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AK Parti’nin Kızılcahamam teşkilatı ittifakı görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2018 07:49 | Son Güncelleme

AK Parti Kızılcahamam Mart Ayı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’nda “Cumhur İttifakı”na ilişkin görüşler paylaşıldı.Kızılcahamam’da AK Parti Mart Ayı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, Cuma günü, Kızılcahamam Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonu’nda yapıldı.

AK Parti’nin Kızılcahamam teşkilatı ittifakı görüştü

AK Parti Kızılcahamam Mart Ayı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’nda “Cumhur İttifakı”na ilişkin görüşler paylaşıldı.
Kızılcahamam’da AK Parti Mart Ayı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, Cuma günü, Kızılcahamam Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıya Kızılcahamam Belediye Başkan Vekili Songül Ergelen, AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal, Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan ve partililer katıldı.
Toplantı, Süleyman Acar’ın açılış konuşmasıyla başladı. Ankara Milletvekili Aydın Ünal söz alarak AK Parti ve MHP’nin “Cumhur İttifakı” hakkında bilgi verdi. Devamında Gençlik Kolları Başkanı Taha Sarı ile Kadın Kolları Başkanı Fatma Yıldız, parti faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

AK Parti’nin Kızılcahamam teşkilatı ittifakı görüştü

AK Parti’nin Kızılcahamam teşkilatı ittifakı görüştü

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