüm oluyorlar. Çünkü yapacakları bir şey yok. Laf, laf, laf. Bol laf, icraat sıfır. Bunların bol sıfırlı karnelerini pazar günü verecek miyiz? Bu millete hizmet edeni milletimiz asla yalnız bırakmaz. 16 yıl önce biz bu yola beraber çıktık. Kutlu yürüyüşümüzde, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Türkiye sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan vardı. Onun ile başladık bu yola. Onunla devam edeceğiz."

Yıldırım, "Bu ay iki bayramımız var. Birisini kutladık, Ramazan Bayramı bitti. Şimdi 24 Haziran seçim zafer bayramına Keçiören hazır mı? Yeni bir destan yazacak mıyız? Ankara'da rekora imza atacak mısın Keçiören?" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, partisince Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Keçiören'e en son metro açılışında geldiğini belirterek, "Yaparsa AK Parti yapar" diye boşuna demediklerini, millete aşkla, şevkle milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan ile hizmet etmenin mutlululuğunu yaşadıklarını ifade etti.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Adaylar piyasada dolanıyorlar. Dolandıkça da kör düğüm oluyorlar. Çünkü yapacakları bir şey yok. Laf, laf, laf. Bol laf, icraat sıfır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yapılan dünyanın en büyük havalimanına bugün uçakla ilk inişi gerçekleştireceğini anlatan Başbakan Yıldırım, "Adam odur ki dünyada bıraka bir eser, eseri olmayanın yerinden yeller eser." sözüne atıfta bulundu.

- "Hayal satıyorlar hayal"

Yıldırım, "AK Parti'nin eserleri saymakla biter mi? Diğer adayların bu ülke için yaptıkları en ufak bir eserleri var mı? Ne satıyorlar? Hayal satıyorlar hayal. Bunlar hayal tüccarları. İki gün sonra sandığa gideceğiz. Güçlü hükümet için milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor oyla seçeceğiz. Güçlü Meclis için Cumhur İttifakı'nı, AK Parti'yi, milletvekillerimizi en güçlü şekilde Meclise göndereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Yıldırım, Ankara'ya 16 yıl içinde büyük hizmetler yaptıklarını, toplam yatak kapasitesi 7 bin 500 olan Etlik ve Bilkent şehir hastanelerini de yakında hizmete alacaklarını aktardı.

Söğütözü Metrosu'nun yapım çalışmalarının devam ettiğini, Keçiören Metrosu'nu yarıda bırakmayacaklarını, Kızılay Meydanı'na kadar ulaştıracaklarını anlatan Yıldırım, Ankara'ya 22 baraj, 9 gölet yaptıklarını vurguladı.