AK Parti'nin Kırıkkale mitingi

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "FETÖ, PYD, PKK, DEAŞ, bütün örgütleri ülkemize tehlike olmaktan çıkarıyoruz, Cerablus'tan, El-Bab'dan, Afrin'den nasıl temizlediysek Kandil'den de temizleyeceğiz." dedi.

Yıldırım, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingdeki konuşmasında, Kırıkkale'nin vefasını, coşkusunu ve heyecanını bir kez daha gösterdiğini dile getirdi.

Kırıkkalelilere, misafirperverlikleri için teşekkür eden Yıldırım, vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka selamını ileten Yıldırım, "Biliyorsunuz bu ay iki bayram var, biri Ramazan Bayramı, birisi 24 Haziran bayramı. Önce Ramazan Bayramı'nı bütün İslam alemiyle beraber idrak edeceğiz. Bayramımızın bereketini hep birlikte yaşayacağız, ardından ikinci bayramımızı 24 Haziran'da kutlayacağız." diye konuştu.

Alandaki vatandaşlara, "Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin cumhurbaşkanı seçecek miyiz? Ak kadroları, Cumhur İttifakı'nı güçlü şekilde Meclise gönderecek miyiz?" sorularını yönelten ve "Evet" karşılığını alan Yıldırım, Kırıkkale'nin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını, her zaman güçlü destek verdiğini dile getirdi.