AK Parti’nin Kızılcahamam teşkilatı ittifakı görüştü

AK Parti Kızılcahamam Mart Ayı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’nda “Cumhur İttifakı”na ilişkin görüşler paylaşıldı.
Kızılcahamam’da AK Parti Mart Ayı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, Cuma günü, Kızılcahamam Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıya Kızılcahamam Belediye Başkan Vekili Songül Ergelen, AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal, Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan ve partililer katıldı.
Toplantı, Süleyman Acar’ın açılış konuşmasıyla başladı. Ankara Milletvekili Aydın Ünal söz alarak AK Parti ve MHP’nin “Cumhur İttifakı” hakkında bilgi verdi. Devamında Gençlik Kolları Başkanı Taha Sarı ile Kadın Kolları Başkanı Fatma Yıldız, parti faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımında bulundu.
Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım
Halk otobüsünde dehşet anları! Genç kız ailesini arayarak kurtuldu
Tiangong-1, Büyük Okyanus'un güneyinde infilak etti!
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Pazartesi günü...
Esad rejimi Türk vakfını vurdu!
Korkunç cinayete şoke eden ifade! Tüyler ürperten ifade
Erdoğan kamuflajı giydi! Ünlülerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
Casus WhatsApp uygulaması Chatwatch artık yasak!
51 yıldır donmuş halde bekliyor!
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum