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AK Parti'nin Kocaeli mitingi

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2018 19:54 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: - "Cumhurbaşkanımızın karşısına çıkan adayların hangisinde Cumhurbaşkanımız kadar bilgi var, birikim var, tecrübe var, cesaret var, en önemlisi başarı var? Hiç birinde yok. Onun için de gün geçtikte aşağıya doğru gidiyorlar. İnanın 24 Haziran'da bunların pilleri biter" - "Sayın Muharrem İnce ve sayın Kılıçdaroğlu bu köprülerden geçmiyor mu? Hala kayıkla mı geçiyorlar İstanbul'da karşıdan karşıya. Bari bu noktada insaflı olun. Yapılan hizmeti takdir edin. Siz iktidarı 'Bu hizmetler az, daha çoğunu yapın' diye eleştirin. Muhalefete ders vermek de bize kaldı ne yapalım"

KOCAELİ (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Cumhurbaşkanımızın karşısına çıkan adayların hangisinde Cumhurbaşkanımız kadar bilgi var, birikim var, tecrübe var, cesaret var, en önemlisi başarı var? Hiç birinde yok. Onun için de gün geçtikte aşağıya doğru gidiyorlar. İnanın 24 Haziran'da bunların pilleri biter." dedi.

Fikri Işık, Kocaeli'de partisinin 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlediği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı mitingde yaptığı konuşmada, Kocaeli'nin her seçimde her zaman kendine yakışanı yaptığını söyleyerek, vatandaşlara bu destekten dolayı teşekkür etti.

Kocaeli'nin, çalışkan insanların şehri olduğunu ve çalışkan insanları sevdiğini ifade eden Işık, "Kocaeli çalışkan siyasetçileri, çalışkan liderleri sever. Türkiye'nin en çalışkan siyasetçisi kim? Recep Tayyip Erdoğan. Kocaeli üreten bir şehirdir, Kocaeli'nin insanları üreten insandır. Kocaeli emeğin şehridir. Siyasette emek veren insanları sever. Türkiye'de siyasette en çok emeği olan lider kim? Recep Tayyip Erdoğan. Biz zaten onu bunun için seviyoruz. Kocaeli onu çalışkan olduğu için, üretken olduğu için, emek verdiği için ve emeğin yanında olduğu için seviyor. Kocaeli halkı kadirşinastır. Kocaeli halkı, hakkını hak sahibine teslim etmeyi bilir. İşte bu noktada da şu anda Türk siyasetinde en kadirşinas lider kimdir? Recep Tayyip Erdoğan'dır." şeklinde konuştu.

- "24 Haziran'a kadar bunların nefesi yetmez"

Işık, siyasetin irade meselesi olduğunu, irade sahibi olunmadığında siyasette başarılı olunamayacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İrade olmazsa idare olur mu? Olmaz. İşte onun için çelikten iradeye sahip olan lider Recep Tayyip Erdoğan. Siyaset cesaret işidir. Korkaklar başarı anıtı dikebilir mi? Zafer anıtı dikebilir mi? Siyaset cesaret işidir. Cesaret, gerektiğinde 'dünya beşten büyüktür' diyebilmektir. Cesaret, bütün dünyaya 'Kudüs davası sadece Kudüslülerin ve Arapların değil, bütün insanlığın davasıdır' diyebilmektir. Onun için Türk siyasetindeki en cesur siyasetçi, en cesur lider kim? Recep Tayyip Erdoğan. Siyasette lafla peynir gemisi yürümez. Siyaset yapanın arkasında bir birikim olacak, bir tecrübe ve özellikle başarı olacak.

Şu anda cumhurbaşkanı adaylarına şöyle bir bakın. Cumhurbaşkanımızın karşısına çıkan adayların hangisinde Cumhurbaşkanımız kadar bilgi var, birikim var, tecrübe var, cesaret var, en önemlisi başarı var? Hiç birinde yok. Onun için de gün geçtikte aşağıya doğru gidiyorlar. İnanın 24 Haziran'da bunların pilleri biter. İnanın 24 Haziran'ı bunlar zor getirirler. İnanın 24 Haziran'a kadar bunların nefesi yetmez. Niye yetmez? görüyoruz.

Bir siyasetçi ne konuşacağını bileceği kadar ne konuşmayacağını da bilecek. 'Biz bunu yıkacağız, şu projeleri iptal edeceğiz, Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız. Yerli otomobili çöpe atacağız.' Ya bunlar zamanında birinci boğaz köprüsüne karşı değiller miydi? İkinci boğaz köprüsüne karşı değiller miydi? Bunlar şu yakın zamanda yaptığımız, sayın Cumhurbaşkanımızın eseri olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne karşı değiller miydi? Peki sayın Muharrem İnce ve sayın Kılıçdaroğlu bu köprülerden geçmiyor mu? Hala kayıkla mı geçiyorlar İstanbul'da karşıdan karşıya. Bari bu noktada insaflı olun. Yapılan hizmeti takdir edin. Siz iktidarı 'bu hizmetler az, daha çoğunu yapın' diye eleştirin. Muhalefete ders vermek de bize kaldı, ne yapalım."

Başbakan Yardımcısı Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kocaeli'ni birçok kez ziyaret ettiğini belirterek, "Bugüne kadar bu şehir kendisiyle bu kadar yakinen ilgilenen bir başbakan gördü mü, bir cumhurbaşkanı gördü mü? Biz cumhurbaşkanlarının Çankaya Köşkü'nde durmasına alıştık ama Cumhurbaşkanımız bütün Türkiye'yi, bütün dünyayı karış karış geziyor. 24 Haziran'a kadar gece gündüz Cumhurbaşkanımız için, Kocaeli'de en yüksek oy oranına ulaşmak için gece gündüz çalışacağız." diye konuştu.

- Bakan Faruk Özlü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de alanı dolduran Kocaelili vatandaşların Kadir Gecesi'ni tebrik etti.

"24 Haziran'da sandığa gittiğimizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yapmaya var mısınız? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yapacak mısınız?" diyen Özlü, "İki oy kullanacağız. Bunlardan birisini cumhurbaşkanı diğerini de Meclis için kullanacağız. 24 Haziran'da sandığa gittiğimizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yapmaya var mısınız? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan yapacak mısınız?" ifadelerini kullandı.

Milletvekilliği seçiminin önemine vurgu yapan özlü, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz çok sayıda parti var, bizim partimiz AK Parti. Sandığa gittiğimizde bizim partimize, AK Parti'ye oy verecek miyiz? Sandıklardan AK Parti'yi çıkaracak mıyız? Sandıkları patlatmaya var mısınız? Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Vakit Kocaeli vakti, vakit Türkiye vakti."

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Fikri Işık Kocaeli miting

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