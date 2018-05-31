AK Parti'nin Malatya mitingi

MALATYA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 hedeflerimize ulaşarak ülkemizi iki kat daha büyütmeye talibiz. Bizim siyasetimiz daima hizmet siyaseti olmuştur. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geliyoruz. Bugüne kadar hep bu anlayışla çalıştık. 24 Haziran'da da milletimizden yeniden hizmet için, yatırım için, proje için destek istiyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Malatya Park AVM yanında düzenlenen AK Parti mitinginde yaptığı konuşmada Malatyalıları selamlayarak "Maşallah bugün Malatya yine güzel. Bir taraftan rahmet, bir taraftan bereket. Sevginiz, muhabbetiniz, ahde vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi. Malatyalılara "Malatya, vakit birlik vakti diyor muyuz? Malatya, vakit Malatya vakti diyor muyuz? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz?" sorusunu yönelten olumlu karşılık alan Erdoğan, "Maşallah. Unutmayın, yaparsa yine AK Parti yapar. Gelirken yolda bir tane şöyle pano gördüm, 'Ortak paydamız Malatyaspor' diyor. Malatya stadını kim yaptı? Biz yaptık." diye konuştu.

Son 16 yılda Türkiye'yi her alanda 3,5 kat büyüttüklerini söyleyen Erdoğan, 20 yıl öncesinin Malatya'sıyla bugünün Malatyası arasında altyapı ve üstyapı olarak büyük fark olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023 hedeflerimize ulaşarak ülkemizi iki kat daha büyütmeye talibiz. Bizim siyasetimiz daima hizmet siyaseti olmuştur. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geliyoruz. Bugüne kadar hep bu anlayışla çalıştık. 24 Haziran'da da milletimizden yeniden hizmet için, yatırım için, proje için destek istiyoruz." dedi. Vatandaşlara "24 Haziranda güçlü Meclis için cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? 24 Haziran'da güçlü hükümet için cumhurbaşkanlığında şahsımı desteklemeye hazır mıyız? Sizlerin desteği ile irade, erdem ve cesaretle hep beraber Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz? Malatya bu heyecanıyla, bu desteğiyle yanımızdaysa Allah'ın izniyle 24 Haziran akşamı sandıklar 6'da 6 diyecek mi?" diye soran ve olumlu yanıt alan Erdoğan, "Rabb'im hepinizden razı olsun." dedi.

Erdoğan, geçen yıl Malatya'ya gelişinde 1 milyar 162 milyon liralık yatırımın toplu açılışını yaptıklarını anımsatarak "Geçtiğimiz 16 yılda Malatya'da gerçekleştirdiğimiz yatırımların tutarı ne biliyor musunuz? 16,5 katrilyon. Bu CHP bu tür yatırımlar yaptı mı buraya? CHP'de laf var o kadar." değerlendirmesini yaptı. - "Onlar laf üretir, biz icraat üretiriz" Eğitimde 4 bin 552 yeni derslik yaptıklarını, Malatya'ya ikinci devlet üniversitesini kazandırdıklarını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Biz yaparız. Onlar laf üretir, biz icraat üretiriz. Malatya Turgut Özal Üniversitesinin müjdesini yaklaşık 1,5 ay önce rahmetli Özal'ın vefat yıl dönümünde milletimizle paylaşmıştık. Yeni üniversitemizin bir kez daha Malatya'mıza hayırlı olmasını diliyorum." Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek öğrenim öğrencileri için 8 bin 221 kişilik yurt açtıklarını, Malatya stadyumunun 27 bin kişilik kapasitesi ve modern imkanlarıyla şehre ve takıma yakışan bir eser olduğunu aktardı. Eski stadın yerine millet bahçesi yapacaklarını dile getiren Erdoğan, "Yani İngiltere'de bir Hyde Park olacak da niçin benim Malatya'mda da böyle güzel bir millet bahçesi olmasın." dedi.

Erdoğan, vatandaşların "Malatya seninle gurur duyuyor." şeklindeki tezahüratlarına "Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Şu rahmete, şu yağmura rağmen maşallah dimdik duruyorsunuz." karşılığını verdi. TOKİ vasıtasıyla 12 bin 163 konut yaptıklarını, sağlık alanında 8'i hastane olmak üzere 45 tesisi Malatya'ya kazandırdıklarını anlatan Erdoğan, bunlardan birinin de 800 yataklı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olduğuna işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'ya Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük karaciğer nakil enstitüsünü kazandırdıklarını bildirerek, şunları söyledi: "Hedefimiz Malatya'yı sağlık turizminin en önemli şehirlerinden biri haline getirmek. Bunun için 300 yataklı Malatya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesiyle 217 yataklı onkoloji hastanesinin de aralarında bulunduğu 5 sağlık tesisisin daha inşası sürüyor. 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesinin ihalesini önümüzdeki yapıyoruz. Doğanyol, Kale, Kuluncak, Arguvan ilçelerimizi de devlet hastanelerine kavuşturuyoruz." Vatandaşların, "Dik dur eğilme, Malatya seninle" şeklindeki tezahüratları üzerine Erdoğan, "Dimdik duruyorum. Beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik, sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik." ifadesini kullandı.