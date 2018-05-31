AK Parti'nin Malatya mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil projesiyle ilgili, "Şirketin CEO'su belirlendi. Bu akşam Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifinin iftarında, bunu işleyeyim, bunları anlatayım. Şu anda yatırım bedeli 35 milyar avro." dedi. Erdoğan, Malatya Park AVM yanında düzenlenen AK Parti mitinginde, vatandaşlara hitap etti. Malatya'nın hızlı tren konforunu kullanacak illerin arasında yer aldığını belirten Erdoğan, Sivas-Malatya ve Malatya-Elazığ hızlı tren hatlarının proje çalışmalarının sürdüğünü, en yakın zamanda inşasına başlanacağını söyledi. Erdoğan, Malatya Havalimanı'nın yolcu sayısının AK Parti iktidara geldiğinde 89 bin olduğunu, şimdi bu sayının 886 bine çıktığını bildirdi. Malatya'ya yeni bir havalimanı terminal binası kazandırdıklarını ve 2020 yılında hizmete alacaklarını kaydeden Erdoğan, Malatya'ya son 16 yılda yaptıkları yatırımları anlattı. Devam eden projelerle 373 bin dekar alanı sulamaya açmaya hazırlandıklarını dile getiren Erdoğan, bugüne kadar Malatya'daki çiftçilere verdikleri destek miktarının 1,2 milyar lirayı bulduğunu ifade etti.

Erdoğan, kayısı başta olmak üzere meyve ve sebze ticaretinin artık babadan kalma usullerle yapılmadığına değinerek, "Çiftçilerimizin ürünlerini 12 ay boyunca değerlendirebilmeleri için lisanslı depoculuğu geliştiriyoruz. Bunun için depo yatırımlarının teşvikinden, depo kiralarının karşılanmasına kadar pek çok desteği hayata geçirdik." dedi. Malatya'nın kuru kayısıda lisanslı depoculuğun avantajlarından yararlanabilmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını bildiren Erdoğan, çok yakında üreticilerin hizmetine sunulacağını açıkladı. - "Ülkemiz, tarım ürünleri ticaretinin merkezi haline gelecek" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ürün İhtisas Borsası kurulmasına karar verildiğini belirterek, "Böylece ülkemiz, tarım ürünleri ticaretinin merkezi haline gelecek. Bu borsadan en çok fayda göreceklerin başında, Türkiye'de Avrupa Birliği coğrafi işareti tescil belgesine sahip 3 tarım ürününden biri olan Malatya kayısısı geliyor. Şire pazarını da daha iyi şartlara sahip bir yere taşıyoruz. Böylece Malatya kayısısının şanına yakışmayan bu pazarı, üreticilerin de tüccarın da huzur içinde ticaretini yapabileceği, rençberin alın terinin hakkını alabileceği bir mekana kavuşturuyoruz." diye konuştu.

Alandaki vatandaşlara, 24 Haziran'da tercihlerinin bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıp kullanmayacakları sorusunu yönelten Erdoğan, "24 Haziran'da 'vakit birlik vakti, vakit Malatya vakti, vakit Türkiye vakti' dedi. "Cumhurbaşkanlığında şahsımı, milletvekilliğinde AK Parti'ye mührü basıyor muyuz?" diye soran Erdoğan, alandakilerden "evet" yanıtını aldı. Türkiye'ye hizmet etmenin, eserler ve projeleri hayata geçirmenin öyle bir faniye sahip olamayacağına işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti: "Bazıları vardır bu fırsatı yakalar ama kimi beceriksizliğinden kimi kifayetsizliğinden kimi ahlaksızlığından dolayı olanı da batırır gider. Tıpkı CHP'nin başındaki zat gibi. SSK'ya genel müdür yaptılar, batırdı gitti. İstanbul'u bu partiden nasıl teslim aldığımı ben bilirim, CHP'den aldım. İstanbul neydi? Çöp dağları, susuzluk, hava kirliliği... CHP zihniyetinin bu ülkede ne zaman iş başına gelse ülkeyi krizlerle, yoklukla, yoksullukla, gerilimle yerle yeksan ettiğini milletimiz çok iyi hatırlıyor.

