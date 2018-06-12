AK Parti'nin Kırıkkale mitingi

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Bunlar seçim kazanmanın yolunun çok yalan söylemekten geçtiğini zannediyorlar. Habire yalan... Bu millet yalan üreten değil, hizmet üretene bakar. AK Parti'ye bakar, söze bakar, sözün kim tarafından söylendiğine bakar, ona göre karar verir, gönül birliği kurduğu kadroları iktidar yapar." dedi. Yıldırım, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingdeki konuşmasında, muhalefet adaylarının bazı sözlerine değindi. Yıldırım, şunları söyledi: "Muhalefet adayları hepsi bir olmuş aynı ağızdan bütün yapılanları yok sayıyorlar, inkar ediyorlar. 'Siz ne yaptıysanız onları yıkacağız.' diyorlar. Kırıkkale buna izin verir mi? Siz istediğiniz kadar gözünüzü gerçeklere kapatın, bu millet gerçeği görüyor ve sizin halinize de Kırıkkale gülüyor. Bunlar seçim kazanmanın yolunun çok yalan söylemekten geçtiğini zannediyorlar. Habire yalan... Boşuna adam demiyor, Muharrem İnce, 'fabrika kuracağım' diyor. Belli ki fabrikayı kurmuş, seri üretim için. Bu yalanlar ancak fabrikada üretilir, başka yerde üretilmez. Bu millet yalan üreten değil, hizmet üretene bakar. AK Parti'ye bakar, söze bakar, sözün kim tarafından söylendiğine bakar, ona göre karar verir, gönül birliği kurduğu kadroları iktidar yapar."

Kırıkkale'nin çoktan kararını verdiğini ifade eden Yıldırım, "24 Haziran'da Kırıkkale 'haydi bir daha diyecek miyiz?' AK kadroları, Cumhur İttifakı'nı, AK Parti'yi güçlü bir şekilde Meclise taşıyacak mıyız? Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı yapacak mıyız? Kırıkkale, sonuç belli. Meydan bunu söylüyor." dedi. -Yatırımlar Kırıkkale'ye yapılan yatırımlara değinen Yıldırım, şehre 16 yılda 10 katrilyonluk yatırım yaptıklarını söyledi. Kırıkkale'deki ihracatın 2002'de 1 milyon dolar, bugün ise bu rakamın 19 milyon dolar olduğunu ifade eden Yıldırım, şehre 15 yılda 800 yeni derslik kazandırdıklarını, sınıflara düşen öğrenci sayısını 29'dan 17'ye indirdiklerini bildirdi. Yıldırım, Kırıkkale Üniversitesine 16 yılda büyük yatırımlar yaptıklarını, göreve geldiklerinden bu yana üniversitede yeni 5 fakülte, 5 meslek yüksekokulu, 15 uygulama araştırma merkezi açtıklarını ve teknokent kurduklarını kaydetti. Yıldırım, "Şimdi de üniversiteye güzel bir kongre merkezi yapıyoruz. Önümüzdeki yıl tamamlanacak." dedi.

Üniversitedeki öğrenci sayısının 10 binden 40 bine yaklaştığına dikkati çeken Yıldırım, yurtların kapasitesini artırdıklarını ve 2 bin 300 olan yatak kapasitesini 8 bine çıkardıklarını söyledi. Yıldırım, Kırıkkale'de 200 yataklı ihtisas hastanesini açtıklarını, kentin sembolü cami, 5 adet birinci sınıf sağlık tesisi yaptıklarını bildirdi. Türkiye'nin gözde kuruluşu Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunu modernize etmeyi sürdüklerini, ağır silah fabrikasına sıvı demir, çelik vasıflı çelik üreten yeni bir fabrika açtıklarını vurgulayan Yıldırım, "400 trilyonluk bir yatırımdan bahsediyoruz." diye konuştu. Yıldırım, savunma ihtisas organize bölgesine yatırımcıların birer birer gelmeye başladığını belirterek, emekliler için yaptıkları TOKİ'nin ve eski SSK'nin yerine yeni yapılan sağlık kompleksinin bitmek üzere olduğunu, adliye binasını ise bitirdiklerini söyledi. -"Türkiye'yi böldürtmeyiz" "Emeklilerimize her bayram öncesi bin lira ikramiyeyi verdik mi?" diye soran Yıldırım, emeklilerin daha fazlasını hak ettiğini, ileride imkanların artması halinde onu da gerçekleştireceklerini kaydetti.

Yıldırım, Elmadağ rampasını anımsatarak, "Şu Elmadağ rampalarını hatırlayın. Oralarda nice canların yok olduğunu hatırlayın. 3 saatte bağırsan sesin duyulacak Ankara'ya gidemiyordunuz, değil mi? Ne yaptık? Orayı da, o dağları da yardık, o yolları da yaptık mı?" dedi. 2002'ye kadar Kırıkkale'de 39 kilometre olan bölünmüş yolu, ekledikleri 193 kilometre bölünmüş yolla 232 kilometreye çıkardıklarını belirten Yıldırım, Kırıkkale'yi Çankırı, Ankara, Çorum, Eskişehir ve Yozgat'a bölünmüş yollarla bağladıklarını söyledi. Yıldırım, "Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları, böldük milleti birleştirdik. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz." vurgusu yaptı. -Hızlı tren yatırımları Tavasıyla meşhur Keskin'in Kırıkkale'nin çok önemli bir ilçesi olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları söyledi: "Keskin-Kırıkkale yolu, Kırıkkale şehir geçişi, Kırıkkale-Kayseri köprülü kavşağı çalışmaları bu yıl içinde bitiyor, hizmete alınacaktır. 119 kilometrelik Ankara-Derice otoyolunu yapıyoruz. Yeni bir otoyol yapıyoruz. Kırıkkale'nin hızlı treni de var. 2019'un sonu hızlı tren açılıyor. Kırıkkale, Ankara, Yozgat, Sivas, ver elini Erzincan. Bizim memlekete, buyurun orada da bir kahvaltı edelim, yemek yiyelim, sohbet edelim. Hızlı tren açıldığında Ankara-Kırıkkale arası yarım saat, Ankara-Sivas-Kırıkkale arası 1 saat 20 dakika, Kırıkkale-Samsun arası 1 saat 45 dakika, Kırıkkale-İstanbul arası 4 saat 40 dakika, Kırıkkale-Konya arası 2 saat 10 dakikaya düşecek. Kırıkkale, ulaşımın da merkezi oluyor, raylı sistemin de merkezi oluyor."

Kırıkkale'nin ulaşımın ve raylı sistemin merkezi olduğunu aktaran Yıldırım, hizmete aldıkları 5 baraj ve bir gölet ile 17 bin dönüm araziyi suyla buluşturduklarını belirtti. -"Tarım desteğini 3 kat artırdık" Yıldırım, Bahşili, Yahşihan, Hacılar ve Hasandede bölgelerine doğalgaz getirdiklerini hatırlatarak, "2018'de Balışeyh, Delice, Çerikli'ye de doğalgaz getirmek için çalışmaları başlattık. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun." dedi. Çiftçilere ve hayvancılıkla uğraşan köylülere desteklerinin devam edeceğini belirten Yıldırım, "mazotun yarısı sizden, yarısı bizden" uygulamasını sürdürdüklerini ve gübrenin yüzde 40'ını karşıladıklarını kaydetti. Yıldırım, 16 yılda tarım desteğini 3 kat artırdıklarını belirterek, "Tarım desteğini 3 kat artırdık ve yıllık 42 trilyona çıkardık. 15 yılda, tarımda Kırıkkale'ye tam 514 trilyon destek sağladık. Genç çiftçilerimizi unutmadık. Onları da destekliyoruz. Hayvan yetiştiriciliğine, 78 milyon faizsiz kredi verdik. Kırıkkale esnafımıza, girişimcimize desteğimiz 16 yıldır devam ediyor. Hizmetlerin ardı arkası kesilmiyor." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, vaktin 81 milyon vatandaşı kucaklama ve 16 yıllık kazanımlara, çocuklara, gençlere, geleceğe sahip çıkma vakti olduğunu dile getirerek, "Seçime 10 gün kaldı. Bugünleri iyi değerlendireceğiz, değil mi? Gece gündüz demeden çalışmaya var mısınız? Vakit, birlik vakti diyor muyuz? Vakit, Kırıkkale vakti diyor muyuz? AK Parti'ye mührü basıyor, sandıkları tıka basa dolduruyor, Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçiyor muyuz?" diye seslendi. Bu arada Yıldırım, konuşması sırasında, vatandaşların "işte komutan" tezahüratları üzerine, "Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan" dedi. - Mitingden notlar Alana girişinde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Başbakan Yıldırım, platformdan vatandaşları selamladı. Yıldırım, konuşmasının ardından vatandaşlarla bir süre ayaküstü sohbet etti. Parti bayraklarıyla süslenen miting alanına "Kim dönerse dönsün, biz dönmeyiz bu yoldan, işte başkomutan, işte başbakan" pankartı asıldı. Alanın karşısındaki binaya asılan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde "Kale gibisin Reis" yazılı dev pankart dikkati çekti.