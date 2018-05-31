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AK Parti'nin Malatya mitingi

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2018 20:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (3) -"Bana icazeti Pensilvanya değil, bana icazeti halkım verdi" - "AK Parti'yi Pensilvanya'dan icazet alarak kurmuşum. İnce, şimdi sen bu iddianı ispatlamadığına göre, davayı açtım, yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Niye yalan söylüyorsun? Senin Genel Başkanın yalancı diye sen de yalancı olmaya mecbur musun? Hadi bakalım ispat et" - "Yol arkadaşlarım, dava arkadaşlarım beraberce oturduk, konuştuk, kararımızı verdik, cezaevinden çıktıktan sonra da partimizi kurduk. Partimizi kurduktan 16 ay sonra da siz bizi iktidar yaptınız"

MALATYA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin iddialarına ilişkin, "Bana icazeti Pensilvanya değil, bana icazeti halkım verdi." dedi.

Erdoğan, partisince Malatya Park AVM yanında düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, İnce'nin öne sürdüğü açıklamalara yönelik değerlendirmede bulundu.

"Ben AK Parti'yi Pensilvanya'dan icazet alarak kurmuşum. Sayın İnce, 'eğer bunu ispat edemezsen namertsin.' dedim. Hala ispat edemedi." diyen Erdoğan, İnce'nin, dün bir yazarın kitabından bir cümle aldığını söyledi. Erdoğan, şöyle devam etti:

"O yazar da cevap veriyor ve diyor ki, 'Bu somut bir şey değil, soyut bir ifadeydi ve bana da ait değil. İnce, şimdi sen bu iddianı ispatlamadığına göre... Davayı açtım onu da söyleyeyim, şu anda dava açtım, tabii. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Öyle yok.

Çok saygın bir annesi var. Öyle zannediyorum ki annesi de bu yalandan dolayı rahatsız oldu. Niye yalan söylüyorsun? Senin Genel Başkanın yalancı diye sen de yalancı olmaya mecbur musun? Hadi bakalım ispat et. Ben şimdi sana davayı açtım. Ben Pensilvanya'daki adamdan niye icazet alacağım. Benim hayatım siyasetin içerisinde gelişti. Dolayısıyla yol arkadaşlarım, dava arkadaşlarım beraberce oturduk, konuştuk, kararımızı verdik, cezaevinden çıktıktan sonra da partimizi kurduk. Partimizi kurduktan 16 ay sonra da siz bizi iktidar yaptınız. Şimdi Sayın İnce, bana icazeti Pensilvanya değil bana icazeti halkım verdi, halkım. Ama onlar bu işlerden anlamaz. Onlar halk ifadesini partilerinin tabelasında kullanırlar. Hak nedir, halk nedir bilmezler. Onlar sadece yalanı bilir, iftirayı bilir, dün söylediğini bugün inkar etmeyi bilir. Kendi kendileriyle ve milletimizle kavga etmeyi bilir. Başka bir işe de yaramazlar. 24 Haziran'da bunlara anladıkları dilden bir cevap veriyor muyuz, güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye, vakit birlik vakti diyor muyuz?"

- "CHP kafası, Özal'ın başbakanlığına zaten tahammül edemiyordu"

Erdoğan, vatandaşlarla "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." dedi.

Eski başbakanlardan Adnan Menderes'in yaptığı yatırımlar hakkında da bilgi veren Erdoğan, "Rahmetli Menderes, Türkiye'yi gerçek anlamda yatırımlarla, kalkınmayla, refahla tanıştıran bir liderdi. CHP'liler kendisini sandıkta deviremeyince işi ne yaptılar, dar ağacına götürdüler. Rahmetli Özal, kendi deyimiyle ülkemizi çağ atlatmaya azletmişti. CHP kafası, Özal'ın başbakanlığına zaten tahammül edemiyordu. Cumhurbaşkanı olunca hepten zıvanadan çıktılar." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasını vatandaşlarla "Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor, bana her şey Malatya'yı hatırlatıyor." diyerek tamamladı.

- Notlar

Erdoğan’ın konuşması öncesinde AK Parti Malatya milletvekili adayları tanıtıldı.

Erdoğan konuşmasının ardından adaylarla vatandaşları selamladı.

Mitinge Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Öznur Çalık ve Mahir Ünal ile milletvekilleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada vatandaşlara hitap ettiği Malatya'nın üzerini raptiyeyle işaretledi.

(Bitti)

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Erdoğan: Bana icazeti Pensilvanya değil halkım verdiErdoğan: Bana icazeti Pensilvanya değil halkım verdi
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