Kendilerinin bu ülkede dikili ağacı olmadığı için şimdi çıkmış bizim eserlerimize ya çamur atıyor ya da sahip çıkmaya çalışıyorlar. Neymiş? 'İstanbul'daki yeni havalimanına ne gerek varmış'. Bütün dünya nefesini tutmuş bu projeyi takip ediyor, bunlarsa 'Ne gerek var?' Ülkemizin başarısını küçültmeye çalışıyorlar. 'Kanal İstanbul'a, Şehir Hastanelerine, Yerli Otomobil Projesine ne gerek var?' diyorlar. 'Bölünmüş yollara, otoyollara, hızlı tren hatlarına, tünellere, havalimanlarına ne gerek var?' diyorlar." - "Bu kafaya Türkiye emanet edilir mi?" Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2001'de "uçak inmeyen, yolcusu olmayan havalimanı" diyerek Sabiha Gökçen Havalimanı'nı eleştirdiğini anımsatarak, şunları söyledi: "O zaman o havalimanına uçak inmiyordu, doğru ama biz geldik, geldikten sonra Sabiha Gökçen yetmez oldu. Büyüttük, şimdi yeni pist yapıyoruz, terminal binaları yapıyoruz. Ey Kemal, iş bilenin kılıç kuşananındır. Geçtiğimiz yıl Sabiha Gökçen Havalimanı'nı 21 milyonu iç hat, 10 buçuk milyonu dış hat olmak üzere 31 buçuk milyon yolcu kullandı. Ey Kemal efendi, senin buraların ne işe yaradığından haberin yok. Kılıçdaroğlu'nun 'Uçak inmiyor.' dediği bu yere sadece 2017'de inip kalkan uçak sayısı 220 bini geçti. Bu yılın ilk 4 ayındaki yolcu sayısı 11 milyona yaklaştı. Şu anda kapasite yetmediği için ikinci pisti inşa ediyoruz.

Milletime soruyorum, 'Bu kafaya Türkiye emanet edilir mi? Bunların bir de cumhurbaşkanı adayı var, o da Genel Başkanıyla yarışıyor. Neymiş, 'Köprü yapmak kolaymış, boğaza 4'üncü köprüyü de kendisi yaparmış'. Ya senin partinin ömrü, şu anda boğazda dizili o köprülerin inşasını engellemeye çalışmakla geçti. İlk köprüde Demirel'in karşısına dikildiniz, ikincisinde Özal'ın karşısına dikildiniz, son köprüde de benim karşıma dikildiniz. CHP'lilerin 'Köprüyü yaptırmayız.' kampanyalarını, mahkemeden çıkan kararı yanlış anlayıp 'Artık burası 4 beton ayaktan ibaret bir yer.' diyerek sevinç çığlıkları attıklarını unutmadık." - "Ya senin fizik öğretmeni olman, bu işleri halletmeye yetmez" Bugüne kadar Türkiye'ye yaptıkları köprüleri hatırlatan Erdoğan, "Bu partinin genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı sürekli bilimden, sanayiden, teknolojiden bahsediyorlar. Demek ki bu konuda iddiaları var, ben de arkadaşlarımı görevlendirdim, 'Seçim bildirgelerine bakın.' dedim. Madem bu konularda iddialılar, öyleyse seçim bildirgelerinde bu iddialarını dolu dolu ortaya koymuş olmaları lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Bir tarafa AK Parti seçim bildirgesini diğer tarafta CHP'nin seçim bildirgesini koyduklarını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti: "Sonuçta karşımıza şöyle bir tablo çıktı: Biz, kendi seçim bildirgemizi adeta baştan sonra teknoloji, sanayi, bilim, yatırım, girişim, yazılım kavramlarıyla donatmışız. Onlar, yasak savma kabilinden birkaç ifadeyle geçiştirmiş, hiç adını bile anmamış. Mesela savunma sanayinin yanından, yöresinden bile geçmemişler çünkü onların öyle bir derdi yok. Bunların kafasında ve gönlünde ne bilim ne teknoloji ne sanayi ne de benzer bir şey yok. Ya senin fizik öğretmeni olman, bu işleri halletmeye yetmez. Birileri kulaklarına üflüyor, bunlar da çıkıp meydanda esip yağıyor. Arkası boş. Mesela biz, Türkiye'yi bilgi tabanlı ekonomiye geçirmekten söz ediyoruz, onlar yerli otomobil projesini durdurmayı taahhüt ediyor. Aslında bu projenin ne olduğuna dair bir fikirleri de yok." Erdoğan, Türkiye'nin beş kıtada 193 ülkeye otomotiv sanayi ürünü ihraç edildiğinden bu kişilerin haberlerinin bulunmadığını belirterek, "Ülkemizin son 10-12 yıldaki ihracat şampiyonunun otomotiv sektörü olduğundan da haberleri yok. Bugün 60 bin istihdamıyla, yüzde 88 kapasiteyle kullanım oranıyla, 124 Ar-Ge ve tasarım merkeziyle gurur verici bir otomobil sektörüne sahip olduğumuzu bilmiyorlar. Çünkü tembeller, parti içi kavgadan, hizip çekişmesinden fırsat bulup bu işlere zaman ayıramadıkları için öyle boş boş konuşuyorlar. Bu vesileyle kendilerini yerli otomobil projesi konusunda bilgilendirmiş olalım." diye konuştu